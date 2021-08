Fallschirmspringen: Schweizermeisterschaften in Triengen

Reportage Frei wie ein Vogel: In Triengen messen sich die besten Fallschirmspringer Dafür braucht es Körperbeherrschung, ein gutes Raumgefühl – und etwas Mut: Über 150 Fallschirmspringer messen sich jährlich an den Schweizer Meisterschaften. Gastgeber ist der Para-Sport-Club Triengen. Kathrin Brunner Artho 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freiwillig aus einem Flugzeug zu springen ist für viele unvorstellbar. Erst recht, wenn auf 4000 Metern über Grund das Flugzeug verlassen wird. Was für Gewisse den puren Horror verkörpert, ist für andere wiederum ein faszinierendes Hobby. Heute kann der Dachverband Swiss Skydive über 2300 Sportspringer zählen. Auch im Kanton Luzern gehen viele diesem Extremsport nach: Allein der Para-Sport-Club auf dem Flugplatz Triengen zählt um die 200 Mitglieder.

Die Meisterschaften werden im Kanton Luzern ausgetragen

150 Fallschirmspringer messen sich seit Freitag, 27., bis am Sonntag, 29. August 2021, in den Freifalldisziplinen in Triengen. Die Fallschirmmeisterschaften werden jeweils in den Disziplinen Freefly, Formation Skydiving, Speed Skydiving, Wingsuit und Zielspringen ausgetragen. Der Austragungsort ändert sich jedes Jahr. Die jeweiligen Klubs reichen ihre Bewerbung ein und der Dachverband Swiss Skydive entscheidet, welche Dropzone Gastgeber sein darf. Letztes Jahr konnten wegen der Pandemie die Wettkämpfe nur technisch durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass beim Wettkampf kein Festbetrieb stattfinden konnte. Der Festbetrieb ist neben Einnahmequelle auch ein Anlass, um neue Mitglieder zu finden. Umso erfreulicher sei es, dass dieses Jahr wieder eine Wirtschaft betrieben werden könne, erzählt Domino Anselmi. Er ist der Vereinspräsident vom Para-Sport-Club Triengen.

Gemeinsam mit dem Vorstand organisierte er die diesjährige Schweizer Meisterschaft. Wegen der Coronamassnahamen musste in den Pilatus Portern eine Maskenpflicht eingeführt werden. Da aber der Sport primär draussen stattfindet, seien dies die einzigen Einschränkungen gewesen, so Anselm und ergänzt:

«Es ist uns immer eine Freude, die besten Springer der Schweiz auf dem Platz begrüssen zu dürfen.»

Die Wettkämpfe der Freifalldisziplinen starteten am Donnerstag mit der Auslosung. Gesprungen wird noch bis am Sonntag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 20 Uhr, wobei dies je nach Wetter- und Windsituation variieren kann. Morgens um 7:15 Uhr findet jeweils ein Wettkampfbriefing statt, bei dem die Wetterlage und die Landerichtung besprochen werden.

Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bald gehts los Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Bild: Pius Amrein (Triengen, 27. August 2021) Das Team Mosaik berät sich vor dem Sprung. Bild: kba (Triengen, 27. August 2021) Im Hangar werden die Fallschirme gepackt und aufbewahrt. Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021) Beim Packen ist höchste Konzentration gefragt –ein falscher Griff und der Schirm öffnet nicht. Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021) Das Team CISM springt in der Disziplin Formation Skydiving, davon sind drei Mitglieder im Parasportclub Triengen. Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021) Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021) Der Pilatusporter hat platz für zehn Springer. Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021) Das Wingsuit dürfen nur erfahrene Springer fliegen. Erfahren ist wer 200 Sprünge getätigt hat. Bilde: Reto Nyffenegger Fliegen wie ein Vogel Bilder: Reto Nyfe Bilder: kba (Triengen, 27. August 2021)

Die erste Disziplin vom Freitag war das Formation und Speed Skydiving, anschliessend wurden die Wingsuitdisziplinen abgehalten. In zwei Pilatus Portern gingen in Gruppen die Springer in die Höhe. Den Anfang machte das lokale Team Air-W, gefolgt vom Team Airheads und Mosaik. Alle drei Teams trainierten regelmässig im Windkanal oder auf dem Flugplatz in Triengen. Im Air-W-Team springt auch Steffi Rohner. Sie ist das neuste Mitglied im Team und springt schon seit 2008 Fallschirm.

«Ursprünglich wollte das Team keine Frau haben»,

sagt sie lachend. «Aber schlussendlich haben sie mich trotzdem angefragt.» Es ist nicht die erste Schweizer Meisterschaft, an der sie teilnimmt: 2018 sprang sie in der Disziplin Wingsuit mit. Als sie 2019 schwanger wurde, musste sie eine Pause vom Springen einlegen. Anschliessend hängte sie den Wingsuit in den Schrank, denn wer lange nicht geflogen ist, braucht eine gewisse Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen.

Mit dem Wingsuit fliegt hingegen Reto Nyffenegger. Der 45-Jährige kann auf 2700 Sprünge zurückblicken. Nach 250 Sprüngen entschied er sich, mit dem Wingsuit aus dem Flieger zu springen. Der Wingsuit ist mit Flächen aus Stoff zwischen Armen und Beinen versehen, die von Luft umströmt als Flügel wirken. Er kann absinken, nach links oder rechts lenken und sogar einen Steigflug von 100 Meter fliegen. «Man fliegt fast wie ein Vogel», so Nyffenegger. Mit dem Wingsuit ist man länger in der Luft, bevor man auf 1000 Meter den Schirm öffnen muss. Durch den langen Flug erreicht der Springer nur eine Geschwindigkeit von 35 km/h. Dies fühle sich so an, als würde man den Kopf beim Fahren aus dem Auto strecken, sagt Nyffenegger lachend.

Nicht lange am Fliegen sind hingegen die Speed Skydiver. Ihr Ziel, so schnell wie möglich auf die Erde zuzurasen, erreichen sie, indem sie kopfüber in den Freifall starten. Fabian Wernli springt seit 2016 jedes Jahr an den Schweizer Meisterschaften in der Speed-Skydiving-Disziplin. «Das Gefühl, schneller als alles andere zu sein, ist unbeschreiblich», sagt der 40-jährige Informatiker. Im Speed erreichen die Springer eine Geschwindigkeit von über 500 km/h. Dies ist sogar massiv schneller als ein Formel-1-Auto.

Bewertet wird aufgrund von Videoaufnahmen

Bewertet werden die Sprünge anhand der Videoaufnahmen, die vom Kameramann – Videoflyer genannt – aufgenommen wurden. Beurteilt wird nicht nur der Sprung und deren Ausführung, sondern auch die Videoqualität selbst. Daher liegt auch ein gewisser Druck auf dem Videoflyer. Nico Spillmann (23) filmt dieses Jahr zum ersten Mal die Sprünge des Air-W-Teams.«Ich bin schon etwas nervös, wenn ich mitspringe», gesteht er. In den Disziplinen Speed und Wingsuit wird die Bewertung mit dem GPS-Tracker gemacht. Das GPS kann die genaue Geschwindigkeit aufzeigen. Die Jury besteht aus drei Juroren und wird von Swiss Skydive aufgeboten. «Was ich nicht sehe, wird nicht benotet», sagt Doris Merz. Die aufgestellte 58-Jährige ist seit 1987 im Gremium und evaluiert neben nationalen Wettkämpfen auch die Weltmeisterschaften.

Formation Skydiving Das Formation Skydiving ist eine Teamdisziplin und wird in Bauchlage geflogen. An den Meisterschaften wird in Vierermannschaften gesprungen, die jeweils von einem Videoflyer begleitet werden. Beim Formation Skydiving geht es darum, aus einem Programm an vorgegebenen Formationen und Übergängen eine ausgeloste Abfolge von vier bis sechs Formationen möglichst häufig und präzise auszuführen. Entscheidend ist die Anzahl der vollständig gezeigten Formationen in acht bis zehn Sprüngen. Viererteams springen aus einer Höhe von 3200 Metern über Grund und haben für ihre Aufgabe jeweils 35 Sekunden Zeit, bevor sie den Schirm öffnen müssen. Der Schweizerspitzenwert liegt bei 25, der Weltrekord gar bei 62 Figuren.

Freefly Freefly verbindet Artistik und Flugbeherrschung. Die Springer führen einen mit verschiedenen Positionen und Rotationen choreografierten, dynamisch gestalteten Sprung. Der Freefly unterscheidet sich vom Formation Skydiving darin, dass er nicht an eine bestimmte Körperlage gebunden ist. Der Springer kann sich auf dem Rücken, kopfüber, im Sitzen oder auf dem Bauch durch die Luft bewegen. Besonders beliebt sind schwierig zu stabilisierende Positionen wie stehend, kopfüber oder sitzend. Pflicht ist es, ein vorgegebenes Programm möglichst genau nachzufliegen. Die Programme werden immer vor Wettkampfbeginn von der Jury ausgelost. Bewertet werden die Zweierteams jeweils anhand der Videoaufnahmen.

Wingsuit Performance Ein Wingsuit ist, wie der Name besagt, ein Flügelanzug, der unter den Armen und zwischen den Beinen mit zusätzlichem Stoff versehen ist. Mit dem Wingsuit ist der Fallschirmspringer im Vergleich zu einem Fallschirmspringer ohne Wingsuit zwei- bis viermal so lange im Flug. Zudem kann er nach Belieben seine Flugrichtung ändern und zum Beispiel eine 180-Grad-Kurve fliegen. An den Wettkämpfen müssen sich die Wingsuiter drei verschiedenen Aufgaben stellen: Zeit, Geschwindigkeit und Distanz. Für jede Aufgabe stehen den Springern zwei Sprünge zur Verfügung. Zwischen 3000 und 2000 Metern über Grund wird gemessen, wer diese Distanz mit der langsamsten Geschwindigkeit durchfliegt, wer die grösste horizontale Geschwindigkeit erreicht und schliesslich, wer am weitesten fliegt. Mit dem Wingsuit dürfen nur erfahrene Springer fliegen. Erfahren sind Springer, die mehr als 200 Sprünge vorweisen können.

Speed Skydiving Hier versucht der Springer, eine möglichst hohe Freifallgeschwindigkeit innerhalb einer messbaren Distanz zu erreichen. Zwischen dem Absprung auf gut 4000 Meter über Grund bis zum Messbereich auf 1700 Meter wird die schnellste erreichte Geschwindigkeit gemessen. Dies erreicht der Springer, indem er sich kopfüber in eine senkrechte aerodynamische Position begibt. Dadurch kann im Idealfall eine Geschwindigkeit von bis zu 500 km/h erreicht werden. In der Schweiz wurde der Rekord bei 504,972 km/h gemessen. Der Wanderfalke, notabene das schnellste Tier der Welt, erreicht eine Geschwindigkeit von 320 km/h. Am Ende der Messstrecke, bei ca. 1700 Meter über Grund, bremsen die Athleten den Fall auf normale Freifallgeschwindigkeit ab, bevor sie bei etwa 1000 Meter über Grund den Schirm öffnen.