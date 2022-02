Rothenburg macht für einmal in den Beizen Fasnacht

Fasnacht Rothenburg Chörli singt von «schneewiisse Chräie» und die Fläckegosler haben «Heimweh» Rothenburger Fasnacht mal anders: Sie fand am Samstag für einmal in den Beizen und beim Schulhaus Gerbematt statt. Roman Hodel 26.02.2022, 20.51 Uhr

Im Ochsen, Bären, Fläcke und Umbels zu Rothenburg ging es am Samstagabend hoch zu und her. Eigentlich aus der Not heraus. Denn weil die Ameisizunft verschiedene Events wegen Corona nicht aufgleisen konnte, hatte sie eine Beizenfasnacht initiiert. In den vollen Gaststuben labten sich die Gäste an währschaften Gerichten, derweil vor ihren Augen und für ihre Ohren im Turnus Guugger-Kleinformationen aufspielten.