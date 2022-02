Eibeler Dörflifasnacht bei strahlendem Sonnenschein

Fasnacht Kaiserwetter lockt Hunderte an die Eibeler Dörflifasnacht Guuggenmusiken, Kafi Schnaps und viel Sonnenschein: An der Eibeler Dörflifasnacht war das ganze Dorf auf den Beinen. 27.02.2022, 16.46 Uhr

Wie an vielen Orten im Kanton Luzern fand dieses Jahr auch in Inwil kein klassischer Umzug statt. Für fasnächtliche Stimmung sorgte am Sonntag aber die Eibeler Dörflifasnacht. Und das hervorragende Wetter lockte Hunderte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf den Möösliplatz. Dort hing der vertraute Fasnachtsduft in der Luft: eine Mischung aus Kafi Schnaps, Bratwurst und Frauenfürzen.