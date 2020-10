Fahrradfahrer an der Tribschenstrasse in Luzern verunfallt – Polizei sucht Zeugen Ende September ist ein Fahrradfahrer an der Tribschenstrasse in Luzern verunfallt und hat sich dabei verletzt. Der Unfallhergang ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. 07.10.2020, 14.45 Uhr

(pw) Am Mittwoch, 30. September 2020, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr, verunfallte ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrrad an der Tribschenstrasse, Höhe Einmündung Fruttstrasse, in der Stadt Luzern. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, hat er sich beim Unfall verletzt und sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der genaue Hergang des nachträglich gemeldeten Unfalls ist unklar. Auch ist zurzeit nicht bekannt, ob weitere Fahrzeuge beim Unfall beteiligt waren.