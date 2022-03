Sprüchliabend Willisau 2022

Fasnacht Sprüchliabend Willisau: Von Schneefrauen, Sündengeissen und Zensur Nichts ist den Willisauer Sprüchlern an dieser Fasnacht heilig. Vor 70 Jahren gab es sogar noch Polizeizensur. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 01.03.2022, 19.34 Uhr

Sprüchliabend Willisau. Bild: Hannes Bucher (Willisau, 28. Februar 2022)

Hoch und vor allem frech und unverblümt ging es auf den Bühnen in den Willisauer Beizen und im Rathaus an diesem Güdismontagabend zu und her. Acht Gruppen zirkulierten und sie servierten am traditionellen Sprüchliabend der Karnöffelzunft nebst fetzig Musikalischem jede Menge freches Gereimtes und Ungereimtes.

Gerade deswegen waren die Lokale auch dieses Jahr am traditionellen Sprüchliabend wiederum voll. Das Publikum will sich jeweils an dem ergötzen, was – fasnächtlich aufbereitet – unter dem Jahr landauf und landab, im Hinterland und auch in der grossen Welt an Misstritten und Missgeschicken, an Eseleien und Dummheiten passiert ist. Individuell, gesellschaftlich, politisch.

Bild: Hannes Bucher (Willisau, 28. Februar 2022)

Enorm in Form

Nun, da hatte sich offensichtlich auch diesmal wieder einiges übers Jahr angesammelt, durch die pandemiebedingte Pause vom letzten Jahr gar noch mehr als sonst. Und die Bänklergruppen waren dieses Jahr in der Tat enorm in Form. Es war, als hätten Sprüchler und auch das Publikum so richtig zünftig Lust, sich fasnächtliche Luft zu verschaffen.

Auf der Rathausbühne macht die Buttisholzer Gruppe «Alte Kafi» den Auftakt. Nein, das war keineswegs etwa kalter Kafi, was da musikalisch und szenisch aufgetischt wurde. Da steckte einiges in der trüben Brühe drin. Der «Genderwahn» hatte es ihnen etwa angetan. «Mutterland» oder «Vaterland»? «Schneemann oder «Schneefrau»? Oder besser «Schneegestalt»? Was aber mit dem «Sündenbock». Wird er nun zur «Sündengeiss»? Das Fazit der Gruppe: «Alles Gendergaga.»

Ebenfalls auf der Höhe des aktuellen Zeitgeschehens waren «Törscht ond Sträggele». Tony und Hanspeter steckten in den beiden Figuren. Zum zweiten Mal waren sie unterwegs und sie beherrschen das Sprüchler-Metier bereits grossartig. Sie schnüffelten auch in der bösen Raiffeisengeschichte rund um Pierin Vinzenz. Sie sahen Ex-Raiffeisen-Chef bereits im «Möösli z’Wauwu» und hatten einen scherzhaften Trost auf dem Fasnachtslager: Wenn er «jetz de gli muess go Rüebli röschte – chann er de z’Willisau im neue Nordmann-Puff mit Wyber glöschtle».

Bild: Hannes Bucher (Willisau, 28. Februar 2022)

Deftige einheimische Sprüchler-Kost

Die Malteser Näbufrässer und «de Trompeter» waren weitere echte Highlights. Deftig einheimische Sprüchler-Kost tischten wie gewohnt auch die beiden Willisauer Cali & Vali auf. Sie kennen die einheimische Szenerie aus dem Effeff. Lachen und auch etwaiges Erröten im Saal waren garantiert. Sie rieten etwa in Bezug auf die Musikschule Willisau: D’Musigschuele fusioniere – aber macht das wirklich Sinn? D’Schüelerzahle explodiere – Trychle lehre isch jetz in».

Cali, alias Stefan Calivers, ist seit 40 Jahren mit dabei. Er wusste auch, dass die Sprüchler-Tradition rund 71 Jahre alt ist. In den Anfängen, so erzählte ein Karnöffel-Zünftler am Tisch, wurde offensichtlich auf der Bühne so deftig aufgetischt, dass «von oben» eingegriffen wurde. Die Sprüche mussten eine Zeit lang im Voraus der Polizei gezeigt werden. Nur was durchging, durfte öffentlich werden. Fasnachtszeiten passati.

Bild: Hannes Bucher (Willisau, 28. Februar 2022)

