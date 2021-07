Fall Neuenkirch Baufirma muss ihr Land in einem Jahr räumen – auch mit Beschwerden soll sie keine Zeit mehr gewinnen können Die Firma Muff im Sellenboden in Neuenkirch muss alle ihre Bauten innerhalb eines Jahres abbrechen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Es ist der Schlusspunkt eines fast zehnjährigen Rechtsstreits. Christian Glaus 08.07.2021, 05.00 Uhr

In gut einem Jahr wird Gras darüber gewachsen sein. Vielleicht werden sogar ein paar Blumen blühen. Wahrscheinlich aber werden braune Flächen noch darauf hindeuten, dass das Landwirtschaftsland über Jahrzehnte zweckentfremdet wurde. Im Sellenboden in Neuenkirch befindet sich der Werkhof der Baufirma Muff:

Der illegale Werkhof der Baufirma Muff im Sellenboden in Neuenkirch. Bild: Boris Bürgisser (3. Juli 2021)

Dieser Werkhof aber hätte nie gebaut werden dürfen, weil der Gemeinderat in den 1970er-Jahren die Bewilligung erteilt hat, ohne die Genehmigung des Kantons einzuholen. Über die Jahrzehnte erstellte die Firma immer weitere Bauten. Diese müssen alle weg, wie das Bundesgericht Ende April in einer öffentlichen Verhandlung entschieden hatte. Nun hat der Gemeinderat – auf Anordnung des Gerichts – das weitere Vorgehen festgelegt:

Die Bauten neueren Datums, deren Rückbau der Gemeinderat schon im Mai 2018 angeordnet hatte, müssen bis Ende September weg.

Die restlichen Gebäude (Magazin mit Anbauten) sowie der Lagerplatz sind bis Ende August 2022 abzubrechen.

Die gesamte Fläche des Grundstücks muss bis Ende August 2022 als landwirtschaftliche Nutzfläche wiederhergestellt werden.

Der Entscheid ist zwar noch nicht rechtskräftig und könnte angefochten werden. Dennoch dürfte er das letzte Kapitel in diesem jahrelangen Rechtsstreit sein. Die Firma will den Entscheid akzeptieren, wie deren Inhaber Geri Muff gegenüber unserer Zeitung erklärt. Für den Fall einer neuerlichen Beschwerde hat der Gemeinderat vorgesorgt, wie er in einer Medienmitteilung schreibt:

«Einer allfälligen Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen und es sind keine Fristverlängerungen möglich.»

Bundesgericht fällt Grundsatzurteil

Das Bundesgericht nutzte den Fall Neuenkirch, um ein Grundsatzurteil zu fällen. Es stellte damit die Praxis in der Schweiz auf den Kopf. Denn bisher wurden illegal erstellte Bauten ausserhalb der Bauzone geduldet, wenn sie seit mehr als 30 Jahren stehen. Das ist nun nicht mehr möglich. In einer Mitteilung vom 5. Juli bestätigte der Kanton frühere Berichte unserer Zeitung, wonach er seine Praxis anpassen muss. Davon betroffen sind rund 50 hängige Verfahren.

Anders als vom Neuenkircher Gemeindepräsidenten Kari Huber (CVP) erhofft, setzte das Bundesgericht keine Frist für den Rückbau des Werkhofs in Neuenkirch. Im Urteil heisst es, die jahrzehntelange Duldung der zonenwidrigen Bauten müsse berücksichtigt werden. Die Frist müsse angemessen sein, damit die Baufirma Zeit habe, «einen Ersatzstandort innerhalb der Bauzone zu finden». Das gilt allerdings nur für das Hauptgebäude und dessen Anbauten, die seit mehr als 30 Jahren bestehen. Bei zehn weiteren Bauten neueren Datums ist der Rückbau bereits rechtskräftig. «Hier rechtfertigt sich keine Fristverlängerung», so das Bundesgericht. Diese Vorgaben erfülle der Gemeinderat, sagt Kari Huber:

«Mit der Frist bis Ende September setzt der Gemeinderat die geforderte kurze Frist unter Berücksichtigung der nun beginnenden Ferienzeit.»

Nachbar brachte den Fall ins Rollen

Der Fall Neuenkirch ist rückblickend ein Trauerspiel. Begonnen hatte alles damit, dass der Gemeinderat dem Nachbarn der Baufirma verbot, ein Lamatrekking zu betreiben. Dieser fühlte sich gegenüber der Baufirma unfair behandelt und verlangte Einsicht in die Bewilligungen, welche die gewerblichen Bauten im Landwirtschaftsgebiet legitimieren. Erst aufgrund dieser Nachfrage kam der Fall ins Rollen. Gemeinde und Kanton stellten jedoch die nötigen Bewilligungen aus – und wurden 2016 vom Bundesgericht zurechtgewiesen. Gemeindepräsident Kari Huber sprach damals von einem «unerfreulichen Verdikt». Er habe nicht damit gerechnet, «eine solche Leiche im Keller» vorzufinden. Die Baufirma versuchte zu retten, was noch zu retten war, und der Gemeinderat drückte beide Augen zu. Obwohl für den Kanton und das Bundesamt für Raumentwicklung feststand, dass sämtliche Bauten abgebrochen werden müssen, verfügte er nur einen Teilabbruch. Dieser Entscheid wurde nun vom Bundesgericht korrigiert.

Der Fall Neuenkirch beschäftigt Gemeindepräsident Kari Huber seit seinem Amtsantritt 2012. Welche Lehren zieht er daraus? Dafür müsse man die gesamte Zeitspanne seit 1972 betrachten:

«Wichtig ist für unsere Arbeit das Bewusstsein, dass Entscheide, wenn sie nicht mit grösster Sorgfalt vorbereitet werden, Jahre oder Jahrzehnte später weitreichende Konsequenzen haben können.»

Der Gemeinderat und die Verwaltung stellten «weiterhin höchste Anforderungen» an die Qualität der Arbeit. Ob diese «höchsten Anforderungen» in diesem Fall erfüllt waren, lässt Huber offen. In früheren Stellungnahmen wehrte er sich gegen Vorwürfe, unsauber gearbeitet oder die Baufirma bevorzugt behandelt zu haben.

Huber sagt, sein Ziel sei es immer gewesen, einen sauberen rechtsgültigen Entscheid zu haben, der keine Fragen offen lässt. Er sei froh, dass nun Klarheit herrsche. Weniger Klarheit herrscht bezüglich der Kosten. Diese will Huber erst offenlegen, wenn der Fall wirklich erledigt ist. Er sagt: «Endgültig schliessen können wir die Akten Sellenboden erst, wenn der aktuelle Entscheid auch umgesetzt ist.» Also dann, wenn Gras über die Sache wächst. Wenn auf dem jahrzehntelang zweckentfremdeten Landwirtschaftsland wieder Blumen blühen.