Fasnachts-Verwirrung: Finden die Umzüge in Luzern statt?

Lozärner Fasnacht Grosse Verwirrung: Sind die Umzüge in Luzern nun abgesagt – oder doch nicht? Der Umzugschef des Lozärner Fasnachtskomitees hat am Donnerstagabend öffentlich die Absage der Umzüge verkündet. Damit löste er grosse Hektik aus. Insider wollen nichts von einer Absage wissen. Hugo Bischof 26.11.2021, 12.33 Uhr

Die Hiobsbotschaft am späten Donnerstagabend schlug in Luzerns Fasnachtskreisen wie eine Bombe ein. Die Fasnachtsumzüge könnten aufgrund der geltenden rechtlichen Corona-Vorgaben 2022 nicht stattfinden. Dies sagte Bruno Schmid, der Umzugschef des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) an einer internen Veranstaltung vor potenziellen Umzugsteilnehmern und Wagenbauern im Fliegerschuppen auf der Luzerner Allmend.

Schmid verkündete die Absage der Umzüge auch öffentlich – gegenüber PilatusToday. Er sprach von einer «grossen Enttäuschung für die ganze Bevölkerung». In den Verordnungen heisse es klar, ein Umzug mit über 30'000 Zuschauenden am Strassenrand könne so nicht stattfinden. «Wir können uns nicht über die Gesetzgebung hinwegsetzen», so der LFK-Umzugschef.

LFK-Umzugschef Bruno Schmid verkündet die Absage der Umzüge. Video: PilatusToday

Die Betroffenheit war gross, auch in Kreisen des LFK selber. Dieses wollte sich aber am Freitagvormittag nicht näher zu diesem Thema äussern. Die Verwirrung ist perfekt: Aus Insiderkreisen heisst es, dass es sich doch nicht um eine definitive Absage der Umzüge handle. Grund zur Hoffnung also für die Umzugs-Fans?

Tatsache ist: Am vergangenen Mittwoch fand ein Gespräch zwischen dem Kanton, der Polizei und Vertretern der Fasnachtsorganisatoren statt. Die zusammenfassenden Schlüsse daraus liegen unserer Zeitung vor. Im Schreiben heisst es unter anderem:

«Angesichts der Tatsache, dass es an den Fasnachtsumzügen in der Stadt Luzern nicht möglich ist, den Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat einzuschränken, sind solche Umzüge wie auch Stadtfeste ohne Zugangsbeschränkung gestützt auf die aktuellen Vorgaben der Covid-19-Verordnung besondere Lage nicht möglich.»

Eine Bewilligung derselben sei deshalb «zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen».

Weiter heisst es im Memorandum, dass der partnerschaftliche Austausch zwischen den Organisatoren der Luzerner Fasnachtsumzüge und der Behörden von Stadt und Kanton Luzern sowie der Luzerner Polizei fortgeführt werde. Eine nächste Runde soll Ende Januar 2022 stattfinden. Daraus lässt sich herauslesen: Falls die Corona-Situation sich Anfang des kommenden Jahres verbessert, könnte sich auch die rechtliche Lage ändern. Ob die Umzüge dann doch noch bewilligt werden könnten, ist völlig offen. Ungewiss ist auch, ob dann innert weniger Wochen grosse Umzüge überhaupt noch organisiert werden könnten.

