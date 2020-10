«Tränen bei der Abstimmung» – so planen Luzerner Guuggenmusigen die Fasnacht 2021 Nur Proben, nur Schmudo bis Samstag, oder nur im letztjährigen Kostüm: Die Fasnacht 2021 wird für die Guuggenmusigen coronabedingt eine andere. Fünf Beispiele aus der Stadt und Region Luzern. Roman Hodel 09.10.2020, 11.45 Uhr

Die Ratteschwänz Lozärn haben an ihrer kürzlich durchgeführten Generalversammlung beschlossen, auf die Fasnacht zu verzichten. «Mit nur drei Gegenstimmen von 41 Anwesenden», so Präsident Fabian Ehrler. Die Vorfasnacht habe man gar einstimmig abgesagt. Eine halbe Fasnacht sei für die Ratteschwänz undenkbar: «Ohne das Anarchische, Spontane, was die Lozärner Fasnacht doch ausmacht, setzen wir lieber ein Jahr aus – ‹Hauptsache Fasnacht› reicht für uns nicht», so Ehrler.

Als Gründe nennt Ehrler zudem Dinge wie «Solidarität, Ethik und Verantwortung gegenüber Bevölkerung und Arbeitgebern». Trotzdem werde wöchentlich geprobt, die Kameradschaft gepflegt und man übe ausserdem neue Stücke ein. Der Platz im Probelokal sei grosszügig. Leicht gefallen ist den Ratteschwänz dieser Entscheid nicht, wie Ehrler betont: «Manche unserer Mitglieder hatten bei der Abstimmung Tränen in den Augen.»

Gar keine Fasnacht, soweit wollen andere Guuggenmusigen (noch) nicht gehen: Die Monster-Guugger Bueri beispielsweise wollen zumindest vom Schmutzigen Donnerstag bis und mit Rüüdige Samschtig in irgend einer Form Fasnacht feiern. Wie genau dieses Programm aussehen kann, wird in den kommenden Monaten definiert. Das schreiben die Monster-Guugger in einem offenen Brief an Gönner, Freunde und Medien. Dabei stünden «Aktivitäten für Bueri», ein Gönneranlass im kleinen Rahmen und digitale Alternativen zur Diskussion.

Klar ist aber: Die Vorfasnacht inklusive der Vorfasnachtsveranstaltung Monster-Virus lässt die Guuggenmusig «schweren Herzens» sausen. Weil dadurch wichtige Einnahmen fehlen, wird es kein neues Sujet geben. Das ist umso bitterer, weil 2021 wegen des 30-Jahr-Jubiläums etwas Besonderes geplant gewesen wäre.

Ähnlich wie die Monster-Guugger verfahren die CH-Guugger Ämmebrogg: Ebenfalls in einem offenen Brief informieren sie über die Absage des Gönnerabends und der Ämmer Dorfguuggete sowie die Verschiebung des neuen Sujets um ein Jahr. An die Fasnacht wollen sie trotzdem: Allerdings nur am Rüüdige Samschtig, Sonntag und Güdismontag – so viel ist klar. «Wir möchten nicht, dass unsere Mitglieder zwei Wochen ihrer Ferien für ein nicht durchführbares Fasnachtsprogramm opfern.» Wie die abgespeckte Version aussehen wird, entscheiden die CH-Guugger im Januar.

Geprobt wird weiterhin wöchentlich. «Wir würden es kaum aushalten, uns nie zu sehen», sagt Präsident Mario Sennhauser. Die Stimmung in der Musig sei überhaupt sehr gut: «Gerade weil wir uns schon früh Gedanken über die Coronasituation an der Fasnacht machten, tragen die Mitglieder die Strategie des Vorstands mit.»

Fasnacht ja, sofern dies die Mitglieder wollen – das gilt für die Träumeler-Musig Äbike. Ende Oktober werden die 57 Mitglieder über das weitere Vorgehen befinden. «Eine Möglichkeit wäre, in den Ebikoner Quartieren aufzutreten», sagt Tambourmajor Luca Formicola und ergänzt: «Die Anwohner könnten von den Balkonen aus zuschauen und zuhören.»

Meiden hingegen werden die Träumeler Auftritte inmitten von viel Publikum. Zudem: «Damit unsere Mitglieder, gerade auch die 18 Neuen nicht ins Blaue hinaus proben, sondern ein nahes Ziel vor Augen haben, nehmen wir im November zwei kleine Partner-Auftritte wahr», sagt Formicola. Der eine ist im Freien, der andere in einer grossen Halle vorgesehen – dies natürlich immer sofern es die Lage zulässt. Betreffend Sujet würden sie wohl das diesjährige Drachenritter-Kostüm nochmals hervorholen. Ein Neues gibt es erst 2022 wieder, dafür ein Spezielles, zum 45-Jährigen.

Bei den Amok-Symphonikern hat man laut Präsident Christoph Richard punkto Vorfasnacht zwar entschieden, will aber zuerst Gönner und Sponsoren informieren. Und die Fasnacht selber? Es gibt zwei Szenarien – einmal die abgespeckte Version und einmal gar keine Fasnacht. «Wenn alles abgesagt ist und wir am Ende vor 20 Leuten spielen müssen, macht das doch keinen Spass», sagt Christoph Richard und betont, dass dies seine persönliche Meinung ist.

Entsprechend steht er der Idee des Vereinigten-Vorstands kritisch gegenüber, wonach man den Monstercorso ohne Zuschauer, aber wenigstens fürs Fernsehen durchführen könnte. Egal welches Szenario für die Fasnacht kommen wird, geprobt und gebastelt wird bei den Möcke wöchentlich. Er sagt: «So stärken wir den Zusammenhalt, das hat bei uns oberste Priorität.»