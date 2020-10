Expertin zur Entwicklung der Uni Luzern: «Die Fakultäten sind vernünftig gewachsen» Die Universität hat sich mit ihren Studiengängen spezialisieren können, sagt Silvia Studinger vom Bund. Doch nicht nur dadurch hebe sie sich von der Konkurrenz ab. Linda Leuenberger 30.10.2020, 05.00 Uhr

Die Uni Luzern blickt zufrieden auf ihre ersten zwanzig Jahre zurück. Lob erhält sie auch von aussen. Silvia Studinger, Leiterin Abteilung Hochschulen beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, sagt: «Das Wachstum ist beeindruckend und zeigt, dass die Schaffung einem Bedürfnis entsprach.» Ein Wachstum von null weg sei aber immer besonders gross. Es werde sich zwar nicht in gleichem Masse fortsetzen, am Ende sei es aber auch noch nicht. Das Ziel, eine persönliche Uni zu sein, schränke sie in ihrem Wachstum ein. Was die Fakultäten betrifft, sei sie «in vernünftigen und verkraftbaren Schritten» gewachsen.

Silvia Studinger, Leiterin Abteilung Hochschulen beim Bund Bild: PD

In der gedruckten Version des Rundgangs «Weg der Universität» steht, Luzern habe sich zu einer fokussierten Uni im Bereich Humanwissenschaften entwickelt. Sie bilde damit eine ideale Ergänzung zu den technischen Hochschulen und Unis der Schweiz. Der Fokus gehe zum einen auf die theologisch basierte Geschichte zurück, sagt Studinger. Zum anderen sei eine geisteswissenschaftliche Hochschule weniger kostenintensiv als eine naturwissenschaftlich-technische.

Studienangebot und zentrale Lage als Pluspunkt

Die Studienbereiche der Uni Luzern werden auch an anderen Hochschulen angeboten. Im Wettbewerb um die Studenten biete die Uni darum teilweise einzigartige Spezialisierungen an, so Studinger. Solche «integrierten Studiengänge» vereinen verschiedene Disziplinen. Damit sollen gesellschaftliche Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden können. Ein solcher Studiengang ist PPE, wo Philosophie, Politikwissenschaften und Ökonomie gelehrt werden. Die Bedeutung interdisziplinärer Forschung, Lehre und Arbeit habe in den letzten Jahren zugenommen, so Studinger: «In diesem Sinne sind die integrierten Studiengänge sehr zeitgemäss.»

Nebst einzelnen Studiengängen sei auch der zentrale Standort einzigartig, sagt Studinger. Ebenso die Tatsache, dass sie alles unter einem Dach vereint und nahe der anderen Zentralschweizer Hochschulen liegt. «Das begünstigt die eminent wichtigen Kooperationen innerhalb der Uni und über ihre institutionellen Grenzen hinweg.» In der gesamtschweizerischen Hochschullandschaft behaupte sich die Uni Luzern sowohl im Wettbewerb als auch in der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen – etwa mit der Uni Zürich, mit welcher die Uni Luzern seit kurzem in der Humanmedizin kooperiert.