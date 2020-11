Exklusiv und ganz privat: Auf dem Pilatus kann man neu die gesamten Hotels mieten Wem ein einzelnes Zimmer nicht ausreicht, kann in der Wintersaison die gesamten Pilatus Kulm Hotels mieten. Das Angebot kostet mindestens 10'000 Franken pro Nacht. Pascal Linder 20.11.2020, 13.39 Uhr

Sonnenuntergang hinter dem Hotel Pilatus-Kulm Bild: PD

Da heuer die ausländischen Gäste grösstenteils wegfallen und die Hotels nur am Wochenende geöffnet sind, haben die Pilatus-Bahnen ein neues Angebot lanciert. Die beiden Kulm-Hotels können bis Ende April 2021 jeweils für die Nächte von Sonntag bis Donnerstag exklusiv gemietet werden, zum Preis von mindestens 10'000 Franken pro Nacht, schreiben die Pilatus-Bahnen in einer Mitteilung. Wenn noch keine Buchungen eingegangen sind, dann werden die Hotels auch an den Wochenenden vermietet – zum Preis von 12'000 Franken. Das Angebot gilt ab sofort.