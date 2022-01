Ein Dorf, sechs Guuggenmusigen - darum ist Ebikon darin so stark

Fasnacht Ein Dorf, sechs Guuggenmusigen: Das Geheimnis der Guugger-Hochburg Ebikon Rotsee-Husaren, Rüssgusler, Gluggsi-Musig, Träumeler, Näbelhüüler und Sonnechöbler: Die Guuggen-Dichte in der 14'000-Einwohner-Gemeinde ist besonders hoch. Warum eigentlich? Roman Hodel Jetzt kommentieren 24.01.2022, 19.30 Uhr

Ebikon ist lang gezogen, weltbekannt für Schindler Aufzüge und – in diesen Tagen ziemlich wichtig – eine Hochburg der Guuggenmusigen. Gleich sechs grosse zählt die Rontaler Gemeinde: Rotsee-Husaren, Rüssgusler, Gluggsi-Musig, Träumeler, Näbelhüüler und Sonnechöbler. Woher diese Ballung? Eine Spurensuche.

Philipp Kaufmann. Bild: PD

Sonnechöbler-Präsident Philipp Kaufmann (43) vermutet, dass die Musigen in Ebikon sich seit jeher «gegenseitig beflügeln». In früheren Zeiten sei sicher auch mal «gezündet worden». Mittlerweile aber stehe man zusammen. «Trotzdem sind wir stolz, wenn wir die anderen mit einem neuen Stück beeindrucken können», sagt er. Musikalisch seien die Sonnechöbler, die 1988 als Kinder-Musig starteten, heute bekannt für Schweizer Hits etwa von Kunz oder Hecht. «Was wir hingegen nicht können, ist Schunkelmusik», sagt Kaufmann. Überhaupt hätten sie noch etwas «Dreck im Sound».

Die Sonnechöbler am Fasnachtsumzug Ebikon. Bild: Manuela Jans-Koch (25. Februar 2020)

Aktuell zählt die Musig rund 50 Mitglieder, etwas mehr Männer als Frauen – die meisten aus Ebikon, gefolgt von weiteren Agglo-Gemeinden und der Stadt. Die weiteste Anreise hat ein Schaffhauser. Kaufmann stiess Anfang der 90er bewusst zu den Chöblern, «wie fast alle» damals in der Sek.

«Wir wurden miteinander älter und teilweise rückt jetzt schon unser Nachwuchs nach.»

Die Sonnechöbler in Action. Video: PD/Sonnechöbler

Vorsichtig optimistisch geplant wird gemäss Kaufmann die (Vor-)Fasnacht: Am 28. Januar ist Sonnechöbler-Friday; alles draussen, alles 3G.

Michi Fritsche. Bild: PD

Dass Ebikon eine Guugger-Hochburg sei, liegt laut Michi Fritsche (34), Präsident der 1960 gegründeten Rotsee-Husaren, an der «sehr guten Nachwuchsförderung». Zum einen habe es Schülermusigen gegeben wie die Siesta-Guugger, bei denen er selber dabei gewesen sei und von der viele «erwachsene Musigen» profitiert hätten – zum anderen zelebrierten die Schulhäuser aktiv Fasnacht. «Diesen Traditionen müssen wir Sorge tragen», sagt er. Das Verhältnis unter den Musigen sei «sehr kameradschaftlich», vor allem seit es die Vereinigten Guuggenmusigen Äbike gebe.

«Wir haben alle das gleiche Ziel – die Werte der Fasnacht weiterzugeben.»

Die Rotsee-Husaren am Fasnachtsumzug Ebikon. Bild: Manuela Jans-Koch (25. Februar 2020)

Die Husaren sind gemäss Fritsche «laut» und stehen für Power-Sound. Und sie sind gross: 75 Mitglieder, alles Männer. Traditionell spielen viele davon beim FC Ebikon. «Das gilt auch für mich», so Fritsche. «Doch eingetreten bin ich auch wegen meines Grossvaters – er war schon ein Husar.» Die Hälfte der Mitglieder wohnt in Ebikon, unter den restlichen sind viele Heimweh-Ebikoner. Für die kommende Fasnacht ist alles parat: Gwändli, Grende, «und wir sind voll am Proben», sagt Fritsche.

Die Husaren in Action. Video: PD/Rotsee-Husaren

Luca Formicola. Bild: PD

Die Ebikoner Musigen waren gemäss Träumeler-Tambourmajor Luca Formicola (33) schon immer «spielstark» und jede habe ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Zielpublikum:

«Die Musigen der Agglo spielen überhaupt eine wichtige Rolle bei der Fasnacht in der Stadt Luzern.»

Neid untereinander gebe es in Ebikon nicht, höchstens mal Sprüche. Über allem stehe die gemeinsame Pflege des Brauchtums. Die Träumeler seien mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren eher jung und bekannt für ihren Party-Rock-Sound. Dieser war neben Bezugspersonen noch ein Grund, weshalb Formicola einst von der Schüler-Guuggenmusig Siesta zu den Träumelern gewechselt hat. «Auch sujetmässig haben wir in den letzten Jahren stark zugelegt», sagt er.

Die Träumeler unterwegs in Ebikon an der Fasnacht 2020. Bild: PD/Träumeler

Von den aktuell 50 Mitgliedern – Frauen und Männer – wohnen drei Viertel in Ebikon und den umliegenden Gemeinden. Den weitesten Anfahrtsweg zu den Proben hätten Mitglieder aus den Kantonen Solothurn und Schwyz. Für die kommenden Wochen ist laut Formicola klar: «Wir machen so viel Fasnacht, wie nur möglich ist.»

Die Träumeler in Action. Video: PD/Träumeler

Reto Wymann. Bild: PD

«Wir sind uns bewusst, dass Ebikon mit sechs grossen und bekannten Musigen etwas Besonderes ist – viele davon sind aus Schülergruppen entstanden», sagt Reto Wymann (43), Präsident der 1983 gegründeten Näbelhüüler. Früher sei die Rivalität grösser gewesen. «Sprüche gibt’s natürlich heute noch – etwa dass wir als Feldmusik abgestempelt werden», sagt er mit einem Schmunzeln. In der Tat komme bei den Hüülern «die Musik vor dem Trinken». Wer mitmachen wolle, müsse bereit sein «musikalisch einiges zu investieren». Selbst Pauken spielen sie zweistimmig und die arrangierten Songs dürfen gerne komplex sein.

Die Näbelhüüler am Fasnachtsumzug Ebikon. Bild: Manuela Jans-Koch (25. Februar 2020)

Von den 66 Mitgliedern – Frauen und Männer – stammen acht aus Ebikon, der grosse Rest aus der Region, einzelne gar aus Basel und Solothurn. Wymann war als Junger bei den Chöblern – wegen des grossen Bruders. Vor 25 Jahren wechselte er zu den Hüülern, «ich wurde angesprochen, eigentlich wollte ich zu den Träumelern». Zur Fasnacht 2022 sagt er:

«Solange es verhältnismässig ist, werden wir da und dort auftreten.»

Die Näbelhüüler in Action. Video: PD/Näbelhüüler

Jan Hufschmid. Bild: PD

Für Rüssgusler-Präsident Jan Hufschmid (23) liegt das Geheimnis der Guugger-Hochburg darin, dass viele der Musigen eine lange Tradition haben. Entsprechend gross sei der Zusammenhalt. «Dennoch gehören kleine Sticheleien gegenseitig dazu», sagt er und lacht verschmitzt. Was die 1969 gegründeten Rüssgusler ausmache, sei sicher das Sujet. «Wir setzen viel Zeit und Engagement dafür ein», so Hufschmid. Zudem spielen die Gusler zu jedem Sujet einen neuen Marsch ein. «Dies ergibt jeweils einen archaisch und zum Motto passenenden Auftritt, der typisch ist für uns.»

Die Rüssgusler an der Schmudo-Tagwache in der Luzerner Altstadt. Bild: Philipp Schmidli (20. Februar 2020)

Von den 65 Mitgliedern, alles Männer, wohnt rund die Hälfte in Ebikon, von den übrigen stammen viele aus Buchrain. Hufschmid ist 2018 bewusst bei den Guslern eingestiegen, zusammen mit anderen Schulgspändli und weil bereits Kollegen da waren. Ihm gefällt, dass die Gusler musikalisch ehrgeizig sind, zweimal die Woche proben und dass sie anstelle der neusten Chart-Hits eher auf Evergreens setzen. Wird man diese an der kommenden Fasnacht hören?

«Wir sind am Proben und wären, wenn es die Situation zulässt, bereit.»

Die Rüssgusler in Action. Video: PD/Lozärner Fasi

Matthias Muff. Bild: PD

Die sechs starken Musigen stünden sinnbildlich für das ausgeprägte Vereinsleben in Ebikon, findet Matthias Muff (33), Präsident der Gluggsi-Musig. Auch seien die meisten schon seit Jahrzehnten und entsprechend stark unterwegs. Untereinander herrsche ein gesunder Konkurrenzkampf, der zu Bestleistungen ansporne. Typisch für die Gluggsi seien die Sujets. «Wir können dieses zwar beim Namen nennen, doch bleibt es meist ein Rätsel, auch intern», sagt Muff und macht ein Beispiel: Die Mitglieder erhalten vorab einen Sack Stoff und eine Skizze. Erst am Schmudo sehen sie einander erstmals im neuen Kostüm. Soundmässig spielen die Gluggsi Rock, Schlager, Pop – gerne 80er und 90er.

Die Gluggsi-Musig Ebikon am Monstercorso auf dem Luzerner Schweizerhofquai. Bild: Philipp Schmidli (25. Februar 2020)

52 Mitglieder – Frauen und Männer – zählt die Musig, 80 Prozent davon wohnen in oder stammen aus Ebikon. Muff ist über die Schülermusig Siesta-Guugger zu den Gluggsi gestossen, erblich vorbelastet. Der Vater war schon dabei. Dieses Jahr feiern sie eigentlich ihr 50-Jähriges. Doch wegen Corona ist das Jubiläum auf 2023 verschoben. Er sagt:

«Fasnacht machen wir trotzdem.»

Die Gluggsi-Musig in Action. Video: PD/Gluggsi-Musig

Andreas Michel. Bild: PD

Eine abschliessende Erklärung, warum Ebikon eine Guugger-Hochburg ist, hat auch der amtierende Rotsee-Zunftmeister und Gemeinderat Andreas Michel (52) nicht: «Allenfalls weil es in den 1960er-Jahren ‹nur› Männermusigen gab und sich nach der 68er-Epoche Gegenkulturen formierten und ein gemischtes Miteinander anstrebten.» Zudem bringe jede Musig ihre Eigenschaften mit und habe sich auf andere Neumitglieder spezialisiert. Es gab sogar noch mehr Musigen als die heutigen sechs: Neben den Siesta-Guuggern die Famikracher und die Ronfäger. Letztere sind in anderer Form immer noch an der Fasnacht präsent. Michel muss es wissen: Er ist in Ebikon aufgewachsen und vor bald 30 Jahren via FC zu den Husaren gestossen. Für das gute Miteinander sorge nicht zuletzt der Verein Vereinigte Guuggenmusigen Äbike (VGÄ), bei der die Zunft dabei ist. «Eine ideale Koordinationsstelle», sagt Michel und ergänzt:

«Für mich als Zunftmeister ist es eine grosse Ehre, auf so viele tolle Musigen zählen zu dürfen.»

