Fahrplanwechsel Dezember 2019: Das ändert sich im Kanton Luzern Am 15. Dezember erfolgt der nächste Fahrplanwechsel. Spätere Busfahrten im Seetal, die Verlängerung der Linie 1 bis Ebikon, eine neue Buslinie zwischen Littau und Ebikon sowie mehr Platz in der S-Bahn zwischen Sursee und Baar – diese und weitere Änderungen in der Übersicht.

(pd/spe/dvm) Mit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 werden im Kanton Luzern zusätzliche Verbindungen angeboten und bestehende ausgebaut, wie der Verkehrsverbund Luzern am Dienstag mitteilte. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Ausbau Stadt Luzern und Agglomeration

Die Buslinie 42 und 43 werden ab dem Emmen-Center verlängert und erschliessen neu das Quartier Waldstrasse in Ruopigen.

Die Busse der Linie 14 fährt auch am Abend und sonntags bis Horw Zentrum statt nur bis Nidfeld.

Die Trolleybuslinien 2,4,6,7,8 sowie die Linien 12 und 20 fahren in der Stadt und Agglomeration sonntags nach einem neuen Taktfahrplan. Am Sonntagnachmittag verkehren die Busse häufiger, am Sonntagmorgen wird das Angebot leicht reduziert.

Neue Linien in Luzern Ost, zum Kantonsspital und Littau

Neu verkehrt die Linie 30 direkt zwischen Ebikon und Littau. Somit entfällt ein Umsteigen für Mitarbeiter, Patienten und Besucher des Kantonsspitals aus beiden Richtungen. Die Linie 30 ergänzt die Linie 19, die ihrerseits häufiger zwischen dem Bahnhof Luzern und dem Kantonsspital fährt.

Die Doppelgelenk-Trolleybusse der Linie 1 fahren neu zwischen Kriens Obernau und Ebikon, Fildern. Somit wird die Buslinie 1 bis zur Mall of Switzerland verlängert.

S-Bahnen mit längeren Zugkompositionen und ohne Halt

Auf der Strecke der S1 Sursee-Luzern-Baar verkehren abends längere Zugkompositionen. Frühmorgens, spätabends und am Wochenende gibt es auf dieser Strecke mehr Verbindungen. Buchrain (ab 5.32) und Root erhalten eine Frühverbindung nach Rotkreuz-Zug.

Die S29 verkehrt stündlich auf der Strecke Sursee-Zofingen-Olten-Aarau-Brugg-Turgi, zwischen Olten und Aarau ohne Halt. Für Reisende ab Nebikon, Dagmersellen und Reiden verkürzt sich die Reisezeit nach Aarau und das Umsteigen entfällt. Die bisherige S8 von Sursee nach Olten verkehrt nicht mehr.

Schnellere und mehr Verbindungen in Sursee-Mittelland

Die Linie 86 fährt neu vom Spital Sursee bis zum Campus ohne Wartezeiten am Bahnhof Sursee.

Wegen des neuen Fahrplans des Willisauer-Express und den abgestimmten Anschlüssen in Sursee auf den Interregio nach Luzern sind Pendler aus Mauensee und Schötz schneller in Luzern.

Die Linien 81, 82 und 83 fahren am Morgen früher nach Sursee und am Abend später nach Beromünster, Buchs, Dagmersellen, Büron und Schlierbach. Auch nach Reiden und St. Urban gibt es abends zusätzliche ÖV-Verbindungen.

Die neue Bahnlinie S29 verkehrt von Sursee via Olten und Aarau nach Turgi.

Die neue Bahnverbindung S77 verkehrt von Willisau nach Luzern.

Die neue Buslinie 89 fährt von Sempach nach Bäch (Beromünster). Sempach, Eich und Bäch erhalten mehr Verbindungen.

Buslinien im Seetal fahren häufiger

Auf sämtlichen Buslinien im Seetal wird das Angebot tagsüber und am Abend ausgebaut. Die Gemeinden Hohenrain, Müswangen, Römerswil und Schongau erhalten so täglich zusätzliche Verbindungen. Die Verbindung von Hitzkirch Dorf zum Bahnhof verkehrt häufiger.

Neu gibt es zwischen Hochdorf und Hitzkirch auch am Abend einen 30-Minuten-Takt. Die neue Buslinie 109 bedient stündlich diese Strecke, ergänzend zu der weiterhin stündlich verkehrenden S-Bahn S9. Von Montag bis Donnerstag verkehrt die Linie 109 ab Hochdorf um 22 und 23 Uhr, Freitag- und Samstagabend zusätzlich um Mitternacht.

Die Linie 110 verkehrt neu auch am Samstag und Sonntag stündlich, insgesamt acht Mal zwischen Hochdorf und Rotkreuz.

Luzern West

Die Gemeinden in der Region Luzern West stehen vor dem grössten Ausbau des öffentlichen Verkehrs der letzten 10 Jahre. Morgens gibt es zusätzliche Pendlerverbindungen mit der neuen S-Bahn S77 zwischen Willisau und Luzern. Drei neue Buslinien im Wiggertal, nach Ebersecken sowie zwischen Wolhusen und Malters ergänzen das Angebot. Tagsüber und am Wochenende fahren Bus und Bahn in Luzern West häufiger sowie am Abend länger.

Die neue Bahnverbindung S77 verkehrt zwischen Willisau nach Luzern.

Der neue «Willisauer-Express» verkehrt als Buslinie 66 von Willisau Bahnhof nach Ettiswil, Mauensee Dorf und Sursee Bahnhof.

Die Buslinie 271 fährt von Willisau Bahnhof über Schötz, Nebikon Bahnhof und Gäuerhof nach Dagmersellen Bahnhof.

Die Buslinie 275 fährt von Ebersecken über Schötz und Ettiswil nach Nebikon Bahnhof.

Die Buslinie 277, der neue «Wiggertal-Express» verkehrt von Willisau Bahnhof nach Alberswil Dorf, Schötz St. Mauritz, Nebikon Bahnhof, Altishofen und Gäuerhof.

Die Buslinie 212 fährt von Malters Bahnhof nach Schachen Dorf/Industrie nach Wolhusen Bahnhof.

Die Buslinie 231 fährt von Entlebuch Bahnhof nach Ebnet und Wolhusen Bahnhof.

Die nationale Fahrplanvernehmlassung läuft vom 29. Mai bis am 16. Juni 2019.