Littau: Zunftmeister auf Bescherungsfahrt

Fasnacht Littauer Zunftmeister auf begab sich Bescherungsfahrt Trotz Absage des Umzugs am Fasnachtssonntag wurde vergangenen Freitag Fasnachtsstimmung in Littau verbreitet: Der Zunftmeister war auf Bescherungsfahrt. 15.02.2022, 16.52 Uhr

Die Leiter des Viva-Betagtenzentrums Staffelnhof freuen sich über die Geschenke des Fasnachts-Regenten (2.v.r.), seiner Partnerin (Mitte) und seinem Weibel (rechts). Bild: PD

Wie schon im Vorjahr kann auch 2022 der Littauer Umzug am Fasnachtssonntag nicht stattfinden. Die Mättli-Zunft Littau hatte den Anlass wegen der unsicheren Pandemie-Lage schon vor einiger Zeit abgesagt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Doch der Zunftmeister Thomas Kaufmann wollte trotzdem nicht auf die traditionellen Besuche bei sozialen Institutionen in Littau und Reussbühl verzichten. Zusammen mit seiner Partnerin und seinem Weibel Carlos Gonzalez war er am Freitag unterwegs, um rund 500 Pralinensäckchen an sieben Institutionen zu verteilen. (mha)