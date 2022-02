Fasnacht Escholzmatt: Guuggenmusigen schränzen um die Wette

Fasnacht 2022 Die lokalen Guuggenmusigen schränzen in Escholzmatt um die Wette Auf den Umzug mussten sie heuer zwar verzichten, trotzdem haben es sich etliche Guuggenmusigen nicht nehmen lassen, dem Dorf einzuheizen. Beat Feuz war mittendrin – zumindest symbolisch. Alessia Derikesen 24.02.2022, 18.55 Uhr

Die «Änteguugger» spielen auf der Tribüne beim Dorfplatz. Bild: Alessia Derikesen (Escholzmatt, 24. Februar 2022)

In Escholzmatt ist die Stimmung an diesem Schmutzigen Donnerstag besonders gut. Klein aber fein ist die «Äschlismatter Fasnacht» dieses Jahr. Neben der Kirche versammeln sich die Einwohnerinnen und Einwohner, um den Guuggenmusigen zuzuhören und das Beisammensein zu geniessen. Denn die Freude ist gross, nach der Pandemie wieder Fasnacht feiern zu dürfen. Und auch das Wetter hält: Am späteren Nachmittag hellt es auf, sogar einige Sonnenstrahlen drücken durch.