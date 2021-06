Urteil «Fall Neuenkirch»: Baufirma erhält Gnadenfrist vom Bundesgericht Nun liegt das schriftliche Urteil des Bundesgerichts zu den illegalen Bauten im Sellenboden in Neuenkirch vor. Die Lausanner Richter lassen Gnade walten und lassen damit einen Wunsch des Gemeinderats unerfüllt. Christian Glaus 02.06.2021, 12.00 Uhr

Zum «Fall Neuenkirch» liegt nun das schriftliche Urteil des Bundesgerichts vor. Die Baufirma Muff muss demnach den rechtmässigen Zustand des Grundstücks wiederherstellen. Das bedeutet: Sie muss sämtliche Bauten abreissen (wir berichteten). Das Bundesgericht weist den Fall an die Gemeinde Neuenkirch zurück, damit diese die erforderlichen Anordnungen trifft.

Mit diesen Bauten im Sellenboden in Neuenkirch musste sich das Bundesgericht zweimal befassen. Bild: Corinne Glanzmann (2. Dezember 2016)

Gemeindepräsident Kari Huber hatte gehofft, dass das Bundesgericht eine Frist für den Abriss setzt, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte. Diesem Wunsch kommen die Lausanner Richter allerdings nicht nach. Im Gegenteil, sie gewähren der Baufirma eine gewisse Gnadenfrist. Im Urteil heisst es: «Bei der Ansetzung der Frist wird die jahrzehntelange Duldung der zonenwidrigen Nutzung zu berücksichtigen sein.» Die Frist müsse angemessen sein, damit die Baufirma genügend Zeit habe, «einen Ersatzstandort innerhalb der Bauzone zu finden».

Allerdings gilt das nur für das Hauptgebäude und dessen Anbauten, die seit mehr als 30 Jahren bestehen. Bei zehn weiteren Bauten ist der Rückbau bereits rechtskräftig angeordnet worden, weil diese jünger sind. Hier «rechtfertigt sich keine Fristverlängerung», so das Bundesgericht. Ausserdem müsse sichergestellt werden, dass es beim Sellenbodenbach durch die Nutzung des Grundstücks zu keinen Gewässerverschmutzungen kommt. Gemeindepräsident Huber hatte gegenüber unserer Zeitung betont, das Verfahren rasch aber sauber zu einem Ende bringen zu wollen.

Der «Fall Neuenkirch» hatte 2014 seinen Lauf genommen und landete zweimal vor Bundesgericht. Es zeigte sich, dass die Baufirma ihr Grundstück in der Landwirtschaftszone nie hätte nutzen dürfen. Die Gemeinde hatte die Bewilligung in den 1970er-Jahren zu unrecht erteilt. In der Folge baute die Firma ohne Bewilligung immer weiter aus.

Das Bundesgericht nutzte den Rechtsstreit, um die Praxis bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzonen zu verschärfen. Nun dürfen auch jene Bauten nicht mehr geduldet werden, die älter als 30 Jahre sind. Bisher wandten Luzern und mehrere weitere Kantone eine Verjährungsfrist an. Diese gilt nun nicht mehr.