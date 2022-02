Familientrauerbegleitung für Kinder: Luzerner Familie erzählt

Familientrauerbegleitung Wenn Papi gestorben ist: Warum es für den Trauerprozess von Kindern wichtig ist, den Tod beim Namen zu nennen Beatrix Kenel aus Adligenswil ist Trauerbegleiterin. Zurzeit unterstützt sie den vierjährigen Leandro und seine kleine Schwester Luana aus Emmen – und nimmt so auch deren Mutter Michaela eine grosse Last ab. Livia Fischer Jetzt kommentieren 22.02.2022, 11.30 Uhr

Beatrix Kenel (links) besucht Luana, Leandro und deren Mutter Michaela seit über einem Jahr regelmässig. Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 16. Februar 2022)

«Mami, besch truurig?», fragen sie ihre Mutter, wenn sie sich besonders ruhig verhält oder weint. Dann bringen sie ihr ein Nastüechli und nehmen sie in den Arm. Und sie spenden ihr mit den gleichen Worten Trost, mit denen auch sie jeweils getröstet werden: «Mer chön de Papi zwor ned gseh, aber er esch do.» Leandro und Luana aus Emmen sind mittlerweile vier und drei Jahre alt. Ihr Papi starb im November 2020 an Krebs.

Seinen Tod beim Namen zu nennen, ist wichtig. «Schönreden bringt nichts, das musste ich lernen», sagt Mami Michaela, deren Nachname anonym bleiben soll. Ihr gegenüber sitzt Beatrix Kenel, die Familientrauerbegleiterin. Diese erklärt:

«Spricht man etwa davon, dass der Papi eingeschlafen sei, entwickeln Kinder möglicherweise Angst vor dem Einschlafen oder sie erwarten, dass er irgendwann wieder kommt. Es ist wichtig, dass sie das Geschehene so früh wie möglich einordnen können.»

Dazu gehöre auch, ihnen Fragen zum Tod zu beantworten. «Das gibt ihnen das Gefühl, ernst genommen zu werden – was wiederum Sicherheit schafft, von der gerade so viel weggebrochen ist.»

Kinder übernehmen Emotionen der Eltern

Michaela holte Kenels Unterstützung vier Monate nach dem Tod ihres Mannes Carlos. In dieser Zeit fühlte sie sich überfordert, hatte kaum Energie für alltägliche Dinge wie Kochen; traute sich aber auch nicht, Freunde um Hilfe zu bitten, weil sie niemandem zur Last fallen wollte. Früher wechselten sie und Carlos sich mit der Kinderbetreuung und Arbeit ab, nun fiel alles auf sie zurück. Hinzu kam, dass sie ihre beiden Kinder vor der Realität verschonen und ablenken wollte – während sie selbst eigentlich Zeit gebraucht hätte, um zu trauern. Schliesslich kam das schlechte Gewissen, weil es unmöglich war, in dieser schwierigen Situation ihren hohen Ansprüchen als Mutter gerecht zu werden.

«Beatrix machte mir bewusst, dass es in Ordnung ist, wenn es eine Zeitlang halt Pizza oder Pasta zum Zmittag gibt. Und dass es normal ist, dass ich nicht immer stark sein kann», erzählt die 38-Jährige. Dabei ging es ihr bei der Trauerbegleitung eigentlich nie um sie selbst, sondern sie wollte professionelle Unterstützung für ihre Kinder haben. Doch schnell lernte sie, dass ihr eigener Umgang damit mit dem ihrer Kinder zusammenhängt. Kenel sagt:

«Kinder sind sehr feinfühlig und übernehmen meist die Emotionen ihrer Eltern.»

Papi als hellster Stern oder Monsterjäger

So hat Kenel zwar auch für Michaelas Sorgen ein offenes Ohr und gibt ihr Tipps zur Bewältigung schwieriger Situationen. Im Zentrum der Besuche stehen aber Leandro und Luana. Zunächst schaute sie mit ihnen an, was es überhaupt bedeutet, wenn jemand tot ist. Und mit Playmobilfiguren spielte sie die Szene im Spital nach, da die Kinder ihren Papi nicht mehr besuchen und verabschieden konnten. Später bastelten sie gemeinsam eine Erinnerungsbox, in die sie persönliche Gegenstände von Carlos, alte Fotos sowie Briefe über ihn von Verwandten legten. «Jetzt ist das für sie vielleicht noch nicht gleich wichtig, aber spätestens in der Pubertät erhält etwa ein Werkzeug von Papi eine besondere Bedeutung.»

Zurzeit sind sie daran, einen Gedenkort zu finden. Carlos liegt nämlich in seinem Heimatland Portugal begraben. Und bis es so weit ist, fühlen sich ihm seine Kinder in anderer Form nahe. «Papi ist nachts der hellste Stern am Himmel», erzählt Michaela. Oder wenn die Kleinen nicht einschlafen können, vertreibt er die Monster unter dem Bett. Sie sollen wissen, dass er im Innern immer bei ihnen ist und sie beschützt.

«Und wenn ich ihre Frage, ob auch sie irgendwann mal sterben müssen, bejahe, antworten sie mit: ‹Dann sind wir ja alle wieder zusammen.›»

Neues Angebot der Krebsliga Zentralschweiz Neu bietet die Krebsliga Zentralschweiz zusammen mit dem Verein familientrauerbegleitung.ch in Form eines Pilotprojekts eine Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche krebskranker Eltern an. Beatrix Kenel ist eine der Trauerbegleiterinnen, die betroffene Zentralschweizer Familien wie Michaela und ihre Kinder in der schwierigen Zeit kostenlos unterstützt. Kenel erklärt, warum eine Trauerbegleitung auch Sinn macht, bevor der Elternteil stirbt: «Es ist unglaublich wertvoll, den Tod schon vorgängig zu thematisieren, über Ängste und Wünsche zu sprechen sowie Möglichkeiten des Abschiednehmens kennen zu lernen.» Mehr Informationen zur Familientrauerbegleitung gibt es hier.

