Fasnacht in Dierikon – ohne Zunftmeister, dafür mit vielen Clowns Die Fasnacht in Dierikon geht 2020 unter dem Motto «Zunft-Zirkus» ab. Dies, weil kein Zunftmeister für die Dörfli-Zunft gefunden werden konnte. Roger Rüegger 27.11.2019, 08.46 Uhr

Auch ohne Zunftmeister geht an der Fasnacht die Post ab. Die Mitglieder der Dörfli-Zunft haben am Zunftbot beschlossen, die Fasnacht unter das Motto «Zunft-Zirkus» zu stellen. «Weil für das nächste Fasnachtsjahr kein Zunftmeister gefunden werden konnte, oblag die Bestimmung des Mottos dem Zunftbot», teilte die Zunft am Mittwoch mit.