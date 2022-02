Fasnacht Reiden 2022: Stehend, aber nicht still – auch ohne Umzug

Fasnacht 2022 Stehend, aber nicht still – die Fasnacht in Reiden gelingt auch ohne Umzug Acht Vereine präsentieren ihre Wagenbau-Sujets in Reiden Mitte anstelle des traditionellen Umzugs. Die Freude, wieder an der Fasnacht zu sein, ist bei allen Beteiligten gross – auch bei den verkleideten Friseuren, Galliern und Melkerinnen. Salome Erni Jetzt kommentieren 25.02.2022, 19.20 Uhr

Anstatt Orangen aus dem Wagen zu werfen, organisiert der Gewerbeverein dieses Jahr die Orangenbar. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Auch Ritter und Indianer waren in Reiden zugegen. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Jede halbe Stunde spielt eine andere Guggenmusig. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Zwei wunderschöne Einzelmasken auf dem Dorfplatz in Reiden. Erkennen Sie die Stiefmutter und die Stiefschwester von Aschenbrödel? Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Auch für Musik war gesorgt. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Zum 50-Jahre-Jubiläum bastelte die Reidner Guggenmusig Schlömpf letztes Jahr ein riesiges Mammut. Dieses Jahr war es zum ersten Mal zu sehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Die Wagenbaugruppe s'Dorf ab organisierte passend zum Gallierdorf sogar ein Spannferkel. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Druide Miraculix trifft einen jungen Feuerwehrmann – und versorgt ihn mit Zaubertrank. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Über 1500 Leute waren gemäss Organisatoren auf dem Areal Reiden Mitte. Darunter auch viele Kinder. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022) Für das junge Publikum organisierte der Turnverein einen Hindernisparcour. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022)

Auf dem Dorfplatz in Reiden ist am Freitag kein Durchkommen – zu viele bunt gewandete, fröhliche Fasnächtlerinnen und Fasnächtler bevölkern Reiden Mitte. Das junge Publikum rackert sich am Hindernisparcours des Turnvereins ab, in der Mitte des Platzes gibt es diverse Verpflegungsstände und jede halbe Stunde zwischen 13 und 18 Uhr spielt eine lokale Guuggenmusig.

Ein Spanferkel der Dorfmetzg brutzelt im Gallierdorf der Fasnachtsgruppe «s’Dorf ab» (wir berichteten). Asterix, Obelix und die Gallierfreunde sind zugegen, Majestix wird gar auf seiner Sänfte durch die Menge getragen.

Die Fasnachtsgruppe «s’Dorf ab» präsentiert ihr Gallierdorf. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022)

Angesichts der wackeren Gallier bereut es der Dagmerseller Roland Studhalter, heute nicht sein Römer-Kostüm zu tragen, sondern ein Kanada-Trikot. Er ist zum ersten Mal in Reiden: «Ich ging immer in Luzern an die Fasnacht. Da das Programm in diesem Jahr in der Stadt abgespeckt ist und ich am Freitag nicht als Fotograf für die Luzerner Födlitätscher im Einsatz bin, kam ich hierher.» Seine Fasnachtskollegen aus Reiden und Kriens meinen, ihm gefalle es bestimmt so sehr, dass er das nächste Jahr wieder komme.

Obwohl das bunte Treiben nicht mehr an die Pandemie denken lässt, findet auch die Reidner Fasnacht anders als in den Jahren zuvor statt. Anstelle des traditionellen Umzugs entschied sich die Fasnachtsgesellschaft Reiden bereits früh im Jahr, einen «stehenden Umzug» im Sinne dieses Dorffests zu organisieren. «Die Vereine haben diese Planungssicherheit sehr geschätzt. Sie wussten, dass sie ihre Sujets sicher präsentieren können», sagt Präsidentin Rita Stanger.

Der Andrang in Reiden Mitte ist gross. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022)

400 Mitwirkende sind am Freitag auf dem Platz, Stanger vermutet, dass über 1500 Leute zugegen sind. Ihre Freude, dass die Fasnacht stattfinden kann, ist spürbar. Und sie ist zufrieden mit dem Anlass: «So ist es fast schöner als mit Umzug.» Der Aufwand sei zwar gross gewesen, doch das Team habe sich gesagt:

«Es muss einfach eine Fasnacht geben – egal ob 3G oder 7G oder gar kein G.»

Mit dem Melkstuhl zum Tanz

Zu den Klängen der Guuggenmusig Häppereschweller aus Dagmersellen tanzt eine Gruppe in Edelweisshemden und mit angeschnalltem Melkstuhl in einer Bolognese durch die Menschenmenge. «Die Föörige» verkleideten sich gemäss dem Motto «chli stinke muess es». Sie sind eine der acht anwesenden Wagenbaugruppen.

Am hinteren Ende des Geländes steht der «Barbier Shop». Die umtriebigen Friseure bieten ihre Künste den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern an. Seit fast 20 Jahren ist der Turnverein an der Reidner Fasnacht dabei. Der diesjährige Barber-Shop sei eine Anspielung auf die vielen neu eröffneten Coiffeur-Läden an der Hauptstrasse. Lange Zeit zum Reden hat Fasnachtscoiffeur Hanspeter oder Machmoud, wie er sich als Friseur nennt, allerdings nicht. Denn die fasnächtliche Kundschaft – auch Perücken werden gepflegt – wartet auf Glitzerspray und Kopfhaut-Massage.

Die Guuggenmusig Schlömpf holt ihr Jubiläum nach

Auch die Guuggenmusig Schlömpf ist haarig unterwegs. Sie können dieses Jahr zum ersten Mal ihr grosses Mammut präsentieren, das sie anlässlich des letztjährigen 50-Jahr-Jubiläums bastelten.

Das Mammut ist das Jubiläumssujet der Reidner Guuggenmusig Schlömpf, die dieses Jahr 51 Jahre alt wird. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 25. Februar 2022)

Mitglied Daniel Kobel erklärt bestens gelaunt, wie es zu diesem Sujet kam. Im Jahr 1577 fand man in Reiden einen Knochen, der einem Riesen zugeordnet wurde. 222 Jahre später folgte dann die Erkenntnis, dass es sich dabei um ein Mammut handelte. Und nun zur Pointe: «Nochmals 222 Jahre später feiern d’Schlömpf ihr 50-Jahr-Jubiläum. Und wir entdecken, dass es der Knochen eines Schlumpfs war.»

Nur schon das Planen des Ungetüms nahm über 20 Stunden in Anspruch, gebastelt wurde an acht Samstagen. Ein Schlumpf hätte das urtümliche Tier eigentlich reiten sollen, doch diese Pläne konnten nicht in die Tat umgesetzt werden. Beeindruckend ist das Sujet dennoch. Kobel und Schlömpf-Vereinspräsident Pascal Küng sagen: «Ohne Umzug ist es fast noch besser.» Das Laufen sei anstrengend und dieses Jahr seien «verdammt viele Leute da».

Auch das fasnachtsbegeisterte Publikum findet die Fasnacht gelungen oder «sackstark», wie ein junger Reidner meint. «Gar ned so schlächt», findet auch Patricia, die mit ihrer Tochter Evelyn den Umzug besucht. Die beiden Reidnerinnen sind sich einig, dass so mehr Kontakt mit den Leuten entstehe. Trotzdem hört man hie und da, dass man sich bereits auf den Umzug freue. Dieses Jahr sei es schon nicht ganz das Gleiche, «aber eine super Alternative».

