Luzerner Fasnacht: Das Maskenbasteln fand auf der Allmend statt.

Luzerner Fasnacht Schellack, Papiermaché und Heissleim: Jetzt basteln Luzernerinnen und Luzerner wieder ihre Grende Ein Besuch beim alljährlichen Grende-Basteln des Lozärner Fasnachtskomitees zeigt: Grösser als die Kreativität ist nur noch die Hoffnung, dass die Fasnacht 2022 wieder wie gewohnt stattfindet. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 29.10.2021, 17.09 Uhr

Es wird gekleistert, geklebt und geleimt. Im ehemaligen Fliegerschuppen auf der Allmend findet in diesen Tagen das alljährliche Grende-Basteln statt. Fasnachtsbegeisterte aller Altersklassen versammeln sich, um ihre Masken für das Jahr 2022 anzufertigen.

Die Masken werden mit Acrylfarbe bemalt. Da Acryl ähnlich wie Lack wirkt, wird die Maske dadurch wetterfest. Bild: Nadja Schärli (Luzern, 27. Oktober 2021)

Und diese Grende sind so vielfältig wie ihre Trägerinnen und Träger: Froschkönige, Lausbuben, Russen, Schafe und noch viele andere Sujets liegen auf den Tischen und werden fleissig bemalt und beklebt.



Auch die Zunftmeister schauen vorbei

Ein Highlight bildet der Besuch des LFK-Präsidenten Dani Abächerli mit den weiteren Fasnachtsgewaltigen der Stadt Luzern. Flankiert von ihren Weibeln und ausgestattet mit ihren Zeptern und Ketten mischen sie sich unter die Bastler und stossen hie und da mit ihnen an. Vertreten sind Daniel Medici, Zunftmeister der Zunft zu Safran; Wey-Zunftmeister Rolf Birchler; Pascal Lüthi-Keller, Präsident der Maskenliebhaber der Stadt Luzern und Reto Bachmann, Dominus der Fidelitas Lucernensis.

Die Masken werden aus Ton geformt und als Positiv mit Papiermaché bekleistert. Anschliessend folgt auf der Innenseite eine dünne Schickt Schellack. Bild: Nadja Schärli (Luzern, 27. Oktober 2021)

Eine Fleissarbeit mit Herzblut

Nebst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum ersten Mal an einem Bastelkurs dabei sind, gibt auch Teilnehmende, die schon öfter ihre Grende selber gemacht haben. Chantal und ihr Ehemann André Schmid besuchen den LFK-Maskenkurs zum fünften Mal. Gemeinsam mit ihrer Gruppe haben sie sich für das Motto «Märchen-Gnusch» entschieden. «Es soll einfach ein schönes chrüsimüsi werden», sagt Chantal und bemalt ihren Wolf-Dornröschen-Grend. Das sei ja das Tollste an der Fasnacht: Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Auch letztes Jahr habe das Paar am Kurs teilgenommen. Die Grende konnten wegen der abgesagten Fasnacht leider nicht getragen werden, doch das sei nicht tragisch gewesen.

Zu Hause haben die Schmids einen grossen Kleiderständer, an dem sie die selbstgebastelten Masken jeweils aufhängen. Sie hoffen natürlich, dass es dieses Mal nicht nur dabei bleibt, sondern dass sie die Grende während der Fasnachtstage in der Stadt tragen können. Es stecke so viel Fleiss und Herzblut in einem Grend, da sei es schade, wenn man sie nicht zeigen dürfte, pflichtet ihnen Gruppenmitglied Martina Müller bei. Sie ist schon zum sechsten Mal am Maskenbasteln dabei und anders als die Familie Schmid, habe sie ihre Masken im Hobbyraum aufgehängt. Müller sagt:

«Jede Maske erzählt auch eine Geschichte über die jeweilige Fasnacht.»

Sie hoffe schwer, dass diese Maske hier von einer Fasnacht 2022 erzählen können, die auch durchgeführt wurde. «Und wenn nicht, dann machen wir trotzdem Fasnacht», fügt die Gruppe «Märchen-Gnusch» lachend hinzu.



Die Maske kann entweder mit Karton befestigt oder an einem Bauhelm befestigt werden. Beide Varianten dienen dazu, die Maske möglichst lange tragen zu können. Bild: Nadja Schärli (Luzern, 27. Oktober 2021)

Viele freiwillige Helfer machen den Bastelkurs möglich

Geleitet wird die Bastelwerkstatt von Rolf Sainsbury. Er ist der Maskenchef im LFK und leitet mit den vielen freiwilligen Helfern aus den Zünften und Gesellschaften zum dritten Mal die Kurse. «Für mich ist es die schönste Aufgabe von allen», sagt der ehemalige Wey-Zunftmeister. «Ich kann Jung und Alt an die Fasnacht heranführen.»

Rolf Sainsbury (links) leitet schon zum dritten Mal das Maskenbasteln. Bild: Nadja Schärli (Luzern, 27. Oktober 2021)

Dass das Maskenbasteln eine der schönsten Fasnachtstraditionen sei, findet Gaudenz Ineichen ebenfalls. Er steht am Werktisch und ist gerade dabei, einen Schutzhelm an einen Grend zu nieten. Es knallt kurz und die Maske sitzt am Plastik fest. «Das Kinder- und Erwachsenenbasteln ist grad so gut wie die Tagwache», sagt er und überprüft, ob der Grend wirklich sitzt. Ineichen hilft schon seit neun Jahren beim Basteln und wirkt in der Zunft zu Safran mit. Seit 26 Jahren schon ist er ein treuer Fasnächtler und hat bis jetzt nur eine Fasnacht ausgelassen. Wie viele andere hofft er, dass die Fasnacht nächstes Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann.