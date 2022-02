Fasnacht: So ging es an der Zweiten Värsli-Brönzlete zu und her

Fasnacht 2022 An der zweiten Värsli-Brönzlete bekommen alle ihr Fett weg Von B wie Borgula bis W wie Winiker: Die zweite Värsli-Brönzlete kannte kein Pardon – und sorge kompromisslos für gute Laune. Simon Mathis Jetzt kommentieren 25.02.2022, 22.28 Uhr

Die Strassenfasnacht ruht, die Beizenfasnacht lebt! So lässt sich die Stimmung in der Stadt Luzern am Abend des Komischen Freitags auf den Punkt bringen. Zum zweiten Mal fand gestern die Värsli-Brönzlete statt, die 2020 neu ins Leben gerufen wurde, um alte Fasnachtstraditionen wieder aufleben zu lassen. Ganze zehn Gruppen zogen durch neun Restaurants der Stadt, sorgten für wippende Besucher, lautes Gelächter und frenetischen Beifall. So etwa im Restaurant Lapin, das bis auf den letzten Platz gefüllt war und vor guter Laune nur so bebte.

