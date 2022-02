Fasnacht 2022 Nach acht Jahren nimmt Hirsmändigbote Guido Bucher den Hut Er war für seine träfen Sprüche bekannt, nun wird Guido Bucher am Fasnachtsmontag seinen letzten Hirsmändigsbrief verlesen. In Flühli wird der 62-Jährige auch seinen Nachfolger präsentieren. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 23.02.2022, 19.00 Uhr

Schmerzhaft. So hat er seine Premiere hoch zu Ross in Erinnerung. Im Jahr 2014 bereitete sich Guido Bucher auf seinen ersten Auftritt als Hirsmändigbote vor. Weil sein Name bis zum Traditionsanlass am Fasnachtsmontag geheim gehalten werden musste, übte er an einem Sonntagabend verstohlen in einer Reithalle in Schüpfheim. «Ich wollte mit Schwung aufsteigen, blieb am Sattel hängen und so ging es wieder rückwärts runter – genau auf das Gestell, auf dem ich davor gestanden war. Das tat ziemlich weh, ich zog mir am Oberschenkel einen blauen Fleck zu», erzählt Bucher. Schmunzelnd fügt er an: «Mittlerweile bin ich stilsicherer geworden.»

Guido Bucher nimmt seinen Hut. Bild: Patrick Hürlimann (Flühli, 21. Februar 2022)

Am Montag wird er nun zum letzten Mal auf den Dorfplatz von Flühli reiten und den Hirsmändigsbrief verlesen. Bucher sagt:

«Irgendwann erschöpft sich das Ganze, eigentlich wollte ich schon letztes Jahr aufhören.»

Da er 2021 coronabedingt jedoch nur einen digitalen Brief verlesen konnte, wollte man ihn nicht auf diese Weise den Sattel räumen lassen. Also treten sie heuer zu zweit auf: Guido Bucher bei der Dernière im alten Gewand und die noch geheime Nachfolge im neuen Ornat. Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums wird die Hirsmändigs-Gesellschaft nämlich neu eingekleidet. Auch Buchers Pferd ist neu, der treue Lorento ist aus gesundheitlichen Gründen bereits zurückgetreten.

Guido Buchers besondere Anekdoten

Wehmut empfinde er noch keine, zu sehr sei er im Vorfeld mit dem Dichten beschäftigt, verliest er seine rund 20 Kurzgeschichten doch jeweils in Versform. Danach werde er aber wohl schon spüren, dass ein Kapitel zu Ende gegangen sei. «Ich habe meine Ämter in den letzten Jahren kontinuierlich abgegeben», sagt der frühere Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeinderatspräsident und Parteivorsitzende von Flühlis FDP. Als bald zweifacher Grossvater freut sich der 62-jährige Entlebucher in Zukunft auf mehr Zeit mit den Enkelkindern.

Guido Bucher hoch zu Ross bei seinem letzten Auftritt vor Publikum. Bild: Patrick Hürlimann (Flühli, 24. Februar 2020)

In den letzten acht Jahren nahm er am Hirsmändig die Weltpolitik und das Dorfgeschehen mit träfen Sprüchen auf die Schippe. Spontan kommt ihm der junge Mann in den Sinn, der nach dem Ausgang die Türschlüssel nicht fand. «Da er niemanden wecken wollte, nahm er den Hundeeingang, blieb stecken und schlief ein.» Eine andere Anekdote erzählt von einem Sörenberger Wirt, der auf dem Parkplatz die Polizei sah. «Sofort informierte er seine Gäste und wollte verhindern, dass jemand eine Busse kassierte.» Nach Feierabend fand er dann bei seinem eigenen Auto ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer.

Viel Lob und ein Missverständnis

Im Anschluss an das Verlesen des Hirsmändigsbriefs kommt es jeweils zum Versöhnungsumtrunk mit seinen Opfern. Bekam er zuweilen den Unmut eines Protagonisten zu spüren? «Die allermeisten Reaktionen sind lobend, die riesige Arbeit wird geschätzt. Einmal fragte mich aber einer, ob ich etwas gegen ihn hätte, weil die vorgetragene Geschichte nicht stimme. Dabei hatte ich sie mir an drei verschiedenen Stellen bestätigen lassen», erzählt Bucher.

Zu den Ideen für seine Kalauer gelangt er dank seiner Nähe zum Volk, als jahrzehntelanger Schulleiter und ehemaliger Politiker hat er viele Kontakte und weiss, was in der 2000-Einwohner-Gemeinde läuft.

«Mir war es stets wichtig, niemanden zu verletzen. Private Leidensgeschichten oder Streit unter Nachbarn müssen nicht auf dem Dorfplatz ausgetragen werden.»

Das Flair für das Dichten liege dabei in seiner Familie. Und so bleibt nur noch die Frage, wie er die Hirse am liebsten mag. «Reis ist mir eigentlich lieber», verrät Bucher. «Mit einer braunen Sauce, einem Stück Fleisch und etwas Gemüse, wie sie am Hirsmändig zubereitet wird, ist sie aber sehr fein.»

