So rüüdig ist der Rüüdige Samschtig in Luzern und Kriens

Fasnacht in Luzern und Kriens So rüüdig ist der Rüüdige Samschtig Zwischen Schmudo und Güdismontag findet wie immer «dr Rüüdig Samschtig» statt. Von Luzern bis Kriens wird die Fasnacht auf den Strassen gefeiert. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 26.02.2022, 20.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konfetti kleben zwischen den Strassensteinen, die Essens- und Getränkestände sind sauber eingepackt und auf dem Kornmarktplatz befinden sich nur wenig Leute. Die Stadt schläft noch, doch dann – wie ein Wecker, der die Schlafenden aus dem Bett reisst – ertönen die ersten Guggenlieder und locken die Fasnächtler und Fasnächtlerinnen in die Stadt.

Jung, alt, gross, klein, verkleidet oder nicht: Fasnachtsbegeisterte versammeln sich auf dem Rathausplatz. Auch René Buttliger zieht es auf die Strasse. «Die Luzerner Fasnacht ist einfach etwas Einzigartiges», sagt er, während die «Lozärner Kracher» auf den Platz marschieren. René Buttliger kommt aus Freibach Schwyz und besucht schon seit Jahren den Rüüdigen Samschtig. Er sagt:

«Früher, bevor der Rüüdige Samschtig zum offiziellen Fasnachtstag wurde, war das Fest viel familiärer.»

Beinahe jährlich geht René Buttliger (rechts) an die Luzerner Fasnacht. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. Februar 2022, Luzern)

Der Rüüdige Samschtig sei von den Fidelitas Lucernensis ins Leben gerufen worden, angefangen hat er unter der Egg. Damals sei alles noch im überschaubaren Rahmen gewesen, doch heute hat sich der Rüüdige Samschtig über die gesamte Stadt verteilt. Einen weiteren Unterschied zu den Vorjahren weist die 50-Meter-Bar der Fidelitas Lucernensis auf. Nach den kurzfristigen Lockerungen konnte keine Verlängerung rechtzeitig über die Reuss gebaut werden. Daher musste man die berühmte 50-Meter-Bar verkürzen und die Essensstände überall in der Stadt verteilen. «Dies ist natürlich schade, aber wir sind froh, dass wir immerhin eine Fasnacht feiern können», sagt Reto Bachmann, Dominus der Fidelitas Lucernensis. Denn:

«Der rüüdig Samschtig gehört einfach dazu»

Dominus Reto Bachmann (Links) und Weibel Bruno Wespi sind dieses Jahr die höchsten der Fidelitas Lucernensis. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. Februar 2022, Luzern)

Das einzigartige Fest in Kriens

Nicht nur die Stadt Luzern feiert, sondern auch in Kriens geht die Post ab. Familiär stehen die Fasnächtler auf dem Platz und hören den Guggenmusiken zu. Es wird getrunken und gegessen, sei es auf den Festbänken oder vor der Bühne im Stehen. Eine Gruppe Kinder lässt im Schutz des überdachten Eingangs des Stadthauses Böller und Frauenfürze krachen. Sie kreischen und zünden aus lauter Freude gleich noch mehr an. Auf dem Trottoir machen sich die «Steichocher» für ihren Auftritt parat. Der letzte Schluck Bier, der letzte Zug an der Zigarette, dann heisst es Maske auf und los. Es herrscht eine lockere und fröhliche Stimmung auf dem Platz. Es wird getanzt, mit Konfetti um sich geworfen und wer sich kennt, grüsst sich.

«Es ist das Ungezwungene, das die Krienser Fasnacht ausmacht»

sagt Beatrice. Sie ist Mitglied einer Wagenbaugesellschaft und rückt ihre geschnitzte Maske zurecht. «Wir gehen jedes Jahr am Samstag nach Kriens und freuen uns extrem, dass dieses Jahr wieder die Fasnacht stattfindet.» Leider haben sie und ihre Freunde nicht am alljährigen Umzug teilnehmen können, da er dieses Jahr in den September verschoben wurde. «Wir hatten gar keine Zeit zum Bauen. Aber das können wir ja nachholen», fügt sie lachend hinzu.

Die geschnitzten Masken machen die Krienser Fasnacht einzigartig. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. Februar 2022, Kriens)

Mitglied einer Wagenbaugesellschaft ist auch Patrick Abächerli. Gemeinsam mit seiner Frau Nicola und den beiden Töchtern Samira und Larisa besucht er die Krienser Fasnacht. Der Familienvater sagt:

«Für mich zeigt die Fasnacht den Zusammenhalt, den wir Krienser haben.»

«Wir haben halt als Krienser einen Heimvorteil», sagt seine Frau und lacht. Tochter Samira ist zwar noch kein Mitglied der Wagenbaugesellschaft, hilft aber trotzdem mit. «Ich trage die Tafel», sagt die Dreizehnjährige und strahlt.

Fasnacht ist für die Familie Abächerli das Grösste. Von links: Larisa, Nicola, Samira und Patrick Abächerli. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. Februar 2022, Kriens)

Auch das Gallipaar darf nicht fehlen

Es wäre keine Krienser Fasnacht ohne die Gallimutter Susann Hartmann und den Gallivater Markus Hartmann. Nur schon auf der kurzen Strecke um das Stadthaus werden die beiden von allen Seiten begrüsst. Sie strahlen und winken zurück. «Es ist eine strenge, aber wundervolle Zeit», sagt Markus Hartmann. Als Gallivater und Gallimutter sind sie für ein Jahr die höchsten Krienser Fasnächtler. Markus Hartmann sagt:

«Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir die Krienser Fasnacht wie gewohnt durchführen können.»

Geplant wäre gewesen, den Stadtplatz einzugittern und an den Eingängen Zertifikatskontrollen durchzuführen. «Doch nach dem Entscheid des Bundesrates wurden die Gitter und die Sicherheitskontrollen weggelassen», fügt Susann Hartmann hinzu.

Das Gallipaar Susann und Markus Hartmann sind wahre Fasnächtler. Bild: Kathrin Brunner Artho (26. Februar 2022, Kriens)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen