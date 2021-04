Familien Kinderbetreuung durch Nannys ist im Kanton Luzern auf dem Vormarsch Immer mehr Gemeinden verteilen Betreuungsgutscheine an Eltern mit qualifizierter Nanny. Dieses Betreuungsmodell wird zwar immer häufiger angeboten, an der breiten Bekanntheit hapert es aber noch. Livia Fischer 21.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nannys betreuen Kinder im gewohnten Umfeld und bieten maximale Flexibilität. Bild: Getty

Mary Poppins ist das berühmteste Kindermädchen unserer Zeit; früher mal von ihr betreut worden zu sein, hätten sich so manche gewünscht. Zugegeben: Die Kinder in eine Fantasiewelt entführen, indem sie mit ihnen in ein Gemälde hüpft, oder mit einem Papageien-Schirm nach Feierabend davonfliegen, wird eine Nanny im richtigen Leben wohl kaum. Das Betreuungsmodell an sich hingegen fasst hierorts immer mehr Fuss.

Wenn es um die professionelle Betreuung von Kindern im Vorschulalter geht, vertrauen Eltern im Kanton Luzern ihre Sprösslinge zwar noch immer am häufigsten einer Kindertagesstätte an. Und auch die Betreuung durch Tagesfamilien ist weitaus bekannter als jene durch eine Nanny. Ursi Wildisen, Geschäftsführerin der Frauenzentrale Luzern (FZL), betont in Bezug auf die Stadt Luzern aber:

«Das Angebot der Nanny-Betreuung ist sehr beliebt, uns erreichen viele Anfragen.»

«Maximale Flexibilität» hat ihren Preis

Zum besseren Verständnis vorab: Tagesfamilien betreuen eines oder maximal fünf anwesende Kinder, in der Regel findet die Betreuung im Haushalt der Tagesfamilien statt. Eine Nanny hingegen kommt direkt zur Familie, welche die Betreuung wünscht, nach Hause und betreut deren Kinder in ihrem gewohnten Umfeld.

Ursi Wildisen, Geschäftsführerin der Frauenzentrale Luzern (FZL) Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. Februar 2016)

Darin liegt laut Wildisen einer der grossen Vorteile einer Nanny; so sei die Betreuung individuell auf die jeweilige Familiensituation abgestimmt und biete «maximale Flexibilität». Hinzu komme:

«Für die Eltern entfällt das Bringen und Holen, womit der Tag für die ganze Familie entspannter verläuft. Auch können Babys und Kleinkinder so ihren Schlaf- respektive Wachrhythmus beibehalten.»

Der Nachteil dieses Betreuungsmodells ist finanzieller Natur. So hält die FZL etwa fest, dass der Stundenlohn für die Betreuung eines Kindes bis 18 Monate bei einer Tagesfamilie 9.95 Franken, bei einer Nanny 26.50 Franken beträgt. Bei der Betreuung von über Eineinhalbjährigen sind es 6.95 Franken beziehungsweise 25 Franken.

Auf dem Land ist das Angebot noch wenig bekannt

Im Nanny-Pool der FZL befinden sich aktuell 35 geprüfte Betreuungspersonen, die durch eine entsprechende Stelle dann den Eltern vermittelt werden. «Zurzeit begleiten wir 14 Betreuungsverhältnisse für insgesamt 14 Familien mit total 25 Kindern», sagt Wildisen. Davon habe rund die Hälfte Anspruch auf Betreuungsgutscheine. Etwas, das nicht selbstverständlich ist – dazu später mehr.

Das muss eine Nanny können Damit eine Nanny bei einer anerkannten Vermittlungsstelle aufgenommen wird und als qualifiziert gilt, muss sie in der Regel keine pädagogische Ausbildung vorweisen. Im Vordergrund stehen die erzieherischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Die Frauenzentrale Luzern legt aber fest, dass der Besuch des Kurses «Notfälle bei Kleinkindern» sowie der eines Grundkurses obligatorisch ist. Letzterer dauert 30 Lektionen und beinhaltet die persönliche Auseinandersetzung mit der Aufgabe als Kinderbetreuungsperson. Davon befreit sind alle, die einen anerkannten Lehrgang für Kinderbetreuung absolviert haben. Sofern mindestens ein Tageskind betreut wird, ist zudem der jährliche Besuch eines Weiterbildungsmoduls à drei Stunden Pflicht.

Finanziell unterstützt werden seit Anfang Jahr auch Eltern mit qualifizierter Nanny in Hochdorf. Laut Barbara Dubach, Bereichsleiterin Soziales, Gesundheit und Sicherheit, ist aber noch keine entsprechende Anmeldung eingegangen. «Das Nanny-Angebot muss noch besser kommuniziert werden», so die Begründung.

Ähnlich sieht es in Willisau aus. Da bietet der Verein Kinderbetreuung Willisau & Umgebung seit Februar eine Nanny-Vermittlung an. Die Stadt subventioniert das neue Angebot durch Betreuungsgutscheine analog der Tagesplatzvermittlung. Bisher konnte laut SP-Stadträtin Irma Schwegler aber erst eine Nanny vermittelt werden – auch im Hinterland ist das Angebot noch wenig bekannt.

Keine Unterstützung für wohlhabende Eltern

Weitere Gemeinden, die Eltern mit qualifizierter Nanny mittels Betreuungsgutscheinen unterstützen oder theoretisch unterstützen würden, wenn ein entsprechendes Gesuch gestellt und die Anforderungen erfüllt würden, sind Büron, Dagmersellen, Ebikon, Emmen, Eschenbach, Ettiswil, Inwil, Knutwil, Kriens, Mauensee, Oberkirch, Root und Sursee. Wie hoch der finanzielle Zustupf ist, den Eltern pro Betreuungstag durch ihre Einwohnergemeinde erhalten, hängt von deren Einkommen und Erwerbspensum ab.

Die Mehrheit der Verantwortlichen aus den restlichen Gemeinden mit Betreuungsgutscheinen teilt mit, dass sich die Frage nach der Einführung von Betreuungsgutscheinen fürs Nanny-Modell bisher nie gestellt habe, da es keine Nachfrage gäbe. Martina Rigert vom Sozialdienst der Gemeinde Gisikon fügt ausserdem hinzu, dass es Gemeinden gebe, die eine Einkommensgrenze für Betreuungsgutscheine hätten. Heisst:

«Familien, die sich eine Nanny leisten können, fallen in eine höhere Einkommenskategorie, wobei sie wahrscheinlich eher keinen Anspruch mehr auf Betreuungsgutscheine haben.»