Fachkräftemangel Jetzt braucht der Luzerner Gewerbeverband Verbündete Schon vor der Coronakrise hat sich gezeigt: In Luzern herrscht grosser Fachkräftemangel. Der Gewerbeverband hat jetzt Massnahmen präsentiert. Für die Umsetzung braucht es breite Unterstützung. Alexander von Däniken 19.04.2021, 05.00 Uhr

Die Wirtschaft hängt am staatlichen Beatmungsgerät: Allein in Luzern werden Unternehmen mit über einer Milliarde Franken von Bund und Kanton am Leben erhalten. Und das ist nur die akute Coronakrise. Schon zuvor zeichnete sich mit dem Fachkräftemangel ein strukturelles Problem ab. Nur in Graubünden ist der Mangel ausgeprägter als in der Zentralschweiz und im Kanton Luzern.