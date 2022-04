Luzern senkt Steuertarif für Haushalte mit tiefen Einkommen

Existenzsicherung Luzerner Regierung senkt Steuertarif für Haushalte mit tiefen Einkommen Der Luzerner Regierungsrat hat überprüft, wie gut das System der sozialen Sicherheit im Kanton funktioniert. Sein Fazit: Gut. Dennoch ortet er bei den Steuern Handlungsbedarf – aber auch bei der Prämienverbilligung und der Kinderbetreuung. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat will die familienergänzende Kinderbetreuung verbessern. Symbolbild: Katja Schlegel

Die öffentliche Hand nimmt den Stärkeren und gibt den Schwächeren. Die Palette der Sozialleistungen ist breit und reicht von der wirtschaftlichen Sozialhilfe über Ergänzungsleistungen bei AHV und IV bis zu Prämienverbilligungen. Damit die öffentliche Hand weiterhin von einer genügend grossen Zahl an Stärkeren nehmen kann, will sie die Schwächeren nur so lange wie nötig unterstützen. Arbeit soll sich lohnen. Doch das tut sie bei der Vielzahl an Hilfen und unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht immer. Wenn mehr Lohn dazu führt, dass das frei verfügbare Einkommen sinkt, handelt es sich um einen Schwelleneffekt. Der Luzerner Regierungsrat hat überprüft, wie es um diesen unerwünschten Effekt steht. Und nun, nach sechs Jahren, den neusten Wirkungsbericht über die Existenzsicherung vorgelegt.