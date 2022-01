Willisau: Fasnachtseröffnung ist abgesagt

Fasnacht Die Willisauer Fasnachtseröffnung ist abgesagt Weil die Coronavorgaben nicht eingehalten werden können, findet der Anlass im Städtli nicht statt. Dies bereits zum zweiten Mal in Folge. Reto Bieri 06.01.2022, 14.47 Uhr

In Willisau ist die Fasnachtseröffnung vom Freitag, 7. Januar, abgesagt worden. Dies hat der «Willisauer Bote» am Donnerstag vermeldet. Der Anlass wird jeweils am ersten Freitag nach dem Dreikönigstag durchgeführt. Er hat bereits im Vorjahr nicht stattgefunden.

Findet 2022 nicht statt: die Fasnachtseröffnung in Willisau. Bild: Roger Grütter (Willisau, 8. Januar 2016)

Grund für die Absage ist, dass die geltenden Coronaschutzmassnahmen nicht eingehalten werden können. Stadtammann Daniel Bammert sagte gegenüber der Regionalzeitung, dass ein Fasnachtseinzug durch die Altstadt gemäss der aktuellen Lage ein abgesperrtes Areal benötigt. Weil für alle Anwesenden die 3G-Regel gilt, müssten sämtliche Zu- und Abgänge kontrolliert werden.

«Das ist im Städtli fast nicht möglich», sagt Bruno Bühler auf Anfrage. Der Präsident der Karnöffelzunft Willisau bedauert die Absage der Fasnachtseröffnung, doch man wolle sich an die geltenden Vorschriften halten, betont Bühler.

Durchgeführt wird hingegen am Samstag ein Guggenmusik-Treffen, das von den Schlössliruuggern Willisau organisiert wird. Es findet draussen auf dem abgesperrten Zeughausareal statt. Deshalb kann es als 3G-Anlass stattfinden und hat die behördliche Bewilligung erhalten, so Bruno Bühler.

Städtlifasnacht steht auf der Kippe

In welchem Umfang Ende Februar die Fasnacht stattfinden kann, sei aktuell offen. Für die Städtlifasnacht, das Highlight des Willisauer Fasnachtstreibens, das jeweils am Sonntag vor dem Schmudo stattfindet, ist Bühler angesichts der steigenden Coronazahlen wenig zuversichtlich. «Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir wollen nicht einfach alles absagen, sondern warten noch zu.» Auch der grosse Kinderumzug am Schmutzigen Donnerstag wird wohl ins Wasser fallen. Das Sprüchlen in den Willisauer Beizen am Güdismontag hingegen werde man Stand jetzt als 2G-Anlass durchführen können.

Diese Woche ist übrigens wie gewohnt die Fasnachtsdekoration im Städtli Willisau montiert worden. «Immerhin haben wir so ein bisschen Fasnachtsstimmung», sagt Bruno Bühler.