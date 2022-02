Luzerner Kostümhändler und Fasnachtsbazar verkaufen mehr

Fasnacht in Luzern «Es gibt viel zu tun, das ist schön!»: Jetzt sind die Kostümhändler gefordert Die Fasnacht 2022 wird in irgendeiner Form stattfinden. Während sich die Behörden mit Lockerungen und Bewilligungen auseinandersetzen, decken sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kurzfristig mit Kostümen ein. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freude herrscht bei Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Die geplante Aufhebung der Coronamassnahmen und die Bewilligungen für eine (fast) normale Fasnacht 2022 scheinen nur noch Formsache zu sein: Der Bundesrat will am Mittwoch zwischen zwei Lockerungsschritten entscheiden, wobei sich die Luzerner Regierung für die komplette Aufhebung aller Massnahmen auf einen Schlag ausspricht.

Selbst bei der schrittweisen Variante wird eine Art Fasnacht allerdings stattfinden. Während die genaue Umsetzung der Lockerungen noch unklar ist, decken sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler noch kurzfristig mit Gwändli und Masken ein. Die Luzerner Kostümhändler freuen sich über den Ansturm.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Betreiber des Fasnachtsbasars am Luzerner Paulusplatz spüren eine massive Veränderung, seit man von den Lockerungsplänen weiss. «Plötzlich kippte die Stimmung von ‹nichts ist möglich› zu ‹es könnte trotzdem etwas gehen›», erzählt Geschäftsführer Damian Surber. Nach und nach hätten immer mehr Kundinnen und Kunden das Geschäft besucht. Surber sagt: «Wir freuen uns rüüdig, denn nebst der Stimmung ist auch unser Umsatz besser geworden.»

Der finanzielle Zustupf kam dabei auch keine Minute zu früh: «Wir sind schon sehr angeschlagen von den letzten zwei Jahren», erklärt Surber. Er habe sogar schon an ein Crowdfunding gedacht, um den Fasnachtsbasar wirtschaftlich über Wasser zu halten. «Jetzt hat der Betrieb zum Glück angezogen, es gibt viel zu tun, das ist schön!»

Auf dem Level der Verkaufszahlen vor der Pandemie sei man zwar noch nicht. «Aber wir hoffen, dass sich der jetzige Andrang noch weiter erhöht, sodass wir eine Basis für das nächste Jahr schaffen können.» Die Kundschaft erlebt Surber ebenfalls besser gelaunt.

«Man spürt schon eine gewisse Fasnachtseuphorie in der Luft.»

Fasnächtler kleiden sich für die Kälte ein

Auch im Triengener Geschäft Fasnachtsartikel.ch ist die Vorfreude auf die rüüdigen Tage angekommen. «Wir merken, dass unsere Kundinnen und Kunden Lust auf Fasnacht haben», bemerkt Teammitglied Alexandra Gut. Seit der Bundesrat Lockerungen in Aussicht gestellt hat, habe man eine grössere Nachfrage nach Fasnachtskostümen und -artikeln wahrgenommen. «Sowohl bei uns vor Ort im Laden in Triengen als auch in unserem Onlineshop ist in den vergangenen Wochen wieder mehr eingekauft worden», bestätigt Gut.

Und nicht nur quantitativ kaufen die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler mehr, auch die Art der Artikelwahl hat sich verändert. «Die Leute kaufen jetzt auch wieder ganze Kostüme mit Zubehörartikeln.» Man merke zudem, dass sich die Kundschaft kleidungstechnisch auf eine Fasnacht draussen vorbereite. Auch die Stimmung im Umgang mit Kundinnen und Kunden sei fröhlicher und lebhafter geworden. «Das Klima ist entspannter als noch zuvor. Man schwatzt wieder mehr mit den Leuten. Es ist Partystimmung!», freut sich Gut.

Im Austausch mit der Kundschaft merke sie auch, dass die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im Vergleich zu vor ein paar Wochen nun konkrete Pläne für die rüüdigen Tage haben: «Sie sind bereit für die Fasnacht!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen