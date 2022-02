Fasnacht 2022: Meggen liess es kurzfristig krachen

Fasnacht Meggen liess es kurzfristig krachen Exakt eine Woche hatte die Fröschenzunft Meggen Zeit, einen «Spontan-Umzug» durchs Dorf zu planen. Das Publikum liess sich das Spektakel am Sonntag nicht entgehen. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 27.02.2022, 18.23 Uhr

Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 27.02.2022)

Die erste Fasnächtlerin am Sonntag war die Sonne. Gegen 13.30 Uhr gesellten sich immer mehr Meggerinnen und Megger entlang der Hauptstrasse dazu, die meisten in einem bunten Kostüm, Kinder und Grosseltern selbstverständlich ebenfalls mit von der Partie. Der meistgesagte Satz am Strassenrand war: «Hello again!» Die Wiedersehensfreude und die Fasnachtslaune waren überragend.

Bis vor einer Woche war von einem Umzug nämlich nicht die Spur. Die Fröschenzunft Meggen bewies aber nach den bundesrätlichen Lockerungen Spontanität sowie Tatendrang und stellte innerhalb von nur sieben Tagen einen Umzug auf die Beine. Dieser war kürzer als gewohnt und führte von der Piuskirche bis zum Zentralschulhaus, wurde aber traditionell vom Froschwagen angeführt. Dem Zunft-Maskottchen folgte die erste Guuggenmusig. Die Glögglifrösch Meggen zeigten sich wie einem Märchen aus 1001 Nacht entsprungen und brachten mit «Que Sera, sera» die Zuschauenden zum Mitschunkeln. Das Dorftheater Meggen liess es sich nicht nehmen, ihr neues Stück amüsant und theatralisch zu bewerben: «Miss Sophies Erbe» wird ab Ende März gezeigt – und ebendiese liess sich gestern bereits am Megger Umzug von Butler James mit genügend Alkoholika versorgen.

Orangen vom Zunftmeister

Ebenfalls verwöhnen liess sich Adrian Peyer, Zunftmeister 2022 der Fröschenzunft Meggen. Er durfte den Umzug in einer Limousine stehend absolvieren und warf durch das offene Dach fleissig Orangen in die Menge. Als Abschluss schmetterten die Cocoschüttler Meggen «Let It Be» und wiesen dem Publikum den Weg in Richtung Zentralschulhaus. Zuschauerin Heidi Schüssler aus Meggen liess sich von der Menge mitziehen: «Es ist unglaublich, was da in kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde. Der Umzug war total super.» Mit ihrer Tochter Sabrina (11) war sie auf dem Weg zum Partyplatz, wo ihr Ehemann schon wartete: «Er ist bei der Zunft, ich helfe später auch noch am Buffet mit.» Orangenschlacht, Risottoessen, Musik und Festbetrieb bis spät in den Abend hinein standen noch auf dem Programm.

