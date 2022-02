Fasnacht Luzern 2022 mit Wey-Zunftmeister Christian Amstutz

Wey-Tagwache Luzern «Auf einer Wolke schweben»: So startet Wey-Zunftmeister Christian Amstutz in seinen grossen Tag Mit der Tagwache um 6 Uhr auf dem bitterkalten Kapellplatz hat der grosse Tag der Wey-Zunft begonnen. Zunftmeister Christian Amstutz war umringt von Pharaonen, Clowns und Guuggenmusigen. Natalie Ehrenzweig 28.02.2022, 09.22 Uhr

Im Restaurant Lapin am Löwenplatz laufen am Montag nach 5 Uhr die letzten Vorbereitungen für Wey-Tagwache. Die Zunftfamilie wuselt herum, Vorfreude liegt in der Morgenluft. «Auf der Wolke schweben, ein paar Zentimeter ab Boden», so beschreibt Wey-Zunftmeister Christian Amstutz seine Erwartungen für den Güdismontag. Es ist sein grosser Tag.

Wey-Zunftmeister Christian Amstutz vor der Tagwache im Interview. Video: Nathalie Ehrenzweig und Fabienne Mühlemann

Vorfreude ist auch auf dem Kapellplatz zu spüren, es ist 5.30 Uhr. Eine halbe Stunde vor dem Einzug der Wey-Zunft. Schnell füllt sich der Platz mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Darunter etwa die Familie Rohr aus Luzern. «Wir sind trauernde Clowns, wir trauern der Fasnacht 2021 nach», erzählt die Mutter. Das bunte Sujet wurde erst last minute gebastelt, als klar war, dass die Fasnacht ohne Einschränkungen stattfinden kann. «Letztes Jahr waren wir stattdessen in den Skiferien. Aber jetzt sind wir glücklich, dass Fasnacht ist», so die Töchter. Still und schaurig schaut Luzifer dem Treiben zu und meint:

«Die Fasnacht ist eine wilde Zeit. Sie hat gefehlt.»

Anders als die trauernden Clowns sei er aber allzeit bereit für die Fasnacht. «Ich komme ursprünglich aus dem Wallis, wohne aber seit zehn Jahren in Luzern», sagt er mit einer freundlichen Stimme. Er geniesst die Fasnacht, weil er da alles mal rauslassen könne. «Letztes Jahr war ich statt an der Fasnacht bei der Arbeit. Diesmal bin ich schon seit Donnerstag unterwegs.»

Wey-Zunftmeister Christian Amstutz und seine Partnerin Marie Therese Sütterle. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Die Müsali-Musig Luzern im Anmarsch. Dominik Wunderli (luzern, 28.02.2022) Wey-Zunftmeister Christian Amstutz bei der Wey-Tagwache. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Guuggenmusig-Sound am frühen Morgen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Es gab viele verschiedene Sujets zu bestaunen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Kreativität wird an der Luzerner Fasnacht gross geschrieben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Die Chatzemusig Lozärn. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Rund 4’000 Personen besuchten die Wey-Tagwache. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Mit Wey-Zunftmeister Christian Amstutz und Gattin beim Orangen auswerfen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022)) Frosch ist Trumpf am Güdismäntig. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Vornehm blass, die Blasmusik auf dem Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Karo kommt wohl wieder in Mode. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022) Die aufgeweckten Luzerner HüGü-Schränzer. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Da hat der Wey-Frosch aber Freude: die Rüssfrösch spielen auf dem Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Und wer ist das? Ein Guugger, so viel steht fest. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Die altehrwürdige Bohème-Musig. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Es guuggt und guuggt und guuggt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Ein Mexikaner am Güdismontag! Dabei ist doch am Freitag Fajita-Tag. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28.02.2022)

Der Wey-Zunftmeister trifft mit der Kutsche ein

Inzwischen ist der Kapellplatz schon recht voll. Kurz vor 6 Uhr ist es dann soweit: Hinter der «Alti Garde Lozärn» fährt die Kutsche mit Christian Amstutz, seinem Weibel und deren Partnerinnen ein. Dass der letztjährige Zunftmeister Rolf Birchler noch ein Jahr angehängt hätte, stand nicht zur Debatte. «Das wäre höchstens ein Thema gewesen, wenn man keinen Zunftmeister für dieses Jahr gefunden hätte», sagt der Wey-Zunftmeister, der im Vorfeld optimistisch war, dass die Fasnacht stattfinden wird.

Wey-Zunftmeister Christian Amstutz mit seiner Partnerin Marie Therese Sütterle an der Tagwache auf dem Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. Februar 2022)

Er sei schon seit Januar mit der Zunft an vielen «super Fasnachtsanlässen» unterwegs und voll im Fasnachtstrubel – anfangs noch mit der 2G-Regel. «Die Wey-Zunft hat vorausschauend einen Wagen gebaut, nur die Vorbereitungen für unseren Tag waren dann doch etwas hektischer als sonst», erklärt er. Bereits vor der Tagwache sei er voll drin, nach der Abholung mit der Kutsche und dem Guuggenmusig-Empfang. Amstutz:

«Jetzt kommt eins nach dem anderen, erst das Frühstück nach der Tagwache, als die nächsten Highlights. Es ist einfach wunderbar.»

Luftschlangen und Orangen fürs Fasnachtsvolk

Hinter der Kutsche mit dem Zunftmeister rollt der Wagen mit dem Wey-Frosch auf den Kapellplatz, worauf sogleich die Luftschlangen in den Himmel gefeuert werden. Währenddessen zieht das Who-is-Who der Guuggenmusigen über den Platz – freudig beobachtet von einer Pharaonen-Familie, einem pinken Einhorn auf den Schultern des Vaters, aber auch von Giraffen oder einem Sheriff. Und während sich die Fasnächtler nach den Orangen strecken, wird es über dem See hell und die zweite Hälfte der Fasnacht startet in einen wunderbaren Güdismontag.