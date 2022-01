«Extrem schade!» Feuerwerkskörper zerstören Kunstrasenplatz des SC Buochs Zwischen Silvester und Neujahr wurde offenbar beim Seefeld in Buochs mit Feuerwerk hantiert. Der Kunstrasen des SC Buochs hat enorm Schaden genommen. Auch die Polizei ist involviert. Martin Messmer 21.01.2022, 10.49 Uhr

Grau statt grün: Das beschädigte Kunstrasenfeld des SC Buochs bei der Sportanlage Seefeld. Bild: SC Buochs

Das Kunstrasenfeld des SC Buochs beim Seefeld sieht nicht mehr so aus, wie Fussballerinnen und Fussballer ein Platz gerne vorfinden: statt gleichmässig grün weisst dieser an etlichen Stellen grau-schwarze, abgesengte Stellen auf. «Zwischen dem 31. Dezember 2021 und 2. Januar 2022 wurde auf auf unserem Kunstrasen im Seefeld ein Vandalenakt verübt und eine Fläche von rund 45 Quadratmetern abgebrannt, was ein enormer Sachschaden generiert. Es ist extrem schade, dass fremdes Eigentum derart vorsätzlich zerstört wird», zitiert das Portal Regiofussball den SC Buochs.