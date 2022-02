Mit oder ohne Maske – der Entscheid liegt beim Gastro-Personal

Fasnacht Gastronomie: Mit oder ohne Maske – der Entscheid liegt beim Personal Maskentragen ist kein Müssen mehr, sondern ein Dürfen – so lautet der Tenor in den Fasnachtsbeizen der Stadt Luzern. Mehr Probleme bereitete den Gastronominnen und Gastronomen die Personalsuche. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die Maskenpflicht in Restaurants ist gefallen, doch manch einer und manch eine tragen sie trotzdem – an der Fasnacht erst recht, wie eine kurze Umfrage zeigt. Die Wirtinnen und Beizer überlassen diese Entscheidung meist dem Personal. Aber gewisse Häuser, wie etwa das Hotel Schweizerhof lässt die Maskenpflicht beim Personal bis 2. März – also bis Aschermittwoch – bestehen, danach könne jeder und jede selber bestimmen, ob zum Arbeiten eine Maske angezogen wird.

In den Luzerner Remimag-Betrieben, wie etwa im «Opus», «Pfistern» oder «Bahnhöfli», ist es dem Personal überlassen, wie Geschäftsleiter Florian Eltschinger sagt:

«Wer sich schützen will, kann sie tragen, ein Muss gibt es nicht. Das Tragen einer Hygienemaske ist jedem selber überlassen.»

Wie viele mit Maske arbeiten, werde sich am Schmutzigen Donnerstag zeigen. Im «Bahnhöfli» heisst es etwa: «Wir arbeiten alle ohne Maske, wir sind ja alle 2G-plus.»

Auch in der «Ente» hat Wirt Urs Bieri den Entscheid dem Personal überlassen. Und das hat sich intern abgestimmt und behält über die Fasnacht die Maske an. Vis-à-vis im Bistro du Théâtre will man ohne Maske arbeiten. Und im Café La Suisse – «Doorzögli» – kommt es auf die jeweilige Situation an. Wirtin Sandra Krummenacher:

«Das kann jeder und jede selber bestimmen. Hat es nur zehn Nasen in der Beiz, kann es gut sein, dass das Personal keine Maske trägt. Klar ist aber, es ist keine Pflicht.»

«Doorzögli»-Wirtin Sandra Krummenacher überlässt den «Maskenentscheid» dem Personal. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 21. Februar 2022)

Schwierig, genügend Personal zu finden

Das Maskentragen ist jedoch die kleinste Herausforderung. Während die Remimag AG intern das Personal aus diversen Betrieben abziehen und dort platzieren kann, wo es nötig ist, hatten kleine Betriebe mehr Aufwand, das nötige Personal für die Fasnachtszeit zu finden. «Enten»-Wirt Urs Bieri: «Wir konnten früher auf Studentinnen und Studenten zurückgreifen. Hat eine zugesagt, dann kamen auch Kolleginnen und Kollegen dieser Person. Da aber viele Vorlesungen coronabedingt online stattfanden, fehlten gewisse Kontakte und wir mussten um sieben Ecken das nötige Personal suchen. Gestern bekam ich die letzte Zusage, jetzt sind wir komplett.» Einige hätten auch abgesagt aus Angst vor Ansteckung, gibt ein anderer Wirt an, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will:

«Die haben Angst, dass es übervoll wird. Wenn bis zum Schmudo weiter Personal fehlt, werden die Öffnungszeiten angepasst und auf das Verständnis der Gäste gehofft. Ich mach mir jetzt noch keine Sorgen.»

Revival für Luftballone und Luftschlangen

Knapp war die Zeit nicht nur für die Personalsuche, sondern auch für das Dekorieren der Lokale. Das geschah jetzt quasi auf den letzten Drücker, wie einige berichteten. Die Dekorationen werden aber im Vergleich zu normalen Fasnachtsjahren weniger üppig ausfallen. Zu kurz sei die Zeit gewesen, bis Regierungsrat Guido Graf endlich grünes Licht für die Beizerinnen und Beizer gegeben habe, tönt es von der Gastrofront.

So wird etwa das «Doorzögli» weder als Skihütte, noch als Eishöhle und auch nicht als griechische Taverne die Gäste empfangen. Wirtin Sandra Krummenacher: «Wir haben bereits im Januar den Dekorateuren für dieses Jahr abgesagt, es war einfach zu unsicher.» Um welches Sujet es sich gehandelt hätte, verrät sie jedoch nicht: «Das wird dann an der Fasnacht 2023 präsentiert.» Und so kommen diese Fasnacht die altbewährten Girlanden an die Decke, werden Luftschlangen und Riesenkonfetti angebracht und Luftballone aufgeblasen, so wie in der «Ente». Wirt Urs Bieri: «Unser Thema ist ‹Back to the 80's›, da passen Ballone und Luftschlangen bestens.»

