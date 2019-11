Fabian Kathriner wird neuer Geschäftsführer von Römerswil

Fabian Kathriner wird Nachfolger von Felix Kolly in Römerswil

Fabian Kathriner wird Nachfolger von Felix Kolly in Römerswil

(rem) Der Gemeinderat von Römerswil hat Fabian Kathriner als Nachfolger von Felix Kolly gewählt, der im Juni 2020 pensioniert wird.

Kathriner ist derzeit Gemeindeschreiber von Dagmersellen. Er sei somit bestens vertraut mit den anspruchsvollen und vielfältigen Aufgaben, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Begonnen hat Kathriner seine Laufbahn mit einer Lehre bei der Gemeindeverwaltung in Hochdorf. Kathriner wird die neue Stelle am 1. Mai 2020 antreten.