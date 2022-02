Fasnacht 2022 Willisauer Tagwache löst bei Enzilochmann Freudentränen aus Harte Schale, weicher Kern: Die Rückkehr der Fasnacht ins Städtli Willisau führt beim obersten Enzilochmann zu Augenwasser. Derweil bleibt der Zunftmeister cool. Reto Bieri Jetzt kommentieren 24.02.2022, 13.36 Uhr

Nein, nervös sei er nicht. «Ich bin eher der ruhige Typ», sagt Zunftmeister Stephan Kneubühler. Es ist kurz vor sechs Uhr am Schmudo, gleich ertönt der Urknall. «Kneubi», wie er von vielen begrüsst wird, wirkt tatsächlich reichlich entspannt, zumindest nach aussen. Er hat ja auch Erfahrung. Der 51-jährige Immobilienspezialist war schon 2020 oberster Repräsentant der Karnöffelzunft, denn in Willisau amtet der Zunftmeister zwei Jahre. Nach dem Ausfall 2021 hängt er nun ein drittes Jahr an. Er freue sich einfach, dass die Fasnacht wieder stattfinden kann.

Die Enzilochmannen bei der Tagwache am Schmudo in Willisau. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 24. Februar 2022)

Dann knallt's, und Kneubühler zieht zusammen mit seiner Familie, Zunftmitgliedern und den Brauchtumsfiguren – darunter die mit Tannenzweigen bekleideten, imposanten Enzilochmannen – durchs Obertor ins Städtli ein. Guuggenmusigen schränzen, mehrere Dutzend Fasnächtlerinnen und Fasnächtler empfangen die Schar. Die Stimmung ist gemütlich und ausgelassen. Der Publikumsaufmarsch bewegt sich laut den Anwesenden im Rahmen der Vor-Corona-Zeit.

Zunftmeister Stephan Kneubühler und seine Frau Madeleine kurz vor dem Urknall. Bild: Reto Bieri (Willisau, 24. Februar 2022)

Eine der aufspielenden Guuggenmusigen sind die einheimischen Ringligüüsser. Das Début von Tambi Basil Heller fiel im Vorjahr Corona zum Opfer. Dass es nun klappt, freut den 21-Jährigen riesig. Die Feuertaufe bestanden die Willisauer Guuggerinnen und Guugger am Vorabend, als sie weit nach Mitternacht an einer Fasnachtsparty in Hasle auftraten. «Es war genial, statt 15 Minuten durften wir sogar eine halbe Stunde spielen.» Die meisten Ringligüüsser seien seither nicht im Bett gewesen, bestätigt Heller und lacht. Anmerken liess es sich die Truppe beim Auftritt an der Tagwache nicht.

Gemütliche Tagwache in Willisau. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 24. Februar 2022)

Auch Marco Mugglin freute sich über die Rückkehr der Fasnacht. Seit drei Jahren amtet er als Chef der Enzilochmannen.

«Ich muss sagen, mir ist heute unter der Maske das Augenwasser gekommen, es war sehr emotional.»

Enzilochmann-Kollege Roland Burri pflichtet ihm bei. «Es war ja lange unklar, ob die Fasnacht stattfindet. Jetzt ist die ganze Freude wieder da.»

Viele Familien besuchen die Tagwache

Elisabeth Menz ist mit ihren drei Kindern zum ersten Mal an der Tagwache. «Vor allem der Sohn wollte herkommen, er ist ein grosser Fasnachtsfan», sagt die Willisauerin schmunzelnd. Am Nachmittag wollen sie wieder ins Städtli gehen. Der traditionelle Kinderumzug wurde im Vorfeld zwar abgesagt, eine Maskenprämierung für die Kinder findet aber statt, inklusive Mutschli und Schoggistängeli für alle.

Guggenmusig an der Willisauer Tagwache. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 24. Februar 2022)

Ab sieben Uhr machten sich die Tagwache-Fasnächtlerinnen und -Fasnächtler auf ins Rathaus für das traditionelle Zmorge. Stephan Kneubühler freut sich, dass bereits am Morgen viele Familien ins Städtli gekommen sind. «Damit pflanzen wir den Narrensamen ein. Es ist wichtig, dass wir das Brauchtum weitergeben können.»

Der Karnöffel-Zunftmeister freut sich auf die kommenden Fasnachtstage und hebt den Samstag hervor. Ausnahmsweise wird dann im Städtli Fasnacht gefeiert, quasi als Ersatzanlass für die abgesagte Städtlifasnacht, die jeweils am Sonntag vor dem Schmudo bis zu 15’000 Besuchende anzieht. Der Samstag sei aber eine Ausnahme, betont Kneubühler. Die Städtlifasnacht sei eine «heilige Kuh» und werde nächstes Jahr wieder stattfinden.

