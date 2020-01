Fasnacht 2020 Maskenbälle und Maskenprämierungen im Kanton Hier finden Sie eine Auswahl an Maskenbällen und Prämierungen im Kanton Luzern. 21.01.2020, 13.54 Uhr

«Lustiges Maskentreiben» im Restaurant Lapin in Luzern am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar.

«Oldieball der Häpperezunft »in Dagmersellen am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar

«Gfellenball» im Restaurant Gfellen in Entlebuch am Freitag, 21. Februar.

«Zunftball Elfaver» der Elefantenzunft Roggliswil am Freitag, 21. Februar.

«Chrienser Bööggennacht» im Restaurant Obernau in Kriens-Obernau am Freitag, 21. Februar.

«Schlumpf-Ball» im Hotel Sonne in Reiden am Samstag, 22. Februar.

«Güggali-Ball» in der Areggerhalle in Willisau-Daiwil am Rüüdig Samschtig, 22. Februar

«Raguball» der Bierbrommer in der Mehrzweckhalle Rain am Urchige Sonntag, 23. Februar.

«Goldig Grend» im Schweizerhof Luzern mit Maskenprämierung am Güdismontag, 24. Februar.

«Maskenball mit Prämierung» in der Braui Hochdorf am Güdismontag, 24. Februar.

