Ex-Direktor von Gastrosuisse wird Daniel Suters Nachfolger im Campus Sursee Remo Fehlmann übernimmt die Direktion des Campus Sursee. Der 51-Jährige steht ab 1. August 2020 an der Spitze des Bildungs- und Seminarzentrums. Roger Rüegger 11.12.2019, 16.11 Uhr

Remo Fehlmann wird Direktor des Campus Sursee. Bild: PD

Der Campus Sursee ist das führende Schweizer Bildungs- und Seminarzentrum für alle am Bauprozess beteiligten Fachleute. Der heutige Direktor Daniel Suter geht per 1. August in Pension. Er stand über sieben Jahre an der Spitze.

Nun steht seine Nachfolge fest, wie der Stiftungsrat des Campus Sursee am Mittwoch bekannt gab. Das intensive Selektionsverfahren habe mit der Rekrutierung von Remo Fehlmann erfolgreich abgeschlossen werden können. «Mit Remo Fehlmann haben wir eine starke Führungspersönlichkeit an Bord. Nebst seiner breiten Erfahrung und seinem Leistungsausweis passt seine Führungs- und Sozialkompetenz ideal zum Campus Sursee», teilt Gian-Luca Lardi, Stiftungsratspräsident und Präsident des Schweizerischen Baumeisterverbands mit.

Der 51-jährige Fehlmann ist Vater von zwei Kindern, lebt in Nottwil und FDP-Politiker. Er war von 2000 bis 2015 Direktor des Seminarhotels Sempachersee in Nottwil und danach während eineinhalb Jahren Direktor von Gastrosuisse. Er besitzt er einen «Master of Advanced Studies in Business Excellence».

Erfahrung in strategischen und operativen Führungspositionen

Als ehemaliger und langjähriger Direktor des Seminarhotels kenne Fehlmann den Campus Sursee bestens, so Lardi. Zudem verfüge er als ausgewiesener Unternehmer und Umsetzer mit über 25 Jahren Erfahrung in strategischen und operativen Führungspositionen über ein grosses Netzwerk.

Fehlmanns Aufgabe sei es unter anderem, in enger Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat die Strategie für das nächste Jahrzehnt zu definieren und umzusetzen. Im Mittelpunkt steht die Kernaufgabe des Campus Sursee, die Aus- und Weiterbildung der Baubranche.