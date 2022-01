Fasnacht Pfyfferzunft Altishofen mit neuer Fasnachtsplakette Nach einem Jahr der Fasnachtsabstinenz präsentiert die Pfyfferzunft ihre neue Plakette 2022. Mit dem Schloss als Sujet zeigt man sich eng verbunden mit der Gemeinde Altishofen. 24.01.2022, 09.05 Uhr

Die Fasnachtsplakette 2022 Bild: PD

Die diesjährige Fasnachtsplakette der Pfyfferzunft zeigt das Schloss Altishofen. «Wir haben ein Sujet gewählt, das eine sehr direkte Verbindung zu Altishofen zeigt» wird Barbara Wey, Verantwortliche der Plakettenkommission, in einer Mitteilung zitiert. Dies zeige die Verbundenheit der Pfyfferzunft zu ihrem Dorf.

Es ist die dritte Plakette, welche zu einer Serie von zehn Plaketten gehört. Sie bilden ein Puzzle und können geometrisch zueinander gefügt werden. Die Plaketten können in den Verkaufsläden in Altishofen in silberner Ausführung für 10 Franken gekauft werden. Diese gelten auch als Eintritt am diesjährigen Pfyffers-Umzugs-Festival.

Das Zunftmeistermotto lautet «Boxenstopp im Pfyfferdorf». Bild: PD

Dieses wird anstelle des traditionellen Umzuges am 27. Februar auf dem Galliker-Areal in Altishofen durchgeführt. Dazu wird Stefan Meier, Präsident der Pfyfferzunft, folgendermassen zitiert: «Am Pfyffers-Umzugs-Festival werden wir eine Guuggerbühne haben, wo Guggenmusigen spielen werden. Die Wagenbau- und Fasnachtsgruppen können ihr Motto an zugewiesenen Plätzen den Besuchern präsentieren.» Auch Verpflegungsmöglichkeiten seien auf dem Areal vorhanden. Es sei die Idee, dass die Besucher zwischen den einzelnen Nummern hindurchschlendern können und eine Art Dorffasnacht entstehe.