Narrenmesse Sursee an der Fasnacht: kontrolliert Dampfablassen

Fasnacht Narrenmesse in Sursee: Dampfablassen, aber bitte kontrolliert 180 Personen wohnen am Sonntag der Narrenmesse der Zunft Heini von Uri in der Surseer Stadthalle bei. Bei aller Ausgelassenheit während der Fasnacht: Gedanken an die Ukraine dämpften die Stimmung. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 27.02.2022, 16.13 Uhr

Andacht und anarchische Ausgelassenheit: Geht das zusammen? Zumal die Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht völlig verdrängt werden können? Die beiden Priester Marcel Bregenzer und Josef Mahnig fanden gute Worte.

In der Stadthalle, in diesen Zeiten der Surseer Ballsaal, konkurriert das eingespielte Kirchengeläut mit der Discokugel über der Bar und deren stets drehenden Lichtpunkten. Oder besser: kontrastiert. Auf der Bühne bereiten die Priester und der Sakristan Seppi Arnold die Messe vor. Erstmals findet die Narrenmesse nicht in der Kirche statt. Die Coronalockerungen kamen zu spät für Umdispositionen.

Marcel Bregenzer (links) und Josef Mahnig führten in der Surseer Stadthalle durch die Narrenmesse. Bild: Pius Amrein (27. Februar 2022)

Die Surseer Fasnachtsfiguren stürmen mit Schellen die Stadthalle, und aus den Lautsprechern ertönt «Celebration» von Kool & the Gang. Josef Mahnig mit roter Clownnase, einer der Zelebranten dieser Messe, macht den Leuten im Saal nichts vor. «Still werden, im Gebet an die Menschen denken, die nur in Frieden leben möchten», sagt er. Schweigeminuten. Andererseits: «Jesus hat uns ein Gesicht geschenkt, das auch lachen kann.» Beide Gefühls- und Gedankenlagen sind stets präsent.

Bereichert wird die Messe von den «Diebetormtöibelern», einer Surseer Guuggenmusig. Ihr erstes Stück kommt in Moll daher, melancholischer Unterton, nicht Rambazamba. Heinivater Ashish Arondekar erzählt das Märchen seines Lebens: von Mumbai nach Sursee. Josef Mahnig macht Mut, seine Talente zu nutzen: «Niemand kann alles, niemand kann nichts.»

Die Diebetormtöibeler aus Sursee umrahmten die Messe mit Musik. Bild: Pius Amrein ( 27. Februar 2022)

Mit einem Ventil in der Hand beschreibt er die Fasnacht als «Zeit zum Dampfablassen», aber bitte kontrolliert. Oder wie er beim Schlusssegen ausdeutscht: Die Fröhlichkeit soll niemanden verletzten, man soll «die Treue zu euch liebenden Menschen nicht aufs Spiel setzen». Und die Grenzen des eigenen Körpers wahrnehmen. Will heissen: sich nicht ins Delirium saufen. Zwischendurch Wasser trinken, so macht es der Heinivater. Das Opfer der Narrenmesse 2022 kommt der kirchlichen Gassenarbeit zugute.

Dass die Guugger unter Tambourmajor (und GLP-Kantonsrat) Mario Cozzio auch ausgelassen können, zeigten sie im Verlauf der Messe mit ihren lüpfigen Beiträgen. Und wie kommt sich der Heinivater, ein Hindu, in einer katholischen Messe vor? «Mein Glaube kennt Millionen von Gottheiten, da kann auch ein Jesus oder ein Allah darunter sein», sagt Ashish Arondekar. Er sieht da keinen Widerspruch, im Gegenteil: «Dank Vielfalt keine Religionskriege.» Leben und leben lassen, ist seine Devise und: «Gott ist da, wo du ihn findest.» Die Besucher der Narrenmesse finden leibliche Labung in flüssiger und fester Form am opulenten Brunch, organisiert von den «Inselifägern» aus Mauensee.

