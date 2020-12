Fasnacht Luzern «Der Teufel steckt im Detail»: Maskengestalter Roger Stalder hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht Der Surseer Maskengestalter Roger Stalder hat nach 14 Versuchen endlich den Plaketten-Wettbewerb gewonnen. Wir haben ihn in seinem Atelier besucht. Fabienne Mühlemann 14.12.2020, 16.00 Uhr

Der Eiskönig aus «Game of Thrones», Davy Jones mit seinem Tentakel-Bart aus «Fluch der Karibik», ein riesiger Güggelkopf oder ein gepiercter Clown: Betritt man das Atelier von Maskengestalter Roger Stalder in Sursee, wird man von etlichen bösen Fratzen angestarrt, die auf einem hohen Regal prangen. Hinter dem Regal befindet sich seine Werkstatt, wo noch etliche unbemalte «Grend»-Modelle zu finden sind. Werkzeuge, Kübel und Kisten reihen sich auf, es ist ein wenig chaotisch – ein lebendiges Atelier eines Künstlers eben. Ein Fasnächtler könnte hier wohl stundenlang verweilen.

Ein leidenschaftlicher Fasnächtler ist auch Roger Stalder. Die «Grende» hat er alle selber geschaffen, es ist sein Beruf. «Es ist für mich das grösste, von meinem Hobby leben zu können», so der Surseer. Bei weiterer Betrachtung fällt auf, mit welcher Präzision er die «Grende» gestaltet hat. «Der Teufel steckt im Detail. Ich bin einfach ein ‹Tüpflischisser›», sagt Stalder. Dafür sei er bekannt. Er gebe sich erst zufrieden, wenn das Endprodukt perfekt ist. «Das bedeutet manchmal auch Überstunden. Über die Wirtschaftlichkeit lässt sich streiten», sagt der gelernte Holzbildhauer schmunzelnd.

Rund 250 «Grende» pro Saison

In seinem Atelier arbeitet der 48-Jährige mit verschiedensten Materialien wie Hartkunststoff, Latex oder Papiermaché. Für die Kundinnen und Kunden kreiert er die Sujets je nach Wunsch vom Plastilin-Modell, Silikon- oder Gips-Formen bis hin zur Airbrush-Finalisierung. Neben Einzelmasken, die ab 500 Franken zu haben sind, erhält Stalder auch etliche Bestellungen von Guuggenmusigen. Der riesige «Grend» eines Tambourmajors könne bis zu 2000 Franken kosten. «Pro Fasnacht stelle ich jeweils bis zu 250 ‹Grende› her, womit ich ausgebucht bin», sagt er. So erfolgreich läuft sein Geschäft bereits seit zehn Jahren. Obwohl der Beruf sehr saisonal ist, musste sich der Maskengestalter bisher kaum Sorgen um zu wenige Aufträge machen.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Luzerner Fasnacht ist abgesagt und somit kommt sein Geschäft zum Erliegen. Der Einkommensausfall betrage rund 70 Prozent, er habe coronabedingt Erwerbsausfall angemeldet. Einzelmasken werden derzeit gar keine bestellt. «Ohne Coronakrise wäre ich nun vermutlich im Dauerstress, doch jetzt wird mein Geschäft wohl erst im März 2022 wieder Fahrt aufnehmen, wenn die Guuggenmusigen ihre ‹Grende› für die Fasnacht 2023 bestellen», sagt Roger Stalder. Die Solidarität sei zwar gross, viele Guuggenmusigen hätten ihre Bestellung nur gestoppt und nicht ganz abgebrochen, diese Sujets werden dann aber erst an der Fasnacht 2022 gezeigt. Als zweites Standbein hat er seit etlichen Jahren im Museumsbereich Fuss gefasst, er arbeitet nun in einem Teilzeitpensum im Museum Altes Zeughaus in Solothurn.

Seit 15 Jahren im «Grende»-Geschäft Roger Stalder ist 1972 in Sursee geboren. Bereits als Kind besuchte er mit seinem Onkel die Luzerner Fasnacht. Später absolvierte er eine Lehre als Holzbildhauer im Unternehmen des Grossvaters. Während rund einer Dekade arbeitete er im Betrieb vornehmlich in der Restaurierung von Kirchenfiguren. Nebenbei bildete sich Roger Stalder an Kursen der Kunstgewerbeschulen Luzern und Bern weiter. 2005 eröffnete er sein eigenes Atelier.

Der Ausfall der Fasnacht trifft ihn neben beruflichen Gründen auch persönlich hart. Der begnadete Fasnächtler ist jedes Jahr immer Tag und Nacht an der Fasnacht anzutreffen, auch zusammen mit seiner Familie. «Dass die Fasnacht komplett ausfällt, gab es noch nie. Für mich fehlt einfach etwas», sagt Stalder. Doch die Fasnacht sei ja noch nicht verboten. «Ich werde auf jeden Fall am Schmutzigen Donnerstag in Luzern anzutreffen sein, auch wenn ich nur einen Kaffee trinken kann.»

Mit Hartnäckigkeit zum Erfolg

Trotz den Dämpfern bleibe er stets ein Optimist und habe einen langen Schnauf. Und dieser hat sich nun ausgezahlt: Nachdem Stalder in den letzten Jahren immer nahe dran war, hat er beim 14. Versuch endlich den Fasnachtsplaketten-Wettbewerb des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) gewonnen. Auf seiner Plakette umarmt ein Narr symbolisch die Fasnacht in Form eines «Huerenaffs» und einer Tuba. Das Sujet drückt das Herzblut für die Fasnacht aus sowie die Umarmungen, die in der aktuellen Zeit fehlen. «Ich bin unglaublich stolz über den Sieg. Ich hatte Glück, dass ich plötzlich diese Idee im Kopf hatte», sagt Stalder, der sich selbst nicht als sehr guten Zeichner beschreibt.

Dass seine Plakette in diesem Jahr weniger Leute als sonst zu Gesicht bekommen, stört ihn überhaupt nicht. «Es hat auch etwas Spezielles, in einem solchen Jahr zu gewinnen, ich hatte nie negative Gedanken deswegen», meint Stalder. So bleibt der stets positive Mensch auch für seine Zukunft optimistisch. «Wie die Situation weitergeht, ist nicht absehbar. Doch ich bin überzeugt, dass ich für die Fasnacht 2023 im gewohnten Rahmen wieder Vollgas geben kann.» Er sagt:

«Die Fasnacht wird niemals für eine längere Zeit ausfallen. Sie wird immer weiterleben.»

Hinweis: Weitere Infos zum Angebot von Roger Stalder unter www.maskengestalter.ch. Die Plakette gibt es auf www.lfk.ch.