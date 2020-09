«Eine Demokratie braucht Vertrauen in Regierung und Medien» – Luzerner Forscher nehmen Fake News unter die Lupe Ein Forscherteam der Hochschule Luzern beschäftigt sich seit zwei Jahren intensiv mit dem Thema Fake News. Die Wissenschaftler geben Tipps, wie man Fake News erkennt, beschreiben die jüngsten Entwicklungen und erzählen, was ihre Ziele sind. Roseline Troxler 24.09.2020, 05.00 Uhr

Fake News. Der Begriff ist spätestens seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump in aller Munde, braucht er ihn doch immer wieder als Schlagwort gegen kritische Medienberichte.

Der Katalysator der Fake-News-Debatte: US-Präsident Donald Trump. Bild Andrew Harnik/AP

(Washington DC, 22. September 2020)

Der Begriff hat auch das Interesse zweier Wissenschaftler, die an der Hochschule Luzern (HSLU) dozieren, geweckt. Vor gut zwei Jahren haben sie aus Eigeninitiative ein Forschungsprojekt gestartet. Othmar Baeriswyl (61) ist an der HSLU Dozent für Kommunikation mit Fokus auf Organisationskrisen und lebt im Kanton Freiburg. Kommunikationswissenschaftlerin Anastasiia Grynko (35) hat bereits in der Ukraine und in den USA geforscht. Sie lebt seit 2016 in der Schweiz, heute in Aarau.

Othmar Baeriswyl und Anastasiia Grynko. Bilder: PD

Baeriswyl betont: «Fake News sind nicht neu. Lügen und Manipulationsversuche gibt es seit jeher. Aber in den letzten fünf bis sechs Jahren sind sie besonders auffällig geworden und werden über das Internet schneller verbreitet.» Ausserdem sehen die Forscher die Pandemie als Nährboden für Fake News. Grund seien Verängstigung und Verunsicherung infolge von Wissenslücken. «Diese werden mit Spekulationen und bewussten Falschinformationen gefüllt.»

Fake News als «wahre Fakten» getarnt

Die Forscher grenzten Fake News zunächst gegenüber Nachrichten ab. «Fake News ist ein weitverbreiteter Begriff. Als Kommunikationswissenschaftler wollten wir eine klare Definition. Dazu haben wir aktuelle Fälle aus West- und Osteuropa untersucht», erzählt Grynko. Das Fazit: «Fake News sind falsche Nachrichten oder die verzerrte Darstellung von Teilwahrheiten.» Oft würden sie durch journalistische Stilformen als Fakten getarnt. Wie Baeriswyl ausführt, werden mit Fake News oft Reizthemen angesprochen, die Emotionen schüren.

Laut den Forschern findet die Verbreitung meist übers Internet via soziale Medien statt. Um von Fake News zu sprechen, braucht es laut Grynko aber eine weitere Komponente.

«Fake News werden bewusst, interessengeleitet und gezielt verbreitet. Sie wollen täuschen, verunsichern, manipulieren, polarisieren oder generell schaden.»

Sie würden sich von klassischen Medienberichten, welche die Öffentlichkeit informieren und aufklären wollen, unterscheiden. «Seriöse Medien erheben den Anspruch, Fakten, gesichertes Wissen und logische Argumente zu vermitteln», so Baeriswyl. Die Tatsache, dass die Autoren von Fake News journalistische Stilformen und die Mediensprache verwenden, erschwere deren Identifikation.

Website mit Tipps und Beispielen

Nach zweijähriger Grundlagenforschung und Aufbauarbeit ist die Website stopfake.ch entstanden. «Dort sammeln und publizieren wir Forschungsergebnisse, praktische Instrumente oder Literatur», erklärt Othmar Baeriswyl. Auch Beispiele von Fake News thematisieren die Forscher dort. Damit wollen sie Aufklärungsarbeit leisten. Mit einem Kriterienraster haben Grynko und Baeriswyl schon diverse Meldungen analysiert – auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Die Wissenschaftler betonen allerdings, keine Faktenprüfer zu sein, sondern wissenschaftliche Grundlagen schaffen zu wollen.

Tipps von den Wissenschaftlern Um Fake News zu erkennen, ist es laut Anastasiia Grynko und Othmar Baeriswyl wichtig, Meldungen stets kritisch zu hinterfragen. Sie raten Lesern und Internetnutzern, immer zunächst die Quelle zu prüfen. «Man sollte sich fragen, woher eine Meldung stammt, ob ein partikulares Interesse dahinter steckt und ob sie Emotionen schüren.» Auch das Profil des Autors und dessen Kontakte sollten genau angeschaut werden. Dann raten sie, die Information mit Berichten in anderen Quellen wie Zeitungen oder Onlineportalen zu vergleichen. Auch das Internet bietet diverse Tools an, um etwa gefälschte Bilder zu erkennen. Weitere Infos unter: stopfake.ch. (rt)

Probleme orten Baeriswyl und Grynko teils auch bei staatlichen Institutionen. «Der Bund sagte während Wochen, dass Schutzmasken bei jungen Menschen nichts bringen. Dann war plötzlich das Gegenteil der Fall. Der Nutzen von Masken wurde offensichtlich kleingeredet, um nicht Fehler bei der Beschaffung einräumen zu müssen.» Ganz anders gelagert sei der Fall, als das Bundesamt für Gesundheit über den vermeintlichen Tod eines jungen Covid-Infizierten informierte. «Das war eine nicht beabsichtigte Falschinformation.» Aber auch solche Fehler seien problematisch, da die Glaubwürdigkeit der Institutionen leide.

«Demokratie braucht Vertrauen in Regierung und Medien»

Für Baeriswyl und Grynko haben die Medien eine wichtige Rolle im Kampf gegen Fake News. «Wir attestieren den klassischen Schweizer Medien nach wie vor eine gute Qualität. Doch der Druck steigt. Journalisten können je länger je weniger seriös recherchieren und Verlage drohen, von Partikularinteressen unter Druck zu geraten.» Für die Wissenschaftler ist entscheidend: «Eine Demokratie braucht Vertrauen in Regierung und Medien.» Gewisse Staaten befänden sich im Übergang zum «postfaktischen Zeitalter». Baeriswyl führt aus: «Entscheide werden dann nicht mehr auf der Basis von gesichertem Wissen gefällt, sondern von Emotionen und Vermutungen. Das ist besorgniserregend.»

Doch wie kann man sich schützen? Anastasiia Grynko betont: «Entscheidend ist die Informationskompetenz. Sobald ein Kind mit dem Internet konfrontiert wird, muss es über dessen Gefahren Bescheid wissen.» Die Sensibilisierung der Eltern dürfe nicht vergessen werden. Baeriswyl und Grynko halten an der HSLU und anderen Institutionen Referate zum Thema Informationskompetenz und Fake News und führen Onlineseminare durch.

Informationsgesellschaft, der qualitative Informationen fehlen

Obwohl wir online auf immer mehr Wissen zugreifen können, sagt Baeriswyl: «Wir sind zwar eine Informationsgesellschaft. Doch vor allem die Quantität und nicht die Qualität von Informationen nahm zu.» Problematisch finden die Wissenschaftler, dass immer mehr Menschen in geschlossenen Gruppen, ähnlich einer Blase, unterwegs sind. «Diesen Echokammereffekt zu durchbrechen ist schwierig. Es findet dort keine kritische Debatte statt.»

Grynko und Baeriswyl betonen, dass «ihr Herzensprojekt» stopfake.ch eine Eigeninitiative ist und sie Förderinstitutionen bewusst nicht um finanzielle Unterstützung anfragten. Die Wissenschaftler möchten nun empirisches Material sammeln und Inhaltsanalysen vornehmen. Ausserdem wollen sie die Aufklärungsarbeit - insbesondere über ihre Plattform - noch stärker ins Zentrum stellen.