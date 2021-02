Fasnacht 2021 So vertreiben die Ebikoner das Coronavirus Am Güdisdienstag präsentiert die Bööggengarde der Rotseezunft Ebikon unter dem Motto «Är sell emol goh» die traditionelle Böögg-Verbrönnete. Die erstmalige Live-Übertragung dauerte gerade mal 82 Sekunden. David von Moos 16.02.2021, 16.25 Uhr

Ein brennender Fasnachts-Böögg der Rotseezunft Ebikon kurz vor der finalen Explosion. Bild: PD

«Alles ist anders!», teilte die Rotseezunft Ebikon im Vorfeld der abgesagten Fasnacht 2021 mit. «Und doch brauchen wir besondere Ereignisse, die uns in Erinnerung bleiben.» Gerade deshalb habe die Bööggengarde der Rotseezunft Ebikon einen Anlass ausgeheckt, «selbstverständlich unter vollumfänglicher Einhaltung geltender Covid-Regeln». Während den vergangenen Tagen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Dieses Jahr wurde die traditionelle Fasnachts-Böögg-Verbrönnete zum ersten Mal live im Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 übertragen:

Dauerte kaum zwei Minuten: Die Live-Übertragung der Ebikoner Böögg-Verbrönnete 2021. Livestream: Tele 1

Die Symbolik ist stark: Mit der Zeremonie soll das Coronavirus verbrannt und verjagt werden.

Schabernack Ja, Risiko Nein

Der Anlass verläuft laut den Veranstaltern coronakonform: «Sowohl in die Aufbau- und in die Vorbereitungsarbeiten für die TV-Übertragung waren nur wenige Gardisten involviert. Natürlich bleibt auch der Produktionsstandort geheim und wird entsprechend gesichert.» Nur so könne man den Anlass verantworten und den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern eine Freude bereiten.

Möglich wurde die 15-minütige Liveübertragung dank zwei anonymen Sponsoren, wie die Rotseezunft betont.

Fasnachts-Böögg der Rotseezunft Ebikon, kurz bevor die Flammen greifen. Bild: PD

Zum Brauchtum Seit 1961 pflegt die Rotseezunft am Ebikoner Fasnachts- und Kinderumzug die Tradition der Fasnachts-Böögg-Verbrönnete. Unter dem Geschrei «Aazönde, Aazönde» von Hunderten von Kindern werden der Umzug beendet und die letzten Stunden des Fasnachtsjahres eingeläutet. Mit im Böögg versteckten Knallern wird dies akustisch untermalt, bis mit der finalen Explosion alle Wintergeister und sonstigen Bösewichte definitiv vertrieben sind. Eingeweihte Kreise wissen zudem: Je schneller der Böögg verbrennt, desto schöner wird der Sommer.

Zum TV-Genuss einen Gritti-Böögg geniessen: Passend zur Böögg-Verbrönnete sind in der Bäckerei Habermacher in Ebikon noch bis am Güdisdienstag Gritti-Böögge erhältlich. Ein Teil des Erlöses kommt direkt dem Fasnachts- und Kinderumzug 2022 zugute.