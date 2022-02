Die Surseer Narrenläufer unterhalten mit bissigen Reimen

Fasnacht 2022 Genderstern, Cupfeier und Merkels Deux-Pièce bleiben von den bissigen Reimen der Surseer Narrenläufer nicht verschont Am Schmutzigen Donnerstag findet in Sursee das traditionelle Narrenlaufen statt. Im «Wilden Mann» gaben acht Formationen Musik, Klamauk und träfe Sprüche zum Besten. Salome Erni Jetzt kommentieren 25.02.2022, 13.53 Uhr

D’ Bögugäber im Wilder Mann beim Narrenlaufen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) Z’’Ohr sii Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) Stössucheibe Gonzbu Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) Z''Ohr sii Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) D’ Bögugäber Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) D' Bögugäber Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 24. Februar 2022) Urbi@Orbi nehmen auch «Coronapapst» Alain Berset auf die Schippe. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022) Die Diebetormtoibeler unterhalten die Gäste im «Wilden Mann» mit Guuggenmusig-Sound. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022) De Trompeter begeistert das Publikum mit seinen Wortspielereien. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022) Den letzten Auftritt an diesem Abend haben die Näbufrässer. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022)

Mit Afrolocken, Glitzerjacket oder Blumenhut haben sich die Fasnachtsbegeisterten für das Narrenlaufen in Sursees Gaststuben eingefunden. Für die bunt gekleideten Gestalten im «Wilden Mann» beginnt der Donnerstagabend mit einem Menu nach Wahl, Cordon bleu und Pommes, Pastetli oder Fitnessteller scheinen zu den Favoriten zu gehören.

Pünktlich wird die erste Darbietung von Urbi@Orbi angekündigt – «grad di Beschte», heisst es vom Nachbartisch. Ob dem so ist, wird sich im Laufe des Abends weisen.

Urbi@Orbi nehmen auch «Coronapapst» Alain Berset auf die Schippe. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022)

Begrüsst werden die lieben «Männerinnen und Frauinnen» mit dem intensiven Gebrauch des Gendersterns. Als Päpste seien sie viel auf Reisen, was teuer werde, sagt das Trio. Beim Ausfüllen des Spesenformulars würde ihnen Pierin Vincenz, der ehemalige Raiffeisen-CEO, mit seiner Expertise aber unterstützen. Ausserdem schlagen sie nach dem Ja zur «Ehe für alle» vor, dass nun auch «Pfaffen» heiraten dürfen – und dann auch gleich Jobsharing mit ihren Ehefrauen machen.

Musikalisch oder mit Kartongitarren unterwegs

Mit den Stöössucheibe Gonzbu wird es laut im «Wilden Mann». Das neunköpfige Musikensemble im Sportlerdress bringt die Restaurantgäste zum Schunkeln, Klatschen und Singen. Die dritte Gruppe «z’Ohr si» schüttelt, ausgerüstet mit Kartongitarren und silbernen Leggins, die wirren Haare zu «Kiosk» von Rumpelstilz. Sie beschwören die guten alten 70er-Jahre und wähnen sich nach der Fahrt mit dem «Indercity»-Zug nach Luzern in «Inderlaken», in Anspielung auf den indischstämmigen Surseer Zunftmeister.

Eine Premiere in Sursee feiert die Luzerner Gruppe d’Bögugäber. Die Spange Nord würden sie – getreu ihrem Namen – am liebsten mit einem Bügellift ersetzen. Neben der Fussballnati, die den Fussballplatz mit dem Catwalk verwechsle, muss der «Grottenkicker» FCL Federn lassen. Ihre Nachahmung der Fussballgegner «FC St.Gallo» mit passendem Dialekt erntet viel Applaus. Auch ins Ausland wagen die drei Männer mit Stumpen und Kappe einen Blick. Dass es in Afghanistan nun scheinbar modern sei, Frauen zu Hause zu lassen und zu den Kindern schauen, «das dünkt uns wie die Fasnachtszünfte in Luzern», meinen die Sänger. Für das Publikum war schon nach den ersten fünf Versen klar: «Die können wieder kommen.»

Pizza und Pringels im Fitnesszentrum

Dem Trio mit Gitarre folgt die Guuggenmusig Diebetormtöibeler. Die Wirtsstube ist nun pumpenvoll, die Sousafone kratzen fast an der Decke und bringen die Gaststube zum Beben.

Die Diebetormtoibeler unterhalten die Gäste im «Wilden Mann» mit Guuggenmusig-Sound. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022)

Das Dessert ist längst gegessen und die Gäste haben zu Bier und Kafi Schnaps gewechselt. In seiner Solodarbietung widmet sich De Trompeter zunächst dem Coronabäuchchen. Ausgewogene Ernährung? – Links und rechts eine Crèmeschnitte. «Im Fitnesszentrum erntete ich immer neidische Blicke. Selber schuld, wenn die anderen keine Pizza mitnehmen und die Wasserflasche in den Pringels-Halter stellen», findet er.

De Trompeter begeistert das Publikum mit seinen Wortspielereien. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022)

Der Sprachjongleur mit seinen Flachwitzen und verdrehten Wortspielen erwähnt auch seine unter Surseer Fasnächtler altbekannte Figur Harry, deren gebrannte Mandeln Feuer fingen in der Bratpfanne. «Brandursache: Mandelentzündung.»

«Nor es chliises Träumli gsi»

Zuletzt finden die Näbufrässer aus Malters ihren Weg in den «Wilden Mann». Sie erzählen ihre Anekdoten zu den bekannten Zeilen «nor es chliises Träumli gsi». Beim Refrain stimmt jeweils der ganze Saal mit ein. Dem Liedtext entsprach ihrer Meinung nach auch der Cupsieg des FCL, den Deux-Pièces von Angela Merkel werde sie hingegen nicht nachtrauern. Nach der letzten zweideutigen Anekdote verabschieden sie sich unter Gelächter. Doch zuvor besingen sie den Abschied des Coronavirus schwungvoll – und sprechen damit wohl allen fasnachtsbegeisterten Gästen aus dem Herzen.

Den letzten Auftritt an diesem Abend haben die Näbufrässer. Bild: Salome Erni (Sursee, 24. Februar 2022)

