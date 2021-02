Fasnacht 2021 So erleben Luzerner Altstadtbewohner den ruhigsten Schmudo seit langer Zeit Die einen hätten lieber die gute Stube voller Fasnächtler wie sonst, die anderen finden dafür das erste Mal Schlaf. Auf Besuch an diesem besonderen Schmudo bei Altstadtbewohnern. Roman Hodel 11.02.2021, 18.00 Uhr

Mit einem weinenden Smiley vor dem Gesicht und einer weissen Kutte verkleidet stehen Madlen Koller (64) und ihr Mann Sepp (71) auf dem Balkon ihrer Wohnung am Kapellplatz. Mit Taschentüchern trocknen sie sich symbolisch die Tränen:

Bild: Dominik Wunderli (11. Februar 2021)

Denn unter ihnen würde jetzt der Bär steppen, seit 5 Uhr. Ganz zu schweigen von drinnen. «Letztes Jahr zählten wir an der Tagwache 32 Gäste in der Wohnung – es war eine Riesen-Chöubi hier drin», sagt Madlen Koller. Stattdessen sind die beiden nun allein. Kein Besuch und fast schon totenstill. «Wir vermissen die Fasnacht wahnsinnig», sagen die beiden.

Trotzdem hat Madlen Koller wie jedes Jahr Zopf gebacken, mit viel Anke. Fasnachtschüechli und Schenkeli stehen ebenfalls bereit. Die gute Stube ist fasnächtlich dekoriert. Sie fragt: «Was trinken Sie, es Kafi Zwätschge oder es Holdrio?» Ist ja schliesslich Schmudo, wenn auch ein ziemlich anderer als sonst. Mehrere Liter Zwätschge brauche sie sonst über die Fasnacht. Dazu gebe es Gulaschsuppe oder Hörnli und Ghackets. Madlen Koller:

«Wir feiern quasi unseren eigenen Maskenball hier oben – es gab schon Fasnachtstage, da waren wir keine Minute auf der Strasse.»

Ihre Gastgeberqualitäten kommen nicht von ungefähr: Die eingefleischten Fasnächtler führten bis zu ihrer Pension während 35 Jahren das Restaurant Brauerei in Beinwil am See. Seit sechs Jahren wohnen die beiden nun in der Luzerner Altstadt, im Epizentrum der Fasnacht. Er sagt: «Ich vermisse dieses Grundgeräusch der Guuggenmusigen.» Sie sagt: «Mir fehlen die Einzelmasken.» Man merkt ihnen an, wie sehr sie jetzt gern ihren Maskenball hätten. Immerhin: Falls auf dem Kapellplatz doch etwas laufen sollte, haben sie vorgesorgt. «Wir platzierten den Küchentisch extra am Fenster, damit wir ja nichts verpassen», sagen Madlen und Sepp Koller.

Ihr fehlt die Lebendigkeit

Ebenfalls beste Aussicht auf das Geschehen hat Susanna Riklin (69). Von ihrer Wohnung aus blickt sie auf den Rathausquai. Fragt man sie, was dieses Jahr fehlt, muss sie nicht lange überlegen: «Die Lebendigkeit.» Wobei dies ja nicht nur die Fasnacht betreffe. Sie sagt:

«Wir alle haben auch in der Altstadt ein Sozialleben, das momentan nicht stattfinden kann und ganz ehrlich, manchmal stinkt es mir wirklich.»

Riklin bezeichnet sich zwar nicht mehr als aktive Fasnächtlerin, aber natürlich gehört die fünfte Jahreszeit bei ihr dazu. «Sonst haben wir am Schmudo immer Besuch, eine geschmückte Hausfassade und schenken Kafi Zwätschge aus.» Das Kafi zumindest lässt sie sich auch an diesem Schmudo nicht nehmen...

Bild: Dominik Wunderli (11. Februar 2021)

... und aufgewacht sei sie ebenfalls schon um 5 Uhr. «Ich hörte einen Knall.»

Den Knall um 5 Uhr hörte auch Marco Castellaneta (56). Nicht den Urknall selbstverständlich, aber etwas ähnliches. Er sei bereits kurz davor wach geworden. Die innere Fasnachtsuhr tickt so oder so. Castellaneta wohnt seit Jahrzehnten in der Altstadt und prägte die Fasnacht ebenso lang mit – aktuell bei den Altstadtkanonen.

Für ihn gibt es vor allem ein Wort, das die Stimmung in der Altstadt an diesem Schmudo auf den Punkt bringt: «Tristesse!» Er sei durch die Gassen marschiert. Leer. Ruhig. «Da und dort sah ich ein paar Fasnächtler, die weit auseinanderstanden und offenbar nicht so recht wussten, was sie nun dürfen.» Für 2022 braucht es laut Castellaneta ein coronakonformes Fasnachtskonzept:

«Nochmals aussetzen kann ich mir nicht vorstellen – und mit dem Virus müssen wir uns wohl arrangieren.»

Arrangiert hat sich auch Elisha Frei (31) – mit der Fasnacht. Sie lebt seit eineinhalb Jahren am Hirschenplatz und ist eigentlich keine Fasnächtlerin. 2020 stürzte sie sich am Schmudo trotzdem verkleidet ins Getümmel – und genoss es. Am Güdismontag und -dienstag musste sie allerdings arbeiten. Zum Schlafen kam sie kaum. Doch sie betont: «Das nimmt man in Kauf, wenn man in der Altstadt leben darf, und ich will mich auch in keinster Weise beklagen, denn Fasnacht ist ein Kulturgut in Luzern und ich verstehe alle, die unter der Absage leiden.» Trotzdem geniesst sie es ein kleines bisschen, diesmal kein Schlafmanko einzufahren. Und 2022? Frei sagt mit einem Schmunzeln:

«An jenen Tagen, an denen ich arbeiten muss, werde ich vermutlich ins Exil gehen.»