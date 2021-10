Sprayer verursachen im Kanton Luzern hohen Sachschaden

Farbschmierereien Sprayer verursachen im Kanton Luzern einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken Unbekannte Sprayer haben am Wochenende im Kanton Luzern ihr Unwesen getrieben. Mit illegalen Farbschmierereien wurden Wände und Autos verschandelt. 18.10.2021, 13.25 Uhr

In der Zeit vom Freitag, 15. Oktober, auf den Sonntag, 17. Oktober, haben unbekannte Sprayer im Kanton Luzern einen Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Franken verursacht. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde das Gebäude vom Schulhaus Hübeli in Emmenbrücke mit 26 Graffitis verschandelt. Beim Schulhaus Erlen wurde ein Garagentor versprayt und im Gebiet Schaubhus in Emmenbrücke haben Unbekannte einen Lieferwagen mit einem Schriftzug beschädigt. Auch im Bereich der Grossmatte und an der Luzernerstrasse in der Stadt Luzern und an der Bushaltestelle Kupferhammer in Kriens haben Unbekannte diverse Wände versprayt, heisst es weiter.