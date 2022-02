Fasnacht 2022 Weltpremieren in der Luzerner Altstadt: Diese Theatergruppen müssen Sie gesehen haben Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 25. Februar 2022) Trotz der kurzfristigen Durchführung der Fasnacht glänzen auch heuer wieder viele Gruppen mit ihren Theaterdarbietungen. Wir zeigen eine kleine Auswahl. Es gibt noch mehr – machen Sie sich auf die Suche und staunen Sie! Hugo Bischof und Simon Mathis 0 Kommentare 25.02.2022, 15.18 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Pädagogische Karnevalsverein tritt diesmal unter dem Motto «Süper Fendant 3000» auf. Es geht um die Eröffnung der Skiarena im Wallis. Und um die Frage, warum ausgerechnet dort der rührige Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren die Eröffnungsrede hält. Auch Skischulleiter Hansi, der schusselige Stiefbruder von Pirmin Zurbriggen, hat einen prominenten Auftritt. Und da ist noch Influencerin Lindsey Snow, die alle mit ihren pausenlosen Selfies nervt. Und zu allem das Problem: «Kein Schnee, kein Maskottchen, keine Weko – nix!»

Aufführungsort und Zeiten: Rosengartplatz an der Reuss, zwischen Peterskapelle und Kapellbrücke-Nordportal. Aufführungszeiten spontan.

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Holzwörm wagen sich an einen besonders tragischen Stoff: an das Ende des britischen Geheimagenten James Bond. «Bond ist tot. Was nicht sein darf, kann nicht sein!», heisst es zu Beginn der Darbietung. Der Fall ist klar: Ein Nachfolger muss her, wofür sogleich eine Castingshow mit hochkarätiger Jury einberufen wird. Leider lassen die Kandidaten zu wünschen übrig – selbst Scharfschütze «Willi» aus Altdorf ist nicht mehr ganz so zielsicher wie früher. Nach einem Gesangsduell zwischen Adele und Tina Turner zeigt sich ein übler Bösewicht. Da gibt es eigentlich nur einen, der den Tag retten kann...

Aufführungsort und Zeiten: Sepp-Ebinger-Gässli (neben Gelati Dieci), Rüüdig Samschtig 15 bis 19 Uhr, Güdismäntig 12 bis 20 Uhr, Güdisziischtig 15 bis 20 Uhr.

Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Gruppe Ravioli hat im schmalen Gässli zwischen Hirschenplatz und Weinmarkt eine kleine Bühne aufgestellt. In ihrer grandiosen Schnulzen­parade treten Stars von anno ­dazumal auf, etwa Heino. Genau, jener mit der schwarzen Sonnenbrille und der ewig blonden Frisur, der sich in den 1970er-Jahren in die Herzen seiner vorab weiblichen Fans sang. Den «blauen Enzian» lässt er diesmal nur kurz anklingen, dafür singt er umso eindringlicher «Junge, warum hast du nichts gelernt?» Auf der rosengeschmückten Ravioli-Bühne wird aber auch tüchtig gerockt, dass die Bretter wackeln. Und Sofia Loren hat auch ihren Auftritt. Zum Schunkeln und Mitsingen!

Aufführungsort und Zeiten: So oft wie möglich im schmalen Gässli zwischen Hirschenplatz und Weinmarkt.

Bild: hb Bild: hb Bild: hb

Die Moggetätscher begeistern die Luzerner Fasnachtsszene seit Jahrzehnten mit aufwendigen Shows auf dem «Stadtkeller»-Dach. Weil der «Stadtkeller» bis vor kurzem wegen Umbauarbeiten gesperrt war, treten sie diesmal vor dem Hotel Schweizerhof auf, mit etwas weniger Pomp, aber nicht weniger originell. Die Moggetätscher haben für ihre Show das alte Rigibähnli auf dem «Schweizerhof»-Vorplatz gekapert, das bis vor kurzem als Covid-Testcenter diente. Sie treten passend als 25-grendige, bunt gemischte Touristengruppe auf, die sich auf die Reise hinauf zur Rigi macht. Witzig, sehenswert, mit feinen Pointen.

Aufführungsort und Zeiten: Während der Fasnachtstage vor dem Hotel Schweizerhof («Abfahrtszeiten» sind auf dem Rigibahn-Wagen angeschrieben).

Video: hb

Bilder: Patrick Huerlimann (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft entführt ihr Publikum ins grüne Dickicht des Waldes. Eine bunte Truppe von Jäger und Jägerinnen (!) hält im Hochsitz Ausschau nach Wild. Hold ist ihnen das Weidmannsheil leider nicht: Statt Fleisch schleichen im Wald vor allem grüne und rote Politiker herum. So etwa Stadtrat Adrian Borgula, der sich heimlich im SUV-Fahren übt - oder Gesundheitsminister Alain Berset, der sich anderweitig auslebt. Ein Tier kommt den Kameraden dann doch noch vor die Flinte: ein lebhaftes Moorhuhn, das sich aber nicht so einfach unterkriegen lässt.

Aufführungsort und Zeiten: Rüüdig Samschtig Münzgasse , 14 und 15 Uhr, Stubete Süesswinkel 17.30 Uhr, Güdismäntig Schweizerhof 10, 10.45 und 11 Uhr, 17.30 Stubete Süesswinkel.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Februar 2022)

Auf dem Kornmarkt im Zentrum der Altstadt ist die Gesundheits- und Sitten-Pozilei am Werk. Vier ausgebuffte Spezialistinnen und Spezialisten in strammen Uniformen haben eine fahrbare Klinik aus Blech aufgestellt. Sie hantierten fa(sna)chgerecht mit Stethoskop, Kanülen und Elektroden. Freiwillige können sich hier gratis auf Herz und Lunge sowie andere Befindlichkeiten testen lassen. Die Maschinerie ruckt und zuckt. Kurzschluss, die Funken stieben. Wohl hoher Blutdruck! Ein witziges Spektakel, humorvoll präsentiert. Luzerns Gassen- und Platzfasnacht strotz seit eh und je von originellen Ideen. Die Gruppe «Pozilei» setzt noch einen drauf.

Aufführungsort und Zeiten: An allen Fasnachtstagen so häufig wie möglich auf dem Kornmarkt anzutreffen.

Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

Die Vereinigung Luzerner Maskenfreunde bringt die Määs heuer beim traditionellen Intrigieren direkt in die Restaurants der Stadt. Ausgerüstet mit Popcorn-Maschine, Miniatur-Hau-den-Lukas, kleinem Dosenwurf-Stand und klassischem Verkaufskästchen, zaubert die fünfköpfige Gruppe Kindern wie auch Erwachsenen ein Lachen ins Gesicht. Für besonders viel Gelächter sorgt das Glücksrad, das die Restaurantbesucher je nach Resultat dazu auffordert, zu singen, Pferdegeräusche zu machen oder Grimassen zu schneiden.

Aufführungsort und Zeiten: Rüüdig Samschtig: ab 19.10 Uhr Beizentour im Tattüü (Hotel Continental Park), Bellini, Bolero, Helvetia, Wilden Mann. Güdismäntig ab 19 Uhr Beizentour im Rebstock, Schweizerhof, Luzernerhof, Barbatti, Lapin, eventuell Hofgarten.

Bild: Simon Mathis (24. Februar 2022)

