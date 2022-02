Root macht auch ohne Umzug gepflegt Fasnacht

Fasnacht Root Guugger, Minzentee und Macarena – «aber der Umzug fehlt schon ein bisschen» Schulhausareale sind an der Fasnacht 2022 an vielen Orten «the place to be» – auch in Root. Hier sind die Fasnächtler froh, dass sie «überhaupt mal wieder etwas Normales» unternehmen können. Roman Hodel 26.02.2022, 20.46 Uhr

Endlich wieder mal was los im Dorf. So lässt sich die Stimmung am Fasnachtssamstag auf dem Schulhausareal St. Martin in Root beschreiben. An den Bars schenkten flinke Hände im Akkord Kafi Schnaps, Minzentee und Bier ein. Aus den Boxen dröhnte es «Hey Macarena, ay!» Für die Live-Musik sorgten mehrere Musigen: Neben den einheimischen Rontal-Guuggern und Blasius Root waren die Bärg-Wörze Uedlige, die Eibeler Sträggele und die Säulischränzer Eibu zu Gast. Es gab allerhand zu schunkeln und zu hopsen – je nach Stückwahl versteht sich.