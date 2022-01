In 29 Tagen, am 24. Februar, beginnt in Luzern die Fasnacht. Was wird alles möglich sein? Etwa gar Umzüge? Dazu nimmt jetzt die Luzerner Regierung Stellung - jetzt in unserem Live-Ticker und im Stream.

Martin Messmer / Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 25.01.2022, 11.44 Uhr