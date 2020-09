Fasnacht 2021: Auf der Luzerner Landschaft sind die Meinungen verschieden Soll die Fasnacht 2021 stattfinden oder nicht? Die Meinungen gehen auseinander. Viele warten noch ab – und wünschen sich einen Entscheid von oben. Fabienne Mühlemann & Reto Bieri 10.09.2020, 19.00 Uhr

In der Stadt Luzern herrscht Uneinigkeit über die Durchführung der Fasnacht 2021. Während einige für eine «Fasnacht light» plädieren, wollen andere sie lieber gleich ganz aussetzen lassen. Auch auf der Landschaft ist man nicht überall der gleichen Meinung, wie sich am Mittwochabend zeigte. 22 Vertreterinnen und Vertreter der Interessengemeinschaft Luzerner Fasnacht (IGLUFA) trafen sich zu einer ausserordentlichen Versammlung.

Das Fazit: «Das Bild über die Einschätzung der Lage in Bezug auf die möglichen Fasnachtsanlässe ist sehr uneinheitlich. Von der Durchführung der meisten Anlässe mit entsprechendem Schutzkonzept bis zur Absage aller Veranstaltungen sind alle Meinungen vertreten», sagt IGLUFA-Sekretär Martin Bucherer. Dementsprechend sei auch die Stimmung an der Versammlung bei den Vertretern sehr unterschiedlich gewesen.

Der IGLUFA gehören rund 30 Gesellschaften und Zünfte an, so zum Beispiel die Karnöffelzunft Willisau, die Martinizunft Hochdorf oder das Lozärner Fasnachtskomitee. Die Aufgabe der IG besteht darin, das Kennen unter den Zünften, Gesellschaften und Fasnachtsorganisationen von Stadt und Land im Kanton Luzern zu fördern und zu pflegen. Gemeinsam sei vereinbart worden, dass man sich am 30. Oktober 2020 in Sursee zu einem weiteren Austausch treffen werde. Die Öffentlichkeit werde informiert, wenn Entscheide gefällt sind.

Entscheide seitens der Regierung gewünscht

Auch die Zunft Heini von Uri Sursee nahm am Mittwochabend an der Versammlung teil. Zunftmeister Peter Wyder zeigt sich auf Anfrage nicht glücklich über die aktuelle Situation. «Ich wünsche mir, dass der Luzerner Regierungsrat hinsteht und einen Entscheid für die Fasnacht in der Stadt und auf dem Land fällt. Das würde viele Probleme lösen», so Wyder. So aber fühle man sich alleingelassen. Für die Fasnacht in Sursee, wo sich jeweils bis zu 10'000 Besucher im Städtli aufhalten, sei noch kein Entscheid gefallen. Die Zunft habe zwar mit den Fasnachtsvorbereitungen in Form von ersten Zunftratssitzungen begonnen, die Planungen seien aber noch am Anfang. «Aus meiner Sicht ist eine Durchführung der Fasnacht aus gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicht aber nicht realistisch. Wie soll man an einem solchen Anlass, bei dem auch Alkohol fliesst, sicherstellen, dass das Schutzkonzept eingehalten wird?», wirft er die Frage auf.

Der Fasnachtsumzug in Sursee zieht die Scharen an. Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 25. Februar 2020)

Auch Michael Baumeler, Zunftmeister der Martinizunft Hochdorf, wünscht sich seitens der Behörden eine definitive Entscheidung, da sie den Fasnächtlern Planungssicherheit gäbe. Er betont aber auch: «Bis zur Fasnacht dauert es ja noch fünf Monate. Es bleibt also noch etwas Zeit für die Organisation.» Die Fasnacht in Hochdorf soll stattfinden, aber wie ist noch offen. Baumeler ist verhalten optimistisch: «Grundsätzlich möchten die Martinizunft und das OK der Fasnacht etwas organisieren, halt in einer anderen Form.» Diese Haltung sei auch an der Versammlung der Zunft, der Guggenmusigen und Wagenbaugruppen vom Mittwochabend zu spüren gewesen. «Für konkrete Ideen ist es noch zu früh», so Baumeler. Die Hofderer Fasnacht werde womöglich kleiner ausfallen, vielleicht vermehrt draussen stattfinden, unter Einhaltung der üblichen Schutzkonzepte.

Noch unklar ist die Durchführung des Umzugs vom Güdisdienstag. Er zählt mit 20'000 bis 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu den Grössten auf der Luzerner Landschaft. Das Anmeldeformular ist bereits auf der Website der Martinizunft aufgeschaltet. Das dürfe man nicht überbewerten, sagt Baumeler. «Weil vieles noch unklar ist, haben wir uns für den Courant normal entschieden. Die meisten Guuggenmusigen und Wagenbauer melden sich sowieso erst im Oktober und November an.»

Grosser Umzug in Hochdorf an der letzten Fasnacht.

Bild: Roger Grütter (Hochdorf, 25. Februar 2020)

Entscheidung ist nicht von der Stadt abhängig

Vorsichtiger geben sich die Organisatoren des Fasnachtsumzugs in Altishofen, welcher jeweils bis zu 8000 Besucher anlockt. Ein definitiver Entscheid zur Durchführung sei zwar noch nicht gefällt, so Stefan Meier, Präsident der Pfyfferzunft Altishofen. «Doch aufgrund der aktuellen Situation gehe ich eher nicht davon aus, dass wir unseren Anlass durchführen.» Man warte erst einmal ab, welche Weisungen der Bund und der Kanton bezüglich Grossanlässe vorgeben. Natürlich habe die Stadt Luzern auch eine Vorreiterrolle. «Doch sollte der Umzug in Luzern stattfinden, heisst das nicht automatisch, dass jener in Altishofen auch durchgeführt wird. Wir müssen prüfen, mit welchem Aufwand ein Anlass machbar wäre», sagt Meier.

In Willisau spiele der Umzug eine kleine Rolle und werde wohl kaum abgehalten, sagte Bruno Bühler, Präsident der Karnöffelzunft, bereits am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Er fügt an: «Die Fasnacht gehört dem Volk, das kann nicht verordnet werden. In irgendeiner Form wird sie durchgeführt. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und werden mit allen Akteuren und den nötigen Schutzkonzepten etwas Gemeinsames auf die Beine stellen.»