Ex-Freundin bedroht und vergewaltigt – junger Mann zu 51 Monaten verurteilt

Roger Rüegger 07.09.2020, 18.08 Uhr

Der grossgewachsene Mann sitzt am Montag mit hängenden Schultern vor dem Richtergremium. Der Portugiese ergreift bei der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht das Wort. «Die Situation belastet mich sehr. Ich fühle mich nicht in der Lage, Aussagen zu machen», sagt der 27-Jährige.

Er hat allen Grund, sich Sorgen zu machen. Das Kriminalgericht verurteilte ihn im Januar zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten für mehrfache Vergewaltigung, mehrfache Drohung, Raub, Nötigung und eine Anzahl weiterer Delikte. Der Mann soll seine ehemalige Freundin, welche die Beziehung im November 2018 beendete, in ihrer Wohnung in der Region Luzern zweimal vergewaltigt haben (wir berichteten). Die Staatsanwaltschaft beantragte damals eine Strafe von dreieinhalb Jahren sowie zehn Jahre Landesverweis. Der Beschuldigte akzeptierte das Urteil nicht. Er reichte Berufung ein.

Trotz seiner Ankündigung, nicht auf die Fragen einzugehen, gab der Handwerker Auskunft darüber, was aus seiner Sicht am 14. Dezember 2018 vorgefallen ist: «Wir haben in der Küche geraucht, danach sind wir gemeinsam ins Bett gegangen.» Der Richter wollte wissen, ob es damals zum Geschlechtsverkehr mit seiner Ex-Freundin gekommen sei. «Ja, einmal. Gewöhnlicher Sex, wie man es in einer Beziehung macht», so die Antwort.

Zweimal Frau vergewaltigt und dann mit Selbstmord gedroht

Die Frau wurde vor der Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu den Vorfällen befragt. Laut Anklageschrift bedrohte der Beschuldigte sie und zwang sie ins Schlafzimmer, wo er sie aufs Bett schubste. Dort hielt er ihr mit den Händen und einem Kissen den Mund und die Nase zu. In der Folge zog er ihr gewaltsam die Kleider aus und vollzog mit ihr gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr.

Ihre Geschichte und jene des Beschuldigten sind grundverschieden. Sie führte aus, dass er sie zweimal vergewaltigt hat und später damit drohte, sich mit einem Küchenmesser das Leben zu nehmen. Er bestreitet dies. «Einvernehmlicher Sex ist keine Vergewaltigung. Auch ein Messer hatte ich nie in der Hand. Warum sollte ich mich umbringen, wo ist da die Logik?» Auf die Frage des Gerichts, warum die Ex-Freundin ihn belaste, antwortete er: «Das frage ich mich seit 20 Monaten.»

Was in der fraglichen Nacht vorgefallen ist, wissen nur die beiden Leute, die einen Monat zuvor noch ein Paar waren. Der Verteidiger führte aus, dass sich die Privatklägerin in etlichen Punkten widerspreche. «Im Falle des geringsten Zweifels an ihrer Version muss das Urteil für Vergewaltigung Freispruch lauten.» Sein Mandant sei zu einer bedingten Strafe von sechs Monaten für Sachbeschädigung und geringfügigen Diebstahl zu bestrafen. Zudem beantragte er, den Beschuldigten aus der Haft zu entlassen.

Die Vertreterin der Privatklägerin spricht von einem traumatischen Erlebnis, welches ihrer Mandantin noch heute jeden Tag Albträume verursache. Wie auch die Staatsanwaltschaft beantragt sie, dass das Strafmass des Kriminalgerichts bestätigt wird. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.