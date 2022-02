Stadt/Agglomeration Luzern Diese 15 Guuggenmusigen feiern ein Jubiläum: So bereiten sie sich auf die Fasnacht vor Die Fasnacht findet statt, wie gross auch immer. Die Guuggenmusigen stehen in den Startlöchern – auch jene, die 2022 einen runden Geburtstag feiern oder den verpassten Letztjährigen nachholen. Hugo Bischof 12.02.2022, 05.00 Uhr

Dass in Luzern eine Strassen- und Beizenfasnacht möglich ist, hatte die Luzerner Regierung bereits Ende Januar erklärt. Gegenüber «zentralplus» sagte Regierungsrat Guido Graf (Die Mitte) nun gar: «Heute gehe ich davon aus, dass wohl auch die Umzüge stattfinden können.» Immer abhängig davon, welche Massnahmenlockerungen der Bundesrat am kommenden Mittwoch beschliessen würde.

Der Optimismus der Regierung freut die über 100 Guuggenmusigen oder Fasnachtsgruppierungen in der Stadt und Region Luzern. Dieses Jahr feiern besonders viele von ihnen ein Jubiläum. Der Grund dafür: Die 2021 wegen Corona ausgefallenen Jubiläen werden heuer nachgeholt. Wir haben uns in den vergangenen Tagen bei einigen von ihnen umgehört.

Sie jubilieren an dieser Fasnacht:

75 Jahre Luzerner Original Guggenmusig 4711: «Festlich»

Gründungsjahr: 1947

1947 Mitgliederzahl: 15 (12 Frauen, 3 Männer)

15 (12 Frauen, 3 Männer) Altersdurchschnitt: 46 Jahre (jüngstes Mitglied 14, ältestes 82)

46 Jahre (jüngstes Mitglied 14, ältestes 82) Tambourmajorin Madeleine Schwegler-Moser, musikalische Leitung Karin Simmen

Die Luzerner Original Guggenmusig 4711 hat für die Fasnacht 2022 trotz grosser Ungewissheit ein spezielles Kostüm mit eigenem Grend gebastelt. Motto: «75-Jahr-Jubiläum: Festliche Herren mit Ehrendame». Im Januar haben sie drei Proben ausgelassen, sonst verlief die Probenphase normal mit einem Probeweekend im November 2021. Von personellen Ausfällen wegen Corona war die Musig nicht betroffen. Auch wenn noch nicht alles klar sei, plane man in Luzern die Teilnahme am Fritschi-Umzug am Schmutzigen Donnerstag und am Monstercorso am Güdisdienstag, sagt Präsidentin Jasmin Hofmann. An der Strassenfasnacht werde man sie auf jeden Fall antreffen.

2020 2014 1987 1948

61 Jahre Chacheler Musig: «So vell wie’s goht»

Gründungsjahr: 1961

Mitgliederzahl: Normalerweise 50 (je die Hälfte Frauen und Männer), nach Coronabeginn sowie Impf- oder Testproblematik auf 42, mit der Einführung von 2G-plus zeitweise auf 27 geschrumpft

Altersdurchschnitt: 30 Jahre (jüngstes Aktivmitglied 24, ältestes 77)

Tambourmajor Linus Jäck

Die Chacheler sind die älteste Krienser Guuggenmusig. Sie verzichteten wegen der grossen Unsicherheit auf die Realisierung ihres für 2021 geplanten Jubiläumssujets. Sie gehen jetzt mit Charivari, also einer Auswahl früherer Sujets, an die Fasnacht, unter dem Motto «Fasnacht mache so vell wie’s goht!». Geprobt wurde so viel wie möglich, je nach Coronavorgaben zuweilen mit fünf Meter Abstand oder drei Meter Abstand zwischen den Musizierenden. Ab September 2021 bis zum 2G-plus-Entscheid war ein problemloser Probebetrieb möglich, «inklusive eines genialen Probeweekends», sagt Linus Jäck. Am 5. Januar war Proben-Neubeginn, «anfangs mit zwölf Leuten, Tendenz steigend». Acht Personalausfälle gab es wegen Corona. Der Krienser Fasnachtsumzug, an dem die Chacheler stets teilnehmen, findet dieses Jahr erst am 4. September statt. Sie hoffen nun, dass am Güdisdienstag das Monstercorso in Luzern stattfinden kann. An der Strassenfasnacht werde man die Chacheler auf jeden Fall antreffen, so Jäck, «wann und wo, können wir zurzeit leider noch nicht kommunizieren».

Die Chacheler sind die älteste Krienser Guuggenmusig.

61 Jahre Barfuessfäger: «Beizenmusig» Gründungsjahr: 1961

Mitgliederzahl: 26 (8 Frauen und 18 Männer)

Altersdurchschnitt: 42 Jahre (zwischen 11 und 78 Jahren)

Tambourmajor Silo Z’graggen

«Wir sind eine Musig über drei Generationen, eine Besonderheit, für die wir oft benieden werden», sagt Mario Schaffhauser, musikalischer Leiter der Barfuessfäger Lozärn. «Wir freuen uns, dass dieses Jahr eine Fasnacht stattfinden kann.» Die Barfuessfäger präsentieren wegen der speziellen Situation und auch aus Gründen des Jubiläums eine Kombination aus diversen Sujets ihrer 60-jährigen Geschichte, kombiniert mit neuen Elementen. Proben konnten die Barfuessfäger mehr oder weniger wie gewohnt: «Wir haben es den Mitgliedern aber offen gelassen, ob sie an den Proben teilnehmen möchten oder wegen Corona lieber darauf verzichten.» Einige wenige Ausfälle habe es deswegen gegeben. Als eher kleine Guuggenmusig seien sie eine typische Beizenmusig: «Darum sind wir nicht nur in den Gassen, sondern vor allem auch in den Lozärner Beizen anzutreffen.» Ein Fixpunkt ist die Teilnahme am Monstercorso der Vereinigte.

Die Barfuessfäger in Action an der Lozärner Fasnacht, verkleidet als Schneemänner. Die Barfuessfäger in Action an der Lozärner Fasnacht: Hier war das Motto «Kopflos». Die Barfuessfäger in Action an der Lozärner Fasnacht: Hier verkleidet als Turner am Turnfest. Die Barfuessfäger Lozärn bei ihrer Probe in einem Zivilschutzbunker im Gebiet Rosenberghalde in Luzern. Barfuessfäger Lozärn Monstercorso in der Stadt Luzern im Jahr 2020. Barfuessfäger Lozärn Monstercorso in der Stadt Luzern im Jahr 2018. Barfuessfäger Lozärn Monstercorso in der Stadt Luzern im Jahr 2011.

61 Jahre Pilatusgeister: «Fasi light» Gründungsjahr: 1961

Mitgliederzahl: 50 (nur Männer)

Altersdurchschnitt: 49 Jahre (zwischen 30 und 70 Jahren)

Tambourmajor Andi Felber

Die Pilatusgeister haben sich für ein «Fasi light»-Programm entschieden. Für 2021 hatten sie ein aufwendiges Sujet entwickelt und fertig gebastelt. Dieses werden sie aber erst 2023 einsetzen, «wenn hoffentlich wieder eine richtig rüüdige Fasnacht ohne jegliche Einschränkungen möglich sein wird», sagt Andi Felber. Die Fasnacht 2022 werden sie mit einem Charivari begehen und dabei Sujets aus den letzten rund drei Jahren bunt gemischt tragen. Geprobt werden konnte nur eingeschränkt, sowohl terminlich wie auch personell. Das Monstercorso ist der einzige Umzug, an dem die Pilatusgeister jeweils mitlaufen. An der Strassenfasnacht wird man sie dieses Jahr in einem reduzierten Rahmen antreffen. Auf ihren traditionellen Chöbu-Samschtig im Stadtkeller verzichten sie 2022 ebenso wie auf die beliebten zwei Matineen im Vorfeld der Fasnacht.

2020 2007 2011

60 Jahre Paulusschränzer: «Speziell»

Gründungsjahr: 1962

Mitgliederzahl: 28 (14 weiblich, 14 männlich, inklusive Kinder)

Altersdurchschnitt: 39 Jahre (von 6 bis 81 Jahre)

Tambourmajor Reto Stallkamp

«Die ungewisse Lage zwang uns, ein weiteres Jahr ‹Vernunft zu zeigen› und auf die Fasnacht zu verzichten», sagt Michael Frey, Präsident der Paulusschränzer Lozärn: «Im Normalfall hätten wir am Kinderumzug in Bueri, am Horwer Umzug und am Monstercorso teilgenommen. Wer weiss, vielleicht klappt es mit dem Monstercorso ja doch noch.» Sie begannen im Sommer 2021 mit riesiger Vorfreude und Enthusiasmus an ihrem Jubiläumssujet 2022 zu basteln und nähen und starteten im September 2021 die Probenarbeit. Sogar ihr Probeweekend konnte unter 3G stattfinden: «Leider haben uns die BAG-Bestimmungen im Dezember ausgebremst.» Sollten die gemunkelten Lockerungen eintreffen, werden die Paulusschränzer ihren Kafiwagen wie gewohnt vis-à-vis des Luzerner Theaters parkieren. Frey verspricht: «Unser 60-jähriges Jubiläum wird trotz allem sehr speziell werden.»

2020 2019 - die Musketiere 2017 - nordische Götter 2017 - Nussknacker 2016 - Regenbogen 2014 - Neptun 2012 2011 - Iiskönige/inne. 2010 2009 - Drachen 2007 2004 2000 Proben für die Fasnacht 2022 Proben vom 7. Februar 2022

60 Jahre Fritschimusig: «Voller Elan» Gründungsjahr: 1962

Mitgliederzahl: 16 Mitglieder (5 Frauen, 11 Männer)

Altersdurchschnitt: 56 Jahre (von 31 bis 74 Jahren)

Tambourmajor Urs Schenker

«Wir haben zum Jubiläum mit vollem Elan ein spezielles Kostüm mit eigenem Grend gebastelt», sagt Frederic Furrer, langjähriges Mitglied der Fritschimusig. «Aufgrund der Coronasituation haben wir aber entschieden, dieses Jahr im Charivari-Gwändli teilzunehmen und unser geniales Sujet für nächstes Jahr zu perfektionieren.» Die Musikproben starteten im Oktober 2021, mussten wegen Corona im November gestoppt werden und wurden vor kurzem wieder aufgenommen. Am Monstercorso will die Fritschimusig unbedingt teilnehmen, an der Strassenfasnacht wird man sie auch antreffen. Die Fritschimusig geht seit 2016 gemeinsam mit der Buchelimusig an die Fasnacht, zusammen sind sie heute 30 Mitglieder. Die Buchelimusig feiert 2023 ihr 70-jähriges Bestehen.

Gruppenbild Fritschimusig und Buchelimusig an der Fasnacht 2020. 2019 2018 2011 2004 2003

56 Jahre Saunafäger: «Charivari»

Gründungsjahr: 1966

Mitgliederzahl: 17 (7 Frauen, 10 Männer)

Altersdurchschnitt: 55 Jahre (von 30 bis 72 Jahren)

Musikalischer Leiter Stephan Willi

Die Saunafäger haben wegen der ungewissen Lage kein spezielles Jubiläumssujet gebastelt. Auch sie ziehen deshalb unter dem Motto Charivari Kostüme und Grende von früher aus der Schublade. Gemäss dem langjährigen Saunafäger-Mitglied Charly Müller konnte, mit all den üblichen Einschränkungen, fast wie immer geprobt werden. Allerdings entschieden sich sechs Mitglieder, aufgrund der speziellen Situation zu Hause zu bleiben. Die Saunafäger freuen sich auf die Teilnahme am Chendermonschter am Nachmittag und Monstercorso am Abend des Güdisdienstags. Auch an der Strassenfasnacht werde man sie selbstverständlich antreffen, sagt Müller.

55 Jahre Wäsmali-Chatze: «Geduldig sein»

Gründungsjahr: 1967

Mitgliederzahl: 57 Aktivmitglieder (30 Frauen und 27 Männer) und 15 Kinder

Durchschnittsalter: 35 bis 40 Jahre (jüngstes Mitglied knapp 4 Wochen alt, ältestes über 60 Jahre)

Tambourmajor Armin Lisibach

«Durch das viele Hin und Her haben wir beschlossen, unser neues Sujet erst an der Fasnacht 2023 vorzustellen», sagt Jasmin Lüscher, Präsidentin der Wäsmali-Chatze Lozärn. Deren Motto lautet: «Geduldig sein, die Hoffnung nie aufgeben und immer am Ball bleiben.» Der Zusammenhalt und das Musizieren seien an dieser Fasnacht noch wichtiger als sonst. Sofern möglich, werden die Wäsmali-Chatze am Güdismontag-Umzug in Luzern und am Monstercorso mitlaufen. Auch auf der Strasse wird man ihnen begegnen.

2020 - Märtyrer 2019 mit dem Motto Vorwärts in die Vergangenheit 2018 2017 mit Chatzemorphose 2016 2015 Bollywood 2013 2009 Proben für die Fasnacht 2022 Proben vom 7. Februar 2022

51 Jahre Hydra Lozärn: «Schwierig planbar»

Gründungsjahr: 1971

Mitgliederzahl: 22 (9 Frauen, 13 Männer)

Altersdurchschnitt: 36 Jahre (von 14 bis 66 Jahren)

Tambourmajor Shane Amrhein

Auch die Hydra Guggenmusig Lozärn wird ihr neues Sujet erst 2023 tragen. «Dieses Jahr kommt jeder und jede einfach mit einem alten Hydra-Sujet», sagt Präsidentin Nicole Felder. Geprobt wurde fast wie immer, mit einer zweiwöchigen Pause im Januar. Ziel ist es, am Fasnachtssonntag in Littau und am Monstercorso teilzunehmen. Auch an der Strassenfasnacht macht die Hydra so weit wie möglich mit: «Je nachdem überlegen wir uns, ob wir nicht jeden Tag gehen sollen. Und wir sind vielleicht nicht immer vollzählig, weil es bei der momentanen Situation nicht für alle einfach ist, Ferien zu planen.»

51 Jahre Löchlitramper: «Hauptsach Fasnacht» Gründungsjahr: 1971

Mitgliederzahl: 59 (28 Frauen und 31 Männer)

Durchschnittsalter: 32 Jahre (zwischen 15 und 67)

Tambourmajor Mauro Vivian

Die Löchlitramper Littau haben ihr Jubi-Sujet gebastelt, werden es aber aufgrund der Ungewissheit noch nicht 2022 präsentieren. Jeder und jede läuft mit individuellem Sujet, unter dem Motto «Hauptsach Fasnacht». Die Musikproben fanden mit wenigen Ausnahmen statt, zuerst normal in der Aula Schulhaus Matt und mit den 2G-plus-Bestimmungen draussen. «Strassenfasnacht gibt es bei uns mit Sicherheit», sagt Präsident Claudio Holzer. Vorgesehen ist die Teilnahme am Monstercorso. Wie der Fasnachtssonntag in Littau aussehen wird, ist noch offen. Je nach geltenden Bestimmungen gibt es auf dem Pausenplatz des Dorfschulhauses ein mehr oder weniger eingeschränktes Programm – sicher mit den Löchlitrampern.

Zirkus des Grauens 2015 2017 Punky Monkey 2020 2006 2020 2019 2015 2012 2011

51 Jahre Noggeler: GPS-Trackingsystem Gründungsjahr: 1971

Mitgliederzahl: 70 (nur Männer)

Altersdurchschnitt: 56 Jahre (von 23 bis 69 Jahren)

Tambourmajor Rolf Petersen

«Wir arbeiten seit etwas mehr als zwei Jahren an unserem neuen Sujet», sagt Matthias Lips, Päsident der Noggeler Guugenmusig Luzern. «Es wäre eigentlich fertig, aber wir ziehen es erst an, wenn eine uneingeschränkte Fasnacht inklusive Umzügen und Monstercorso stattfindet.» Etwas Spezielles werden sie 2022 dennoch zeigen, «man darf gespannt sein wie ein Flitzebogen», sagt Lips. «Das werden wir auch durchziehen, sollten die Umzüge in den nächsten Wochen doch noch als bewilligungsfähig eingestuft werden - oder Gesundheitsdirektor Guido Graf bei Damian Hunkeler die Fasnachtschulung erfolgreich absolviert und die Abschlussprüfung bestanden haben.» Geprobt wurde mit Ausnahme der letzten Probe vor Weihnachten normal, im Probelokal: «Praktisch die ganze Musik ist doppelt geimpft und inzwischen geboostert.» Geplant sind Teilnahmen an den LFK-Umzügen am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag sowie am Monstercorso. An allen Fasnachtstagen wird man die Noggeler auf der Strasse antreffen. «Wir arbeiten momentan noch an einem GPS-Trackingsystem, mit welchem man uns aufspüren kann», sagt Lips. Der Grund dafür: Die Noggeler dürfen ihre Auftrittszeiten nicht veröffentlichen, da dies dann als Veranstaltung gelten würde, welche wiederum bewilligungspflichtig wäre. «Wir sind auf jeden Fall gottenfroh, dass wir überhaupt eine Art von Fasnacht feiern dürfen», sagt Lips. «Eine reine Strassenfasnacht ist archaisch, rüüdig und der Gedanke daran lässt uns regelrecht frohlocken.»

2020 - Schneewittchen und die 70 Zwerge 2019 2018 mit dem Motto 47. Interkantonales Blaskapellentreffen Noggeler Guuggenmusig Luzern - Waldwächter 2017 2015 Götterwelten Olma-Umzug 2014 durch die Stadt St. Gallen 2014 mit Commedia Dell' Arte 2013 mit dem Sujet Paradiesvögel 2012 Wetterschmöcker 2011 40 Johr im gliche Boot 2010 Buebeband 1910-2010 2008 Packt den (Fasnachtstiger in den Tank. Nr. 9. 2007 2004 Musketiere 2003 NOGGELER BEI DER WEYTAGWACHT. FASTNACHT IN LUZERN. 15.2.99. 1983 - Füürwehr-Leu 1973 - Nixon in China

50 Jahre Schöttschteifäger: «Déjà-vu»

Gründungsjahr: 1972

Mitgliederzahl: 23 (13 Frauen, 10 Männer)

Altersdurchschnitt: 55 Jahre (zwischen 32- und 70-jährig)

Tambourmajor Viktor an der Trommel

Die Schöttschteifäger Lozärn verschieben ihr Jubiläumssujet «The Schöttschtei All Stars play songs of love» auf nächstes Jahr. 2022 laufen sie unter dem Motto «Déjà-vu» mit einem Charivari früherer Jahre. Ihre Proben mussten sie wegen der Corona-Auflagen stark reduzieren. Sie seien eine Beizenmusig, draussen höre man sie ganz schnell nicht mehr, sagt Leslie Schnyder: «Aber in Beizen möchten wir dieses Jahr lieber nicht spielen. Die Idee, anderen die Aerosole ins Essen zu blasen, finden wir nicht so anmächelig.» Geplant ist ein spontanes Ad-hoc-Programm, je nach Wetter, wohl mit Auftritten auf dem einen oder anderen kleinen Plätzchen, eher am Wochenende. Wenn das Monstercorso bewilligt wird, werden sie dort sicher laufen. Eines ihrer Mitglieder nimmt jedes Jahr den langen Flug von ihrem Wohnort San Francisco nach Luzern in Kauf, um an der Luzerner Fasnacht dabei sein zu können.

2020 Tour dö Fronce 2019 Safari 2017 L'ordine dello Santo Scopino 2015 Grand Hotel Aschermittwoch 2006 Landgang 2006

50 Jahre Ronfäger: «Ausgebucht» Gründungsjahr: 1972

Mitgliederzahl: 10 (nur Männer)

Durchschnittsalter: 55- bis 65-jährig

Die Ronfäger veranstalten ihre Fasnacht traditionell an der Münzgasse. «Wir warten ab, wie sich die Situation entwickelt», sagt Präsident Beat Felder. Denkbar wäre etwa, je nach geltenden Vorgaben, ein Ampelsystem, bei dem jederzeit 300 Personen zugelassen würden. Gemäss Felder haben sich bereits 63 Guuggenmusigen angemeldet: «Wir sind ausgebucht.»

2019 2018 2016

50 Jahre Rotseemöven: «Möglichst viel» Gründungsjahr: 1972

Mitgliederzahl: 54 (25 Frauen und 29 Männer)

Altersdurchschnitt: 30 Jahre (17- bis 67-jährig)

Tambourmajor Fabian Bachmann

Die Rotseemöven Littau hatten mit den Arbeiten an einem Jubiläumskleid begonnen, entschieden sich aber wegen der lange unklaren Lage, auf das Kleid von 2020 («Atlantica») zurückzugreifen. Geprobt wurde im Rahmen des Möglichen, anfangs normal im Probelokal, seit einigen Wochen draussen, um die 2G-Voraussetzungen zu erfüllen, sagt Präsident Jan Lichtsteiner. Es habe immer wieder einzelne Mitglieder gegeben, die sich mit Corona ansteckten, jedoch selten mehr als zwei Personen auf einmal. Die Rotseemöven wollen an möglichst vielen Aktivitäten teilnehmen, an beiden grossen Luzerner Umzügen, an der Littauer Fasnacht und am Monstercorso.

50 Jahre Gluggsi-Musig: «Im sicheren Tresor» Gründungsjahr: 1972

Mitgliederzahl: rund 50 (je 50 Prozent Frauen und Männer)

Altersdurchschnitt: 32 Jahre (18 bis 59 Jahre)

Tambourmajorin Sara «Särchen» Schmidlin

Die Gluggsi-Musig entschied sich Anfang Jahr, nicht mit dem geplanten Jubi-Sujet an der Fasnacht teilzunehmen. «Wir haben es in einem sicheren Tresor zur Aufbewahrung verstaut, lassen unserer Kreativität nun freien Lauf und sehen, was dabei rauskommt», sagt Präsident Matthias Muff. Proben konnten sie mehr oder weniger wie gewohnt: «Wir hatten das Glück, dass wir in der Agglomeration ein Unternehmen fanden, das uns seine Hallen zur Verfügung stellte, und wir so mit etwas mehr Platz proben konnten.» Ein paar wenige personelle Ausfälle wegen Corona hätten sie gehabt. «Wir haben auch Mitglieder, die aktuell bewusst auf Veranstaltungen verzichten, da ihnen das Ansteckungsrisiko zu hoch ist. Wir verstehen den Entscheid und hoffen auf baldige Rückkehr aller Mitglieder, um gemeinsam die Fasnacht zu zelebrieren.» Die Gluggsi-Musig will am Äbiker Kinderumzug und dem Monstercorso teilnehmen, an der Strassenfasnacht auf jeden Fall in Ebikon sowie, wenn möglich, auch in Luzern.

Gluggsi-Musig Ebikon am abschliessenden Monstercorso in der Stadt Luzern am Güdisdienstag, 25. Februar 2020. Fasnachtsumzug Ebikon: Manituhu

Fotografiert am 25. Februar 2020 Umzug, Dörflifasnacht Dierikon am 04. Februar 2018. Im Bild Gluggsi Musig Äbike. Gluggsi-Musig Ebikon an der Dörfli-Fasnacht in Dierikon mit dem Motto «Zunft-Zirkus». (16. Februar 2020) Gluggsi-Musig Ebikon am Monstercorso 2017 in Luzern am Güdisdienstag, 28. Februar 2017. Motto: Monsterparty

Auf www.vereinigte.ch kann man eine App herunterladen mit Infos zu den Guuggenmusigen und zur Fasnacht generell.