Lozärner Strassenfasnacht: Einfach toll!

Schmudo Die Luzerner Strassenfasnacht ist zurück: Diese Einzelmasken begeistern Wir haben sie wieder, die weltbeste Fasnacht. Kreativität trifft auf Witz, Grusel auf Humor. Stadt Luzerns Gassen werden am Schmudo zur Bühne und für’s Schaulaufen genutzt. Ein Genuss. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 24.02.2022, 18.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Direkt aus dem Rüeblikanton: Martin und Daniel lernen das Fürchten. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Februar 2022)

Vater und Sohn, Martin und Daniel aus dem Aargau, sind sich einig, warum es sie seit 20 Jahren nach Luzern verschlägt:

«Wir sind zwei Heimweh-Luzerner aus Inwil und die Lozärner Fasnacht ist die Beste auf der Welt – klar sind wir dabei.»

Früher waren sie noch mit einer Guugge unterwegs, seit vier Jahren im Duo. Letztes Jahr als Fischer, dieses Jahr «dreckig gförchig», mit schlechten Zähnen und blutiger Zunge. Ihren Grend fertigte Maskenbauer Olli, ihr Kostüm schnurpften sie teilweise selber. Und damit ein Hauch von Geistlichkeit sie umweht, glüht in ihrem goldenen Weihrauchschwenker Shisha-Kohle mit der Aromanote Weihrauch.

Fasnachtsprofis sind Eveline und Martin alleweil, mit dem Golfen happert's noch. Bild: Boris Bürgisser

«Hole in One!», rufen Eveline und Martin aus voller Kehle. Ein Passant hat den Schläger hochgezogen, abgeschlagen und traf direkt ins Loch. Evelin kann sich kaum halten:

«Unglaublich wir üben seit Jahren, haben ein Handicap, aber das zählt nicht auf Golfplätzen.»

Das liege wohl daran, dass mit ihrem Handicap keine Zahl in Verbindung gebracht werden könne. Deshalb hätten sie ihr Green - zwei Stück Kunstrasen - flux an die Reuss verlegt. Vielleicht komme doch noch einer vorbei und zeige wie’s geht. Im Golf sind sie zwar keine Profis, punkto Fasnacht jedoch schon. Sie wohnen in der Stadt Luzern und sind seit 22 Jahren in den Gassen unterwegs.

Familie Thier aus Inwil setzt auf Lachen und gewinnt. Bild: Boris Bürgisser

«Lache esch gsund», diesbezüglich ist sich die Inwiler Familie einig. Denn der Lachmuskel sei der gesündeste. Ihr Lachen dröhnt aus mitgeschleppten Verstärkern und die vier Inwiler krümmen sich dazu. Wer ihnen begegnet, wird unweigerlich durchgeschüttelt und bekommt eine Portion Gratisgesundheit. Das sei in diesen Zeiten wichtig. Frisch entstanden sei ihr Kostüm aber nicht, eher aufgepeppt und umgestylt – einfach sodass es passt. Und lacht die Familie Thier auch ausserhalb der fünften Jahreszeit? Klar, von morgens bis abends – sei es wegen eines lustigen Witzes oder wenn einem der Thiers wieder mal ein Malheur passiert.

Drollig bunte Prolls direkt angereist aus dem Zürcher Unterland. Bild: Boris Bürgisser

Mit und ohne Grend: Michèle und Benno aus Rorbas ZH scheuten für ihren 11. Strassenauftritt keinen Aufwand. Und haben sogar ihren echten Grend mit einer üppigen Landschaft mit bunten Blüten überzogen. Auf den Schmudo haben sie noch schnell eine komplette Proll-Familie kreiert. Die Kleinsten fahren im Wagen – die Grossen gehen zu Fuss. Der letztjährige Fasnachtsausfall öffnete Tür und Tor zum Perfektionismus. Und so konnten die Prolls es für diese Fasnacht ein bisschen ruhiger angehen. Hier und dort noch ein Detail ans Outfit heften oder ein Blümchen auswechseln. Und so kommt der ungehobelte Erdling bunt sympathisch daher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen